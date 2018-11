Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje programbemutatóján arról beszélt, sok erő próbálja szétszakítani Európát, ő viszont hidakat akar építeni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje programbemutatóján arról beszélt, sok erő próbálja szétszakítani Európát, ő viszont...","id":"20181119_Manfred_Weber_EPP_csucsjelolt_nacionalizmus_europai_parlamenti_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da444d0-4de7-420e-88f3-ae66b58b38e3","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Manfred_Weber_EPP_csucsjelolt_nacionalizmus_europai_parlamenti_valasztas","timestamp":"2018. november. 19. 17:31","title":"Weber: A nacionalizmus lesz a fő ellenfél az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89dadf37-05f1-4913-9017-dbaa44f5fc9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekszerkesztőink megszakértették az űrkutatás legfontosabb kérdéseit, például, hogy miért kell új bolygókra elutazni.","shortLead":"Gyerekszerkesztőink megszakértették az űrkutatás legfontosabb kérdéseit, például, hogy miért kell új bolygókra elutazni.","id":"20181120_De_mire_jo_az_urutazas_es_joe_ha_masik_bolygora_koltozunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89dadf37-05f1-4913-9017-dbaa44f5fc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b1256d-7add-49fd-93f2-c5e9bdbe17b0","keywords":null,"link":"/elet/20181120_De_mire_jo_az_urutazas_es_joe_ha_masik_bolygora_koltozunk","timestamp":"2018. november. 20. 16:35","title":"Megoldás, ha másik bolygóra költözünk? A gyerekek Hawkinggal értenek egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","shortLead":"Magyarországon alig van kerti illemhely, a 4 százalékot sem éri el az arányuk.","id":"20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5d074c0-59fe-4b6b-8815-a7045d0ff4cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039372cf-c53f-4811-9ed5-e9afb1e9ecc7","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Romania_megnyerte_ott_a_legtobb_a_kerti_WC_az_EUban","timestamp":"2018. november. 19. 17:27","title":"Románia megnyerte: ott a legtöbb a kerti WC az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az, ahogyan előadjuk mondanivalónkat, jelentősen befolyásolja, hogyan fogad bennünket közönségünk, legyen szó egy ügyféllátogatásról vagy akár egy prezentációról - vallja a Wall Street igazi farkasa, Jordan Belfort. Az alábbiakban új könyvéből olvashat egy részletet. ","shortLead":"Az, ahogyan előadjuk mondanivalónkat, jelentősen befolyásolja, hogyan fogad bennünket közönségünk, legyen szó...","id":"20181120_wall_street_farkasa_meggyozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=673d2a97-c206-4b9e-875d-417d1319d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f20e4eb-4e33-453b-ad79-1ff002baba36","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181120_wall_street_farkasa_meggyozes","timestamp":"2018. november. 20. 13:15","title":"Hogyan győzzük meg a hallgatóságunkat? A Wall Street igazi farkasa segít!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs helyet kapott a kezdő tizenegyben a magyar labdarúgó-válogatott finnek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","shortLead":"A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs helyet kapott a kezdő tizenegyben a magyar labdarúgó-válogatott finnek elleni...","id":"20181118_Dzsudzsak_most_mar_Rossinal_is_kezdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fdd9d9-e4b0-46c7-9c82-00f7723390f9","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Dzsudzsak_most_mar_Rossinal_is_kezdo","timestamp":"2018. november. 18. 20:14","title":"Dzsudzsák most már Rossinál is kezdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","shortLead":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","id":"20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22f84a-60db-4ba8-a483-4a9f37501f0a","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","timestamp":"2018. november. 19. 10:54","title":"Gyönyörű hólepel fedte be a Normafát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0791b95a-581e-45f2-8aab-ac059ed8149c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kovács Alexandra technikai KO-val győzte le finn ellenfelét.","shortLead":"Kovács Alexandra technikai KO-val győzte le finn ellenfelét.","id":"20181119_Magyar_gyoztese_van_a_bahreini_MMAvilagbajnoksagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0791b95a-581e-45f2-8aab-ac059ed8149c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b596d438-04dc-425f-847a-8b208297ad0d","keywords":null,"link":"/sport/20181119_Magyar_gyoztese_van_a_bahreini_MMAvilagbajnoksagnak","timestamp":"2018. november. 19. 18:29","title":"Magyar győztese van a bahreini MMA-világbajnokságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság jobbikos elnöke kiakadt: miközben a képviselőknek a Bevándorlási Hivatal elnöke azt mondta, még folyamatban van Gruevszki menedékkérelmének vizsgálata, addig a Magyar Idők megírta, a volt miniszterelnök menedékjogot kapott. Később ezt maga Gruevszki is megerősítette a Facebook oldalán.","shortLead":"A bizottság jobbikos elnöke kiakadt: miközben a képviselőknek a Bevándorlási Hivatal elnöke azt mondta, még folyamatban...","id":"20181120_Gruevszki_ugy_Oszlassa_fel_magat_a_Nemzetibiztonsagi_bizottsag_ennek_igy_semmi_ertelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86ceedf-bda3-42ab-9a76-b0a65215b303","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszki_ugy_Oszlassa_fel_magat_a_Nemzetibiztonsagi_bizottsag_ennek_igy_semmi_ertelme","timestamp":"2018. november. 20. 16:17","title":"Gruevszki-ügy: \"Oszlassa fel magát a Nemzetbiztonsági bizottság, ennek így semmi értelme\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]