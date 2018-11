A képviselők csütörtökön véleményezték, hogy mennyit haladt előre Albánia, Macedónia és Montenegró az esetleges uniós csatlakozás felé, áll az Európai Parlament honlapján.

Az EP-képviselők üdvözölték, hogy Macedónia erőfeszítéseket tett az Unióval kapcsolatos reformok terén is, de felszólították a helyi hatóságokat, hogy „fokozzák a pénzmosás és az összeférhetetlenség elleni harcot annak érdekében, hogy jobban védeni tudják az igazságszolgáltatást a politikai befolyás ellen”. Macedóniának emellett a jogállamiság fennmaradó hiányosságaival is foglalkoznia kell, amelyek továbbra is komoly gondot okoznak. Az állásfoglalást 470 szavazattal, 116 ellenszavazat és 46 tartózkodás mellett fogadták el.

A képviselők emellett felszólítják a magyar kormányt, hogy adja ki hazájának Nikola Gruevszki volt miniszterelnököt, aki, miután hivatallal való visszaélésért börtönbüntetésre ítélték, Magyarországra szökött – áll a dokumentumban.

A macedón-jelentés szerzője, Ivo Vajgl szlovén liberális képviselő szerint „Ha Macedónia teljesíti az összes feltételt, akkor ígéretes jövő áll a mai macedónok és a jövő generációi előtt. Az Uniónak szintén teljesítenie kell saját ígéreteit annak az országnak, amely már elég régóta vár az előszobában: jelentős mértékben hozzá kell járulnunk Délkelet-Európa egészének stabilitásához, biztonságához és fejlődéséhez.”

A hírre reagálva Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő megjegyezte, az „Az Európai Parlament tehát ismét nagy többséggel piros lapot mutatott fel Orbán Viktornak és illiberális kormányának. A Fidesz pedig ismét ahelyett, hogy Magyarország tisztességét és becsületét óvta volna, inkább a magyar kormányfő sötét baráti kapcsolatait védte.”

Korábban megírtuk, a német közszolgálat szerint már Macedóniából is magyar diplomaták segíthették Gruevszki kijutását, a macedón parlament pedig a héten felfüggesztette a volt kormányfő mentelmi jogát.