[{"available":true,"c_guid":"19854210-e946-4055-9d95-f78ed601470f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint Svein Ludvigsen összesen három embert zaklatott, egyiküket saját otthonában.","shortLead":"A hatóságok szerint Svein Ludvigsen összesen három embert zaklatott, egyiküket saját otthonában.","id":"20181128_Menedekkerok_szexualis_zaklatasaval_vadolnak_egy_volt_konzervativ_minisztert_Norvegiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19854210-e946-4055-9d95-f78ed601470f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b54c61-b3d4-41dd-b8f8-1ea9a0938547","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Menedekkerok_szexualis_zaklatasaval_vadolnak_egy_volt_konzervativ_minisztert_Norvegiaban","timestamp":"2018. november. 28. 19:15","title":"Menedékkérők szexuális zaklatásával vádolnak egy volt konzervatív minisztert Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6022221-859b-471d-8d9a-a82aae182584","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181130_Ez_egy_ilyen_het_a_bika_es_a_kakas_utan_mutatjuk_a_vilag_legnagyobb_lovat_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6022221-859b-471d-8d9a-a82aae182584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b43e58-186e-4ff4-9c80-d5969b9ee7d0","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Ez_egy_ilyen_het_a_bika_es_a_kakas_utan_mutatjuk_a_vilag_legnagyobb_lovat_is","timestamp":"2018. november. 30. 12:22","title":"Ez egy ilyen hét: a bika és a kakas után mutatjuk a világ legnagyobb lovát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újfajta versenyt találtak ki a jelöltjük kiválasztására.","shortLead":"Újfajta versenyt találtak ki a jelöltjük kiválasztására.","id":"20181130_Mit_nekik_Brexit_Anglia_az_Euroviziora_gyur","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c802d1b-0ef2-4233-9517-8a7cb96ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea4245-6714-4fe7-bd2f-37625a7a6a3a","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Mit_nekik_Brexit_Anglia_az_Euroviziora_gyur","timestamp":"2018. november. 30. 16:46","title":"Mit nekik Brexit, Anglia az Eurovízióra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy vizsgálat szerint a pilóták nem tudták irányítani a gépet, ezért történt katasztrófa.","shortLead":"Egy vizsgálat szerint a pilóták nem tudták irányítani a gépet, ezért történt katasztrófa.","id":"20181129_Nem_is_repulhetett_volna_a_Lion_Air_gepe_amely_oktoberben_a_tengerbe_zuhant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10672bf0-4de0-407c-b1a1-eb998539e045","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Nem_is_repulhetett_volna_a_Lion_Air_gepe_amely_oktoberben_a_tengerbe_zuhant","timestamp":"2018. november. 29. 21:51","title":"Nem is repülhetett volna a Lion Air gépe, amely októberben a tengerbe zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d242e335-e053-421e-ab65-5038ee7ba31f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszázezer eurót, azaz nagyjából 65 millió forintot követel egy holland filmgyártó a YouTube-tól. Az ok: felkerült az egyik nagy költségvetésű filmjük kalózpéldánya a videómegosztóra.","shortLead":"Kétszázezer eurót, azaz nagyjából 65 millió forintot követel egy holland filmgyártó a YouTube-tól. Az ok: felkerült...","id":"20181130_redbad_youtube_farmhouse_tv_kalozpeldany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d242e335-e053-421e-ab65-5038ee7ba31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb56b98-c183-47eb-8c2e-d25f8b843f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_redbad_youtube_farmhouse_tv_kalozpeldany","timestamp":"2018. november. 30. 17:03","title":"200 000 eurót követel egy kis filmgyártó a YouTube-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római parlament alsóháza végleges jóváhagyását adta rá szerdán. \r

","shortLead":"Törvényerőre emelkedett a Matteo Salvini belügyminiszter nevével fémjelzett migrációs-biztonsági csomag, miután a római...","id":"20181129_matteo_salvini_olaszorszag_parlament_alsohaz_torveny_migracio_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffd3763-67ce-4071-8834-e1278b592646","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_matteo_salvini_olaszorszag_parlament_alsohaz_torveny_migracio_biztonsag","timestamp":"2018. november. 29. 06:07","title":"Elfogadták Salvini migrációs-biztonsági csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","shortLead":"A Vidi a 22. percben kapta első gólját, a félidőig nem tudott egyenlíteni.","id":"20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b9dbd5-8603-4020-8529-b5b8df0b4167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a217d841-6f3c-4aa8-b7f0-46ae9269f720","keywords":null,"link":"/sport/20181129_BATEVidi_10_a_felidoben","timestamp":"2018. november. 29. 19:45","title":"BATE-Vidi: 1-0 a félidőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újjászervezésnek mondják.","shortLead":"Újjászervezésnek mondják.","id":"20181129_Feloszlatjak_a_budaorsi_Fideszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715cae4c-0b99-4cc2-9033-ac5f937e240a","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Feloszlatjak_a_budaorsi_Fideszt","timestamp":"2018. november. 29. 17:55","title":"Feloszlatják a budaörsi Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]