Visszavonult a közélettől és a Fidelitas honlapjáról is eltűnt Koncz Zsófia, aki a kormánypárt ifjúsági szervezetének országos alelnöke volt. De most újra hallat magáról, ugyanis a 24.hu azt írja, értesülésük szerint Magyarország washingtoni nagykövetségén kapott állást a politikai stábban, külpolitikai munkatársként.

Koncz akkor lett ismert közéleti szereplő, amikor Böröcz László Fidelitas-elnökkel közösen előállt 2015-ben a „provokátorfigyelő” ötletével. Ezzel a Fidelitas az általuk provokátornak gondolt személyeket listázta volna az állami rendezvényeken, közzétéve a „gyanús” emberek nevét és fényképét.

A „figyelést” a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azonnal jogsértőnek minősítette, és szélsebesen eltűnt a provokátorfigyelő Facebook-oldala is. Nem sokkal ezt követően Koncz is eltűnt a Fidelitas környékéről. De most visszatért.

Koncz Ferenc fideszes országgyűlési képviselő lánya a nagykövetség honlapján is szerepel, továbbá Koncz Zsófia a követség Facebook-oldalán található fényképeken is feltűnik. Új posztjával kapcsolatban keresték hivatali címén is, arról is érdeklődött a lap, szakított-e a Fidesz ifjúsági szervezetével, de nem kaptak választ.

Az nem derült ki, mekkora fizetést kap Koncz Washingtonban.