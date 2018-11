Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f37d5920-f4ba-4b9f-8c92-e98e96a1a779","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem ezer embernek kellett elhagynia tűz miatt egy kollégiumot Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utcában hétfőn késő este – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.","shortLead":"Csaknem ezer embernek kellett elhagynia tűz miatt egy kollégiumot Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utcában...","id":"20181127_Kigyulladt_a_Schonherz_kollegium_ezer_embernek_kellett_menekulnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f37d5920-f4ba-4b9f-8c92-e98e96a1a779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b9d889-907b-47db-8fb1-024725e23f07","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Kigyulladt_a_Schonherz_kollegium_ezer_embernek_kellett_menekulnie","timestamp":"2018. november. 27. 08:20","title":"Kigyulladt a Schönherz-kollégium, ezer embernek kellett menekülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra került egy ellenőrzött lista, amit a külképviseletek protokoll-főosztályainak küldenek el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatásai előtt.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy ellenőrzött lista, amit a külképviseletek protokoll-főosztályainak küldenek el Szijjártó...","id":"20181126_Tonik_keksz_egeszmogyoros_csoki__ezeket_keri_autojaba_Szijjarto_ha_kulfoldre_megy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256c3ad-6d74-47c7-b99c-816abd04aac5","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Tonik_keksz_egeszmogyoros_csoki__ezeket_keri_autojaba_Szijjarto_ha_kulfoldre_megy","timestamp":"2018. november. 26. 08:01","title":"Tonik, keksz, egész mogyorós csoki – ezeket kéri autójába Szijjártó, ha külföldre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált kommunikációs gurukat küldhetnek a városba a szocialista polgármester ellen.","shortLead":"A Magyar Narancs szerint a kormánypárt rengeteg pénzt öl a szegedi polgármester leváltásába, országosan is kipróbált...","id":"20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace44443-17c9-4b06-a4fb-a709307e1907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b324d7d9-c96b-4e2a-a506-964320298d03","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_A_Fidesz_beveti_a_neheztuzerseget_Botka_ellen","timestamp":"2018. november. 26. 10:25","title":"A Fidesz beveti a nehéztüzérséget Botka ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha, egy percet sem működött a csodalift, a MÁV inkább körbefalazta.","shortLead":"Soha, egy percet sem működött a csodalift, a MÁV inkább körbefalazta.","id":"20181125_Akadalymentesites_a_MAV_inkabb_befalazta_a_20_eve_nem_mukodo_liftet_a_Nyugatinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3408285b-bc34-410b-bd9c-bf741a9e2e71","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_Akadalymentesites_a_MAV_inkabb_befalazta_a_20_eve_nem_mukodo_liftet_a_Nyugatinal","timestamp":"2018. november. 25. 14:03","title":"Akadálymentesítés: a MÁV inkább befalazta a 20 éve nem működő liftet a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Will_Smith_lekotozte_Lewis_Hamiltont_es_elszabadult_az_orulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cbd5608-60a8-4095-a839-ee3fef0e0493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1bd4e0-9fe5-492d-84af-eeca52ff93d0","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Will_Smith_lekotozte_Lewis_Hamiltont_es_elszabadult_az_orulet","timestamp":"2018. november. 25. 14:06","title":"Will Smith lekötözte Lewis Hamiltont, és elszabadult az őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról. A Magyar Helsinki Bizottság rátromfolt a dologra: feltárja a saját fideszes aknamunkáját.","shortLead":"Megsemmisítőnek szánt cikket közölt egy névtelen blog a magyar Soros-szervezetek felsőoktatási infiltrációjáról...","id":"20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf8ff60-8fee-4e7b-98ee-817fe6f9c18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1c47af-c567-46d2-808c-5705cf4fbd9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Soros_elismeroen_csettint_a_Helsinki_Bizottsag_leleplezte_a_fideszes_kapcsolatait","timestamp":"2018. november. 26. 10:53","title":"Soros elismerően csettint: a Helsinki Bizottság leleplezte a fideszes kapcsolatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48ca362-d252-4ce1-b531-2bf3488db9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz nagykövetség és konzulátus előtt is voltak megmozdulások, a nacionalisták a parlament előtt tüntettek. ","shortLead":"Az orosz nagykövetség és konzulátus előtt is voltak megmozdulások, a nacionalisták a parlament előtt tüntettek. ","id":"20181126_Oroszukran_konfliktus_Ukrajnaban_egy_diplomata_autot_is_felgyujtottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48ca362-d252-4ce1-b531-2bf3488db9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116f741f-ecdf-4e6b-b015-11e6b6c260cd","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Oroszukran_konfliktus_Ukrajnaban_egy_diplomata_autot_is_felgyujtottak","timestamp":"2018. november. 26. 18:46","title":"Orosz-ukrán konfliktus: Ukrajnában egy diplomata autót is felgyújtottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes tájakon napközben sem lesz melegebb 0 Celsius-foknál.","shortLead":"Egyes tájakon napközben sem lesz melegebb 0 Celsius-foknál.","id":"20181127_Hideget_szelet_telet_hozott_a_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5ef2eb-5cfd-4a97-a98a-24a1b1cefbe2","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Hideget_szelet_telet_hozott_a_kedd","timestamp":"2018. november. 27. 05:11","title":"Hideget, szelet, telet hozott a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]