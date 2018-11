Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen alig 40 százalék készülhet el időre.","shortLead":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen...","id":"20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57210b-6236-4c0d-bdf5-cb76368b7533","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","timestamp":"2018. november. 26. 11:28","title":"Az épülő lakások 60 százalékánál kicsúszhatnak a határidőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa a magyarországi benzin- és a gázolajárak között – írja vasárnapi elemzésében a Portfolio.hu. A dízel ártöbblete ráadásul tartósan fennmaradhat a következő időszakban.\r

","shortLead":"Bár kisebb-nagyobb eltérések eddig is voltak, a mostanihoz hasonló - 50 forintos – különbségre még soha nem volt példa...","id":"20181125_Rossz_hir_a_dizeleseknek_tartosan_draga_maradhat_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c891f-2a22-4b76-9cb2-26b8bb40bd45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Rossz_hir_a_dizeleseknek_tartosan_draga_maradhat_a_gazolaj","timestamp":"2018. november. 25. 18:25","title":"Rossz hír a dízeleseknek: tartósan drága maradhat a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sikeresnek látják a BVOP-nál a toborzókampányt.","shortLead":"Sikeresnek látják a BVOP-nál a toborzókampányt.","id":"20181126_Hatezren_jelentkeztek_a_bortonokbe_dolgozni_havi_brutto_228_ezerrel_lehet_kezdeni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a268c85a-57f0-42a8-80ff-4847b16c16ca","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_Hatezren_jelentkeztek_a_bortonokbe_dolgozni_havi_brutto_228_ezerrel_lehet_kezdeni","timestamp":"2018. november. 26. 07:20","title":"Hatezren jelentkeztek a börtönökbe dolgozni, havi bruttó 228 ezerrel lehet kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","shortLead":"Közben az ENSZ BT sürgősséggel összeül hétfőn az orosz-ukrán konfliktus ügyében.","id":"20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72640ebf-5d5d-4075-a479-a5e8c12f43f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0662f277-a7b8-47ab-91c6-5c6de782b43c","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_ENSZ_BT_surgosseggel_osszeul_az_oroszukran_konfliktus_miatt","timestamp":"2018. november. 26. 05:37","title":"Hadiállapot bevezetését javasolja az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d86cbb-cde5-4b76-9ef9-7625dbd4e517","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Gyémántgyűrűért és nászútért futottak.","shortLead":"Gyémántgyűrűért és nászútért futottak.","id":"20181124_Menyasszonyok_rohantak_vegig_Bangkok_utcain__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d86cbb-cde5-4b76-9ef9-7625dbd4e517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3832a01b-4b51-467e-8200-ca9e6079f9ba","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Menyasszonyok_rohantak_vegig_Bangkok_utcain__fotok","timestamp":"2018. november. 24. 18:22","title":"Menyasszonyok rohantak végig Bangkok utcáin - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos, az osztályvezető ápoló, a vezető szakasszisztens és a toxikológiai intenzív részleg vezető ápolója is aláírta a dokumentumot.","shortLead":"A főorvos, az osztályvezető ápoló, a vezető szakasszisztens és a toxikológiai intenzív részleg vezető ápolója is...","id":"20181124_Nyilatkozatban_utasitjak_el_a_halapenzt_a_Peterfy_korhaz_intenziv_osztalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ef8066-814a-4267-b680-4af437f3257f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd1bd53-2adb-4bd1-80bb-9c828fdfa4a6","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Nyilatkozatban_utasitjak_el_a_halapenzt_a_Peterfy_korhaz_intenziv_osztalyan","timestamp":"2018. november. 24. 15:44","title":"Péterfy Kórház intenzív osztálya: hálapénz elutasítva! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","shortLead":"Tízezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, ami önmagában is durva, nemhogy a karácsonyi bevásárlási láz előtt.","id":"20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a2af268-7467-4966-b5d3-ec6ecfd26ae4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Nem_usszuk_meg_a_karacsonyi_sorbanallast_Tizezer_elado_hianyzik_a_boltokbol","timestamp":"2018. november. 25. 17:28","title":"Nem ússzuk meg a karácsonyi sorbanállást: Tízezer eladó hiányzik a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír Tv egyik riportere, amiben a Magyar Idők Gruevszki-cikkét firtatta, a hvg.hu információi szerint másnap távozott a csatornától. Bár a munkaszerződését közös megegyezéssel szüntették meg, tévés forrásaink szerint emiatt az egy kérdésből lett azonnal belső vihar, másnap pedig már be is hívták.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Egy indokolt, szakmai kérdést mert feltenni a nemzetbiztonsági bizottság üléséről távozó fideszes Halász Jánosnak a Hír...","id":"20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b6546e6-f1b6-40b4-8754-49f803eceab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453587a7-fdba-4872-b26f-0ecc870c284a","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Feltett_egy_kerdest_a_fideszes_kepviselonek_a_Hir_Vs_riportere_aznap_dolgozott_utoljara","timestamp":"2018. november. 26. 10:16","title":"Feltett egy kérdést a fideszes képviselőnek a Hír Tv riportere, aznap dolgozott utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]