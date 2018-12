Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének elutasítása után is.","shortLead":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének...","id":"20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13baf5db-bb89-49cc-ab02-bf3a9b44df7b","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","timestamp":"2018. december. 07. 13:33","title":"Mégsem mond le a szlovák külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első szám jövő januárban jelenik meg.","shortLead":"Az első szám jövő januárban jelenik meg.","id":"20181207_Sajat_ujsagjaban_irja_meg_velemenyet_a_kozbeszerzesekrol_a_hatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4381e66e-8dc4-4ba2-a45a-659c5f935065","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Sajat_ujsagjaban_irja_meg_velemenyet_a_kozbeszerzesekrol_a_hatosag","timestamp":"2018. december. 07. 15:42","title":"Saját újságjában írja meg véleményét a közbeszerzésekről a hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7150c137-d572-4a7d-abf5-8b879204a311","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181207_Sotetben_tapogatozva_adja_at_a_kormany_az_Operahaz_felujitast_a_Varosliget_Zrtnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7150c137-d572-4a7d-abf5-8b879204a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7b56c-2a64-46b4-b990-fd57b4bd66e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Sotetben_tapogatozva_adja_at_a_kormany_az_Operahaz_felujitast_a_Varosliget_Zrtnek","timestamp":"2018. december. 07. 16:06","title":"Sötétben tapogatózva adja át a kormány az Operaház felújítását a Városliget Zrt.-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire. Három hete adta be pályázatát, de még kapott választ. ","shortLead":"Zacher augusztus végén mondott fel, azonnali hatállyal kirúgta a honvédelmi miniszter. Most visszamenne a sürgősségire...","id":"20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b47f8e7f-16d8-45e7-9094-8a6f4595ad25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501b40d9-c029-4f89-aa02-1a9f49f8c318","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Zacher_Gabor_reszallasban_visszamenne_a_Honvedkorhazba","timestamp":"2018. december. 08. 12:11","title":"Zacher Gábor részállásban visszamenne a Honvédkórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig félthetné Orbán Viktorét vagy Mészáros Lőrincét is.","shortLead":"Pedig félthetné Orbán Viktorét vagy Mészáros Lőrincét is.","id":"20181208_Nemcsak_Karoly_fejet_felti_a_Ripost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f158c1e6-e26f-42c1-b4da-4a5271199b95","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Nemcsak_Karoly_fejet_felti_a_Ripost","timestamp":"2018. december. 08. 12:40","title":"Nemcsák Károly fejét félti a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","shortLead":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","id":"20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3bba5e-d329-4b02-8d98-b245ecb6b891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","timestamp":"2018. december. 07. 09:29","title":"Minden képzeletet felülmúlóan nőtt az állami vezetők fizetése idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92d859c-f38f-43cf-a2e6-655e7ad3de93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi hatóságok vezetője szerint senki nem sérült meg, így nem jogos a média felháborodása.","shortLead":"A helyi hatóságok vezetője szerint senki nem sérült meg, így nem jogos a média felháborodása.","id":"20181207_Tarkora_kulcsolt_kezzel_terdepeltettek_tunteto_francia_diakokat_rohamrendorok__foto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c92d859c-f38f-43cf-a2e6-655e7ad3de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f67884-8585-487a-b0c4-5b2821c41ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Tarkora_kulcsolt_kezzel_terdepeltettek_tunteto_francia_diakokat_rohamrendorok__foto_video","timestamp":"2018. december. 07. 13:28","title":"Tarkóra kulcsolt kézzel térdepeltettek tüntető francia diákokat rohamrendőrök – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5a65ec-f838-4b5c-8940-ee7be58769f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181208_Adventi_irodalmi_naptar__december_8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b5a65ec-f838-4b5c-8940-ee7be58769f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91bb1dd-22f7-4976-9732-806829d7a36d","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Adventi_irodalmi_naptar__december_8","timestamp":"2018. december. 08. 08:01","title":"Adventi irodalmi naptár - december 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]