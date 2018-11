Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","shortLead":"A lengyel autógyártás apró gyöngyszeme nemcsak Európában, hanem a világ másik felén is megpróbált sikeres lenni.","id":"20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c22c23f-df01-4f46-b47f-88375eb0a4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c71354-29d1-4b7f-8168-49bebf9f903d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_niki_vagyis_a_vilaghodito_kispolszki_amit_szinte_senki_sem_ismer_fsm_fiat_126p","timestamp":"2018. november. 26. 06:41","title":"Niki, vagyis a világhódító Kispolszki, amit szinte senki sem ismer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b01667-ef2c-4f61-9121-f7936a4567f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A(z elő)karácsonyi akció keretében újabb játékot árazott le a Google Play. Az Evoland 2 kicsit olyan, mintha egyszerre tucatnyi játék kerülne a mobilra.","shortLead":"A(z elő)karácsonyi akció keretében újabb játékot árazott le a Google Play. Az Evoland 2 kicsit olyan, mintha egyszerre...","id":"20181124_android_google_play_szerepjatek_evoland_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67b01667-ef2c-4f61-9121-f7936a4567f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef4fefa-b835-4e06-ab3e-8674fac871da","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_android_google_play_szerepjatek_evoland_2","timestamp":"2018. november. 24. 18:03","title":"2200 forint helyett rövid ideig 310 forintért tölthet le telefonjára egy kalandos játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Hont András, Winditsch Judit","category":"itthon","description":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere.","shortLead":"Ha ugyanaz történik ugyanazokkal a szereplőkkel, akkor a vége is ugyanaz lesz – mondja az ellenzék esélyeit latolgatva...","id":"201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3909b2f4-d7b7-4d92-bb4d-11d385f57489","keywords":null,"link":"/itthon/201847__botka_laszlo_karaktergyilkossagrol_kollaboralo_polgarmesterekrol__nem_hagyom_gazemberekre_avarost","timestamp":"2018. november. 25. 20:12","title":"Botka László: „Nem hagyom gazemberekre a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443f2502-7a81-42dc-82af-6c97135382c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sorozatgyártásra érett újdonsággal egy feltöltéssel ideális esetben több mint 300 kilométeres távolság tehető meg.","shortLead":"A sorozatgyártásra érett újdonsággal egy feltöltéssel ideális esetben több mint 300 kilométeres távolság tehető meg.","id":"20181126_villany_divatterepjaro_itt_az_elso_tisztan_elektromos_honda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=443f2502-7a81-42dc-82af-6c97135382c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386cec84-3523-4158-aa94-9921923be385","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_villany_divatterepjaro_itt_az_elso_tisztan_elektromos_honda","timestamp":"2018. november. 26. 11:21","title":"Villany-divat terepjáró: itt az első tisztán elektromos Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e3aa8-0209-408c-b386-0fc811fd82e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban pár hónapja működik a Zöldkommandó, azt mondják, van bőven dolguk.","shortLead":"A városban pár hónapja működik a Zöldkommandó, azt mondják, van bőven dolguk.","id":"20181124_Ejszaka_babakocsival_hordta_a_szemetet_az_erdobe_egy_miskolci_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44e3aa8-0209-408c-b386-0fc811fd82e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebca8e60-d4a7-4e98-a065-785b23af08f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Ejszaka_babakocsival_hordta_a_szemetet_az_erdobe_egy_miskolci_no","timestamp":"2018. november. 24. 20:05","title":"Éjszaka, babakocsival hordta a szemetet az erdőbe egy miskolci nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0 januárban indul, a 100 Mbps sávszélesség csak az alsó határt jelenti majd benne.","shortLead":"Elsősorban az optikai hálózati fejlesztésekre összpontosít a Szupergyors Internet Program második szakasza. A SZIP 2.0...","id":"20181126_szupergyors_internet_program_30_mbits_100_mbps_2_gbps","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20afef22-0b3b-40b4-8d35-66e1c852f22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5050e977-14a8-4b08-a24f-8c1f7a60c25e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_szupergyors_internet_program_30_mbits_100_mbps_2_gbps","timestamp":"2018. november. 26. 00:03","title":"30 megabites helyett 2 gigabites internettel szórná tele az országot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán oldalon demonstrálnak, így az ukrán hatóságok nem tudják beléptetni az utasokat.","shortLead":"Az ukrán oldalon demonstrálnak, így az ukrán hatóságok nem tudják beléptetni az utasokat.","id":"20181126_Tuntetes_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0654b3-33df-4efe-b52f-6f4c71d8ddfc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Tuntetes_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. november. 26. 10:01","title":"Tüntetés miatt szünetel a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1f2ec8-61f0-48bd-a399-4fdaf5924edb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aleppóra lőttek ki vegyi anyagot tartalmazó lövedékeket, 107 embert kellett mérgezéses tünetekkel kórházba szállítani. A törökök által felfegyverzett ellenzéki csoportokat vádolják a támadással, akik ezt tagadják.","shortLead":"Aleppóra lőttek ki vegyi anyagot tartalmazó lövedékeket, 107 embert kellett mérgezéses tünetekkel kórházba szállítani...","id":"20181125_Ujabb_mergesgaztamadas_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a1f2ec8-61f0-48bd-a399-4fdaf5924edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e63ded3-26b6-42ad-99ea-5f772ef45289","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ujabb_mergesgaztamadas_Sziriaban","timestamp":"2018. november. 25. 11:08","title":"Újabb mérgesgáztámadás Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]