Időjárás: csapadék várható hétfő estig, ónos szitálás is előfordulhat

Kezdetben néhol hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, éjszaka viszont már többfelé lehet eső, az Északi-középhegység tágabb környezetében ónos eső, fagyott eső, az északkeleti határnál havazás is lehet. Hétfőn napközben már döntően esőre számíthatunk. Hétfőn helyenként megélénkül a déli, délnyugati szél. Az ország északkeleti harmadán foltokban tartósan megmarad a köd.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, délnyugaton lesz enyhébb a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 1 és 7 fok között valószínű, de délen, délnyugaton 9, 10 fokig is felmelegedhet a levegő.

Európa északkeleti felén elterülő magasnyomást továbbra is hideg levegő tölti ki. Sokfelé napközben is fagy, a Kelet-európai-síkság nagy részén nem emelkedik -5 fok fölé a hőmérséklet, éjszakánként pedig -10 fok alá hűl a levegő.

Az Északnyugat-Európa feletti többközéppontú ciklonrendszer hatására viszont Európa nyugati harmadán lényegesen enyhébb az idő. Nyugat-Franciaországban 14, 15 fokig is felmelegszik délutánra a levegő, a Pireneusi-félsziget déli részén 18, 19 fokot is mérnek, de 15 fok körüli a csúcsérték az Appennini-félsziget déli felén és az Égei-tenger mentén is. Az említett nyugati ciklon enyhébb levegője hétfőn már a közép-európai térségében is egyre inkább érvényesül, enyhülésre számíthatunk.