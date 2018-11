Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"185bd67e-1cd0-43c9-9fc3-da65d26bc0fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb, a legilletékesebbtől, azaz a gyártótól származó poszter jelent meg a neten a Huawei Infinity O kijelzőjére utalva. Megelőzi vajon a kínai cég a Samsungot?","shortLead":"Egy újabb, a legilletékesebbtől, azaz a gyártótól származó poszter jelent meg a neten a Huawei Infinity O kijelzőjére...","id":"20181129_huawei_infinity_q_kepernyo_huawei_nova_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185bd67e-1cd0-43c9-9fc3-da65d26bc0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d809e-c8cb-4ddb-823e-1d0cb1a05853","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_huawei_infinity_q_kepernyo_huawei_nova_4","timestamp":"2018. november. 29. 19:03","title":"Itt az újabb sejtelmes kép a Huawei Samsung-konkurens megoldásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hétéves uniós költségvetésről bonyolult tárgyalások várhatók, de meg fognak állapodni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közmédiának csütörtökön Pozsonyban, amikor a Kohézió barátai csoport csúcstalálkozójára érkezett.","shortLead":"A következő hétéves uniós költségvetésről bonyolult tárgyalások várhatók, de meg fognak állapodni – mondta Orbán Viktor...","id":"20181129_Orban_az_unios_koltsegvetesrol_Bonyolult_targyalasok_lesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07292c1-3868-4cd9-8cdb-28f3957845f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Orban_az_unios_koltsegvetesrol_Bonyolult_targyalasok_lesznek","timestamp":"2018. november. 29. 12:00","title":"Orbán az uniós költségvetésről: Bonyolult tárgyalások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pár kilométeres közlekedési dilemmára, \"a gyalog hosszú, bringával izzasztó, BKV-zni felesleges, vagy menjek autóval” kérdéskörre az egyik legszimpatikusabb válasz manapság városban az elektromos rollereké. Hamarosan nálunk is megjelenhet az e-roller-megosztás globális szereplője, a Lime.","shortLead":"A pár kilométeres közlekedési dilemmára, \"a gyalog hosszú, bringával izzasztó, BKV-zni felesleges, vagy menjek autóval”...","id":"20181129_lime_roller_eroller_rollermegoszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf94cf3a-0686-444d-a5eb-46393338796a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_lime_roller_eroller_rollermegoszto","timestamp":"2018. november. 29. 09:10","title":"Már budapesti embereit keresi a rollermegosztók Bubija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordot Zabarban mérték.","shortLead":"A rekordot Zabarban mérték.","id":"20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5308cd6-510c-4b8d-8c22-f66c3c3d0daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad24556-d5b6-4641-a88a-a50d2b1195c4","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Megvolt_az_osz_leghidegebb_reggele_12_fokot_mertek_Nogradban","timestamp":"2018. november. 29. 08:57","title":"Megvolt az ősz leghidegebb reggele: -12 fokot mértek Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","shortLead":"Tovább terjeszkedik a százmilliósnál is nagyobb veszteséget termelő Mr. Funk.","id":"20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3023c6ec-ad01-42ad-9419-f325369ee5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8660e373-8815-4ea8-88ab-4b8248149e91","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Egy_kelenfoldi_Realboltban_aruljak_Vajna_Timea_fankjait","timestamp":"2018. november. 29. 14:46","title":"Egy kelenföldi Reál-boltban árulják Vajna Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte a jogszabály visszamenőleges hatályú megsemmisítését. ","shortLead":"A Pesti Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte a jogszabály visszamenőleges hatályú megsemmisítését. ","id":"20181129_Ujabb_birosag_tamadta_meg_a_hajlektalantorvenyt_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44619ec8-663a-4bc4-8949-ba6d0d1ede07","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ujabb_birosag_tamadta_meg_a_hajlektalantorvenyt_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2018. november. 29. 16:37","title":"Újabb bíróság támadta meg a hajléktalantörvényt az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint az ingatlanberuházások miatt.","shortLead":"Nagyot nőtt a beruházások száma, főleg az uniós forrásból történő fejlesztések, a céges kapacitásbővítés, valamint...","id":"20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55b0aa33-1fd6-48c7-bd21-644177407264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012fef0f-0358-497f-a8a8-c08e0bc97d87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181129_Az_EUpenzek_es_az_epitkezesek_porgetik_a_beruhazasokat","timestamp":"2018. november. 29. 10:37","title":"Az EU-pénzek és az építkezések pörgetik a beruházásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8763c89c-970e-48ef-bf9e-05f70d433d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg átszámítva mintegy 136,4 milliárd forintért rendelt a Microsofttól az általuk készített csodaszemüvegből, amit a katonák kapnának meg.","shortLead":"Az amerikai hadsereg átszámítva mintegy 136,4 milliárd forintért rendelt a Microsofttól az általuk készített...","id":"20181129_microsoft_hololens_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8763c89c-970e-48ef-bf9e-05f70d433d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068fce7-7ad0-4024-bb6e-b14e483bde60","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_microsoft_hololens_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg","timestamp":"2018. november. 29. 17:33","title":"Terminátorokat faragna a katonáiból Amerika, és a Microsoft ad ehhez segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]