Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már van annyi bevételük a médiacégeknek, mint a válság előtt, de ehhez kellett az óriási állami reklámköltés is. A lapkiadók bevétele magasabb, mint a tévéké.","shortLead":"Már van annyi bevételük a médiacégeknek, mint a válság előtt, de ehhez kellett az óriási állami reklámköltés is...","id":"20181120_Mostanra_ert_vissza_oda_a_magyar_mediapiac_ahol_a_valsag_elott_tartott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6459fed-4fde-4bc6-8600-822ec967d7a8","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Mostanra_ert_vissza_oda_a_magyar_mediapiac_ahol_a_valsag_elott_tartott","timestamp":"2018. november. 20. 10:54","title":"Mostanra ért vissza oda a magyar médiapiac, ahol a válság előtt tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik az önállóságához. Legújabb darabjával, a W_all című előadással a közös kreatív munkára szeretett volna lehetőséget adni a fiatal tehetségeknek, és szeretné leküzdeni az előítéleteket, amelyeket a gyerekkora óta maga is a bőrén tapasztalt. Frenák Pállal a múltból hozott reflexek ismétlődéséről, és a hatvan felett kibontakozó kreativitásról is beszélgettünk.","shortLead":"Mindig küzdenie kellett azért, hogy képes legyen átvinni a művészi elképzeléseit, és makacsul ragaszkodik...","id":"20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a552e-abcb-4708-8b23-6700fa8c9e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b240651-d5d1-44a7-810b-4c96bdb1b19d","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Frenak_Pal_Eleg_volt_a_tarsadalmi_eloiteletekbol","timestamp":"2018. november. 19. 20:00","title":"Frenák Pál: Elég volt a társadalmi előítéletekből!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","shortLead":"Nem látják bizonyítottnak az egyetem amerikai működését. ","id":"20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135a579-914d-40ec-916d-4c9cf2191db7","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_CEU_megallapodas_kormany_indoklas_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. november. 20. 11:41","title":"Először volt hajlandó megindokolni a kormány, miért nem írják alá a CEU-ról szóló megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság fokozott ellenőrzést tartott, volt, akit 165 km/órás sebességnél kapott le a traffipax.","shortLead":"A hatóság fokozott ellenőrzést tartott, volt, akit 165 km/órás sebességnél kapott le a traffipax.","id":"20181120_Het_ora_alatt_csaknem_szaz_gyorshajtot_fogtak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8fb34c-191a-4abe-a2a9-c58836a14ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71122eab-0e49-4b84-8cb8-45bd73169cc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181120_Het_ora_alatt_csaknem_szaz_gyorshajtot_fogtak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. november. 20. 12:30","title":"Hét óra alatt csaknem száz gyorshajtót fogtak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd5228e-de7c-4be5-8e04-966cbaddcc79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A régészek szerint a Léda és a hattyú elnevezésű kép egy gazdag kereskedő otthonának hálószobáját díszíthette. ","shortLead":"A régészek szerint a Léda és a hattyú elnevezésű kép egy gazdag kereskedő otthonának hálószobáját díszíthette. ","id":"20181119_Okori_erotikus_falfestmenyt_fedeztek_fel_Pompejiben__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd5228e-de7c-4be5-8e04-966cbaddcc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134a5e63-763f-4316-97ef-ce60dcf41c79","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Okori_erotikus_falfestmenyt_fedeztek_fel_Pompejiben__fotok","timestamp":"2018. november. 19. 20:42","title":"Ókori erotikus falfestményt fedeztek fel Pompejiben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","shortLead":"Az ország több pontján is lehullott az első hó. A Budai-hegység déli magaslatain is vékony hóréteg alakult ki.","id":"20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84c4a24e-0ff4-4bd5-b0ab-f9de025b37b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c22f84a-60db-4ba8-a483-4a9f37501f0a","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Gyonyoru_holepel_fedte_be_a_Normafat","timestamp":"2018. november. 19. 10:54","title":"Gyönyörű hólepel fedte be a Normafát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Később Nikola Gruevszki a Facebook oldalán megerősítette a hírt.","shortLead":"A Magyar Idők előállt a részletekkel, ám a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén a képviselők ezt máshogy hallották. Később...","id":"20181120_Gruevszki_megkapta_a_menekultstatuszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6494c8c-8d51-47fd-8994-45604d62e54d","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Gruevszki_megkapta_a_menekultstatuszt","timestamp":"2018. november. 20. 14:08","title":"Gruevszki megkapta a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2-0-ról fordítva 5-2-re győztek a svájciak, a belgák a meccs mellett a csoportgyőzelmet is elbukták.\r

","shortLead":"2-0-ról fordítva 5-2-re győztek a svájciak, a belgák a meccs mellett a csoportgyőzelmet is elbukták.\r

","id":"20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858263de-13df-407c-8def-a7e7518202ff","keywords":null,"link":"/sport/20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","timestamp":"2018. november. 19. 05:21","title":"Csúnyán megleckéztette Belgiumot a svájci válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]