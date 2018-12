Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt képtelen elhagyni még a lakását is. ","shortLead":"A roma gyilkosságsorozat egyik áldozatának feleségétől egy éve elvették a rokkantsági ellátást, pedig betegsége miatt...","id":"20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19795d46-da31-4fdc-8aa7-6925757b8185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeda6c4a-099d-4b22-9836-b5b8df2177c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_segely_romagyilkossagok_betegseg_nagycsecs_kormanyhivatal","timestamp":"2018. december. 02. 09:15","title":"Összeomlott, rendszeres kezelésre szorul, mégsem kap rokkantsági ellátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5adcf6-d232-45b4-a131-ff449eb0bf61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit sértetlenül kimenekítettek a bántalmazott anyákat és gyerekeket elszállásoló otthonból. Az otthon folytatja működését, de még kérdés, hol és hogyan.","shortLead":"Mindenkit sértetlenül kimenekítettek a bántalmazott anyákat és gyerekeket elszállásoló otthonból. Az otthon folytatja...","id":"20181201_Leegett_egy_Somogy_megyei_anyaotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5adcf6-d232-45b4-a131-ff449eb0bf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3f501-271a-4594-a86c-cef82624740a","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Leegett_egy_Somogy_megyei_anyaotthon","timestamp":"2018. december. 01. 17:48","title":"Leégett egy bántalmazott anyákat elszállásoló otthon Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb honbéli versenytársát, a Lotost.","shortLead":"A legnagyobb lengyel finomító tájékoztatta az Európai Bizottságot arról a tervéről, hogy ellenőrzése alá vonja a kisebb...","id":"20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4324910c-628a-4de4-9919-ec0638646be2","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_A_PKN_Orlen_szemet_vetett_kisebb_rivalisara_a_Lotosra","timestamp":"2018. december. 02. 18:06","title":"A PKN Orlen szemet vetett kisebb riválisára, a Lotosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee143c3-0914-4b23-989f-ccbce38adc29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszín Vietnam, ahol úgy tűnik, már a szupersportautók is részei az utcaképnek.","shortLead":"A helyszín Vietnam, ahol úgy tűnik, már a szupersportautók is részei az utcaképnek.","id":"20181203_lamborghini_langok_vietnam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee143c3-0914-4b23-989f-ccbce38adc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcabf453-0699-4000-9397-7fb6801fc364","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_lamborghini_langok_vietnam","timestamp":"2018. december. 03. 16:44","title":"Videó: Addig üvöltette az utcán a Lamborghinijét, amíg kigyulladt a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5323dfc9-5b7b-44cb-8648-774e1c041042","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Monacói Nemzetközi Filmfesztiválon versenyez Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező Megszállottak című nagyjátékfilmje.","shortLead":"A Monacói Nemzetközi Filmfesztiválon versenyez Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező Megszállottak című...","id":"20181202_A_Megszallottak_Pozsgai_Zsolt_filmje_versenyez_a_monacoi_fesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5323dfc9-5b7b-44cb-8648-774e1c041042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4f8a7e-0c38-4f69-bddd-1078b12b9bc7","keywords":null,"link":"/elet/20181202_A_Megszallottak_Pozsgai_Zsolt_filmje_versenyez_a_monacoi_fesztivalon","timestamp":"2018. december. 02. 18:24","title":"A Megszállottak, Pozsgai Zsolt filmje versenyez a monacói fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","shortLead":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","id":"20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef0307b-261c-46ed-bb65-8d39e6bbb37e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","timestamp":"2018. december. 03. 04:02","title":"Videó: Alaszka a földrengés után, most nem divatterepjáróknak való vidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel igencsak megnehezül a besurranók dolga.","shortLead":"Az okos megoldásokkal a lakások biztonsága is növelhető. Az okoszárakkal, kaputelefonokkal és felügyeleti rendszerekkel...","id":"201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72c1dad-6859-4d97-8ce6-bc12f03293b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d936d3-f551-45ed-81b8-74f16c07a263","keywords":null,"link":"/tudomany/201848__biztonsag__kulcs_nelkul__mobilra_hangra__reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 02. 10:30","title":"Riasztott már el betörőt 100 kilométerről? Működik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c1635d-a77c-42b7-b6bf-ee78cc94f331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durvul a helyzet, rendkívüli állapot kihirdetését kérte szombat este több francia rendőrségi szakszervezet az üzemanyagadó emelése ellen tüntető sárgamellényesek megmozdulásait kísérő egyre erőszakosabb zavargások miatt. Szombaton majdnem háromszor annyi embert állítottak elő, mint egy héttel korábban. Christophe Castaner belügyminiszter jelezte: kész minden lehetőséget megvizsgálni.","shortLead":"Durvul a helyzet, rendkívüli állapot kihirdetését kérte szombat este több francia rendőrségi szakszervezet...","id":"20181202_Parizsi_kaosz_a_hadsereget_is_bevetnek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c1635d-a77c-42b7-b6bf-ee78cc94f331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2bf29-87f6-4fab-bb0e-09fbc675012e","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Parizsi_kaosz_a_hadsereget_is_bevetnek_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 02. 08:25","title":"Párizsi káosz: a hadsereget is bevetnék a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]