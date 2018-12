A meggyilkolt Rózsa Eduárdónak szentel emlékévet a Magyar Iszlám Közösség

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84f3cb04-c716-426c-9a4e-87cb3be6e520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbánék megünneplik a rendszerváltást, ebben segít Kónya Imre.","shortLead":"Orbánék megünneplik a rendszerváltást, ebben segít Kónya Imre.","id":"20181205_Volt_MDFes_ad_a_kormanynak_tanacsot__10_millioert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84f3cb04-c716-426c-9a4e-87cb3be6e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6568671e-5e48-46cd-b8f9-68ff8dd02b31","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Volt_MDFes_ad_a_kormanynak_tanacsot__10_millioert","timestamp":"2018. december. 05. 09:06","title":"Volt MDF-es ad a kormánynak tanácsot – 10 millióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83c4cb3e-93ca-4194-8656-c9ea2a7dc156","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt üzemeltetőt egy éve rakta ki a tulajdonos ELMŰ az étteremből, a férfi perelt, nyert, visszatért, és székekkel, asztalokkal zárta körbe magát.","shortLead":"A volt üzemeltetőt egy éve rakta ki a tulajdonos ELMŰ az étteremből, a férfi perelt, nyert, visszatért, és székekkel...","id":"20181205_Visszatert_es_bezarta_magat_volt_ettermebe_a_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83c4cb3e-93ca-4194-8656-c9ea2a7dc156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83787c60-5e86-4f2e-b34c-50e478550858","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Visszatert_es_bezarta_magat_volt_ettermebe_a_ferfi","timestamp":"2018. december. 05. 20:27","title":"Visszatért, és bezárta magát volt éttermébe a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a25fdd-ca8f-4e25-9365-e6cd1b72802e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig nem lesz tárhelygondja annak, akinek számítógépébe, szerverébe a Seagate most bejelentett merevlemeze kerül. 