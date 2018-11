Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat remek mozifilmes adaptációja bizonyítja be, hogy az erős női karakterek ma sem attól lesznek menők, ha leutánozzák a férfiakat. Hanem attól, ahogy sérülékenységüket is vállalva rálépnek az őket átverő alfahímek tökeire. Kritika.","shortLead":"Ami nem sikerült Ocean’s 8-nek, azt megcsinálják a Nyughatatlan özvegyek: egy nyolcvanas évekbeli brit tévésorozat...","id":"20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60f8f8a7-1d92-4b0c-b74d-f6331051c9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace58ab8-ca3a-4816-b894-08a01d411617","keywords":null,"link":"/kultura/20181116_nyughatatlan_ozvegyek_kritika","timestamp":"2018. november. 16. 20:00","title":"Egyik oldalon az alábecsült nők, a másikon az öntelt férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d449be0e-89c2-4c04-8d02-12b36c063b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 61-es villamos megállójában valaki odaláncolt a padhoz egy nagy méretű bőröndöt, majd a táskát magára hagyta. A 444 beszámolt a bőröndről, és egyúttal azt is megírta, hogy a rendőrség nem kezdett semmit a tárggyal. Ezt azonban a BRFK cáfolja. ","shortLead":"A 61-es villamos megállójában valaki odaláncolt a padhoz egy nagy méretű bőröndöt, majd a táskát magára hagyta. A 444...","id":"20181115_Hangulatkeltessel_vadolja_a_444_cikket_a_rendorseg_egy_gyanus_magara_hagyott_borond_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d449be0e-89c2-4c04-8d02-12b36c063b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410ea108-f78e-40cd-b733-13e6040e4fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Hangulatkeltessel_vadolja_a_444_cikket_a_rendorseg_egy_gyanus_magara_hagyott_borond_kapcsan","timestamp":"2018. november. 15. 18:10","title":"Hangulatkeltéssel vádolja a 444 cikkét a rendőrség egy gyanús, magára hagyott bőrönd kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600a85ac-6b58-4ed6-b5af-01674849d704","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Éleződik az emberek és állatok közötti konfliktus.","shortLead":"Éleződik az emberek és állatok közötti konfliktus.","id":"20181116_Leopard_olt_meg_egy_nepali_kislanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=600a85ac-6b58-4ed6-b5af-01674849d704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb579355-36ad-427b-8492-cdab331d9b5b","keywords":null,"link":"/elet/20181116_Leopard_olt_meg_egy_nepali_kislanyt","timestamp":"2018. november. 16. 11:33","title":"Leopárd ölt meg egy nepáli kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is keveset lehet tudni a City Mail Kft.-ről, amely Budapest közigazgatási határain belül vehetné fel a versenyt az állami vállalattal.","shortLead":"Továbbra is keveset lehet tudni a City Mail Kft.-ről, amely Budapest közigazgatási határain belül vehetné fel...","id":"20181116_Rejtelyes_rivalisa_van_a_Magyar_Postanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c25d11e-b4e4-41a5-b248-d71b403d9273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd3cb65-d244-4266-8114-4f2a52bae963","keywords":null,"link":"/kkv/20181116_Rejtelyes_rivalisa_van_a_Magyar_Postanak","timestamp":"2018. november. 16. 10:41","title":"Rejtélyes riválisa van a Magyar Postának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Öregnek és betegnek lenni sehol sem öröm - Franciaországban egyre több a szegény az idősek körében. Erről nyilatkozott a Le Monde-nak a katolikus segélyszolgálat főnökasszonya. ","shortLead":"Öregnek és betegnek lenni sehol sem öröm - Franciaországban egyre több a szegény az idősek körében. Erről nyilatkozott...","id":"20181116_Kapcsoljak_ki_a_villanyt_Macron_elnoknel_hadd_tudja_meg_o_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13d1935-b823-44c8-9d41-ca9e09a9c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bf9f21-89fc-47e4-b7d8-f180d0752e60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Kapcsoljak_ki_a_villanyt_Macron_elnoknel_hadd_tudja_meg_o_is","timestamp":"2018. november. 16. 11:24","title":"„Kapcsolják ki a villanyt Macron elnöknél, hadd tudja meg ő is!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f9d4a8-d850-42cd-bab6-7ae78ba41691","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Adele bús-szerelmes számát, a Someone Like You-t adta elő egy busznyi úszónak egy verseny után.\r

","shortLead":"Adele bús-szerelmes számát, a Someone Like You-t adta elő egy busznyi úszónak egy verseny után.\r

","id":"20181115_hosszu_katinka_fina_uszo_vilagkupa_szingapur_enekles_karaoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f9d4a8-d850-42cd-bab6-7ae78ba41691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b50858-4f9a-462a-b4bd-16b6db1a77a0","keywords":null,"link":"/sport/20181115_hosszu_katinka_fina_uszo_vilagkupa_szingapur_enekles_karaoke","timestamp":"2018. november. 15. 19:57","title":"Hosszú Katinka legalább olyan lelkesen énekel, mint úszik - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek védelmében érkezett a magyar határra Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő.

","shortLead":"Vojiszlav Seselj a szélsőjobboldali Szerb Radikális Párt vezetője szerint a hozzá hű csetnikek bajonettjeinek...","id":"20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b412c89e-04b4-4984-bed9-4cd5ab8f156b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f07bae4-702d-42c4-a8b4-0c411f4c219f","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Seselj_szerint_csetnik_bajonettek_vedelmeben_erkezett_Gruevszki_Magyarorszagra","timestamp":"2018. november. 16. 12:06","title":"Seselj szerint csetnik bajonettek védelmében érkezett Gruevszki Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d450e88-0fb1-41d2-b114-0dd95c09e036","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Három éve létezik, sokan mégis ódzkodnak tőle: a magyarok fele a megszokott Windows-kiadásoknál maradva máig nem frissített az új, 10-es rendszerre. Sok olvasónk túlzott modernitást emleget, de a félelem is nagy úr. ","shortLead":"Három éve létezik, sokan mégis ódzkodnak tőle: a magyarok fele a megszokott Windows-kiadásoknál maradva máig nem...","id":"20181115_windows_10_8_7_windows_frissites_kekhalal_microsoft_operacios_rendszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d450e88-0fb1-41d2-b114-0dd95c09e036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0bd5e6-5d65-42ad-96ab-3b5f839ce531","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_windows_10_8_7_windows_frissites_kekhalal_microsoft_operacios_rendszerek","timestamp":"2018. november. 15. 17:45","title":"“Ez legalább nem fagy le” – miért esküszik sok magyar ma is a Windows XP-re és a 7-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]