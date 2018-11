A liberálisok kiakadtak az Orbán-Tarlós megállapodáson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e29acce-4a8a-4f80-8c6a-5df5b062137d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan filmek kötődnek a nevéhez, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, vagy Az elnök emberei.","shortLead":"Olyan filmek kötődnek a nevéhez, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök, vagy Az elnök emberei.","id":"20181116_Meghalt_William_Goldman_Oscardijas_forgatokonyviro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e29acce-4a8a-4f80-8c6a-5df5b062137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be38db8-176c-4dcb-a5e2-b6e989f4a7ae","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_Meghalt_William_Goldman_Oscardijas_forgatokonyviro","timestamp":"2018. november. 16. 18:30","title":"Meghalt William Goldman Oscar-díjas forgatókönyvíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha késik a vonat, a fogyatékkal élő utasok számára hathatósabb segítséget ír elő, a kerékpárosok számára pedig a vasút könnyebb használhatóságát biztosítja.","shortLead":"Az Európai Parlament képviselői támogatták azt a javaslatot, amely szerint nagyobb kártérítés járhat az utasoknak, ha...","id":"20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebfd6ee0-31fd-4e05-9fca-873043ae78fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_EP_kaphasson_tobb_karteritest_akinek_kesik_a_vonata","timestamp":"2018. november. 15. 16:23","title":"EP: Kaphasson több kártérítést, akinek késik a vonata!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadcc77c-1cd0-4840-99cf-45243b698bec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abszurdnak és elfogadhatatlannak tartják az olasz Pernigotti édességgyártót birtokló török Toksöz döntését, miszerint hazaviszi a szinte olasz nemzeti jelképnek számító csokik gyártását. 