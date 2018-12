Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","shortLead":"Nem kormánygép, csak a miniszterelnököt szállítják, ha kell.","id":"20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a39cce2-6176-4e15-acd9-659be9c3c8ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Tenyleg_a_honvedseg_gepevel_utazott_Orban_Milanoba","timestamp":"2018. december. 01. 15:52","title":"Tényleg a honvédség gépével utazott Orbán Milánóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tibor azt ígérte, január elejéig megoldást találnak a munkaerőhiányra.","shortLead":"Benkő Tibor azt ígérte, január elejéig megoldást találnak a munkaerőhiányra.","id":"20181129_Szulesi_szabadsaggal_magyarazza_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentrumanak_bezarasat_a_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449d087d-a8ef-4e0d-8b7c-5836ea2f1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f3bc19-8d98-45d8-9c18-96967110240a","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Szulesi_szabadsaggal_magyarazza_a_Honvedkorhaz_koraszulottcentrumanak_bezarasat_a_miniszter","timestamp":"2018. november. 29. 20:10","title":"Szülési szabadsággal magyarázza a Honvédkórház koraszülöttcentrumának bezárását a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén 80-100 mezt vásároltak. Az utánpótlás játékosoknak köszönhetően a 2Rule azonban még ezen a kicsi piacon is jól jár.","shortLead":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén...","id":"20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ae2b1-0823-49cc-af82-4735b54d9cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","timestamp":"2018. november. 30. 16:09","title":"Évi száz mezt sem adhat el egy átlagos NB I.-es fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","shortLead":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","id":"20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a82981-7b32-478a-a0d9-ac9becc58005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","timestamp":"2018. december. 01. 15:03","title":"Újabb szolgáltatását zárja be a Google, megszűnhet a Hangouts","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31783e8-af0d-494b-b527-8e7aecfc9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok cunami-riasztást adtak ki az erős földmozgás miatt. ","shortLead":"A hatóságok cunami-riasztást adtak ki az erős földmozgás miatt. ","id":"20181201_Ilyen_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_7es_erossegu_foldrenges_Alaszkaban__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a31783e8-af0d-494b-b527-8e7aecfc9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c50e4d-5442-4aea-876e-fdf1be5c042c","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Ilyen_pusztitast_hagyott_maga_utan_a_7es_erossegu_foldrenges_Alaszkaban__fotok","timestamp":"2018. december. 01. 12:49","title":"Ilyen pusztítást hagyott maga után a 7-es erősségű földrengés Alaszkában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e7d382-4d25-4d7c-8378-3554d7f24d4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betegség, tájékozódási problémák, de a hullámok is közrejátszhattak a szakemberek szerint abban, hogy az elmúlt napokban tömegével vetődtek partra, majd pusztultak el a delfinek Új-Zéland partjainál. ","shortLead":"Betegség, tájékozódási problémák, de a hullámok is közrejátszhattak a szakemberek szerint abban, hogy az elmúlt...","id":"20181130_delfin_gombolyufeju_delfin_gombfeju_delfin_uj_zeland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6e7d382-4d25-4d7c-8378-3554d7f24d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f05107-7235-49c2-a542-af49e338b319","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_delfin_gombolyufeju_delfin_gombfeju_delfin_uj_zeland","timestamp":"2018. november. 30. 10:33","title":"Tömegével vetődnek partra és pusztulnak el a delfinek Új-Zélandnál, a tudósok sem tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai lap szerint világos, hogy a Trump-vezetés a nyáron kinevezett nagykövetét azért küldte Budapestre, hogy megoldja a CEU-ügyet, ehhez képest az egyetem hamarosan költözik, ami nem kis bukás Amerika számára.","shortLead":"Az amerikai lap szerint világos, hogy a Trump-vezetés a nyáron kinevezett nagykövetét azért küldte Budapestre...","id":"20181201_Washington_Post_Egy_tizmillios_orszag_autokrata_vezetoje_megszegyenitette_a_Trumpvezetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4928f74-b962-4a5c-8db1-779aece8c031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f62ec48-25bb-48d5-9a28-9ecb4d4e7fe1","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Washington_Post_Egy_tizmillios_orszag_autokrata_vezetoje_megszegyenitette_a_Trumpvezetest","timestamp":"2018. december. 01. 14:34","title":"Washington Post: Egy tízmilliós ország autokrata vezetője megszégyenítette a Trump-vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd9737c-08a5-4fdb-a625-a9e1d20af47a","c_author":"Dercsényi Dávid - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Totális hitelvesztés, mélységes mély cinizmus – a kormány és a CEU végéhez közelítő története jól példázza, hogy a hatalom mire képes, ha egyszer eldöntött valamit. A kormány a saját törvényét sem tartja be, hogy elérje célját: elüldözni Magyarországról a legnívósabb, de Soros Györgyhöz köthető egyetemet. Hogyan jutottunk el idáig?","shortLead":"Totális hitelvesztés, mélységes mély cinizmus – a kormány és a CEU végéhez közelítő története jól példázza...","id":"20181201_Lejart_a_hatarido_kezdjunk_el_hozzaszokni_megy_a_CEU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd9737c-08a5-4fdb-a625-a9e1d20af47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc609f8-179f-4221-914c-fab280ec2bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Lejart_a_hatarido_kezdjunk_el_hozzaszokni_megy_a_CEU","timestamp":"2018. december. 01. 07:00","title":"Lejárt a határidő, szokjunk hozzá, hogy elmegy a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]