[{"available":true,"c_guid":"f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amint az várható volt, a keddre tervezett Brexit-szavazás elhalasztása a brit parlament alsóházában lenyomta a fontot. Az amerikai dollárhoz viszonyítva húszhónapos mélyponton áll a fizetőeszköz.","shortLead":"Amint az várható volt, a keddre tervezett Brexit-szavazás elhalasztása a brit parlament alsóházában lenyomta a fontot...","id":"20181210_Gyengul_a_font_a_dollarral_es_az_euroval_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f5281b-3827-4f14-a66e-f911e25d3057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de26eeda-06a3-46dc-9ae5-69dbbd77971f","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Gyengul_a_font_a_dollarral_es_az_euroval_szemben","timestamp":"2018. december. 10. 17:44","title":"Gyengül a font a dollárral és az euróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f617cff-46ff-418c-ae87-a83f52cb1ae8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedes kor nem igazán látszik meg ezen az NDK csodán, ami a szerény futásteljesítmény ismeretében már nem is olyan meglepő.","shortLead":"A több évtizedes kor nem igazán látszik meg ezen az NDK csodán, ami a szerény futásteljesítmény ismeretében már nem is...","id":"20181209_41_eve_egy_magyar_csalade_ez_a_gyonyoru_wartburg_ami_most_elado_ndk_oldtimer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f617cff-46ff-418c-ae87-a83f52cb1ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad6c70-7ff7-4a48-bb01-79031009ae4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_41_eve_egy_magyar_csalade_ez_a_gyonyoru_wartburg_ami_most_elado_ndk_oldtimer","timestamp":"2018. december. 09. 06:41","title":"41 éve egy magyar családé ez a gyönyörű Wartburg, ami most eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116343e0-2166-41eb-9401-4856943aac3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt mondja Brian May, aki elismerte: egy adott ponton lehetetlennek tűnt, hogy megtalálják a megfelelő színészt Freddie Mercury szerepére.","shortLead":"Ezt mondja Brian May, aki elismerte: egy adott ponton lehetetlennek tűnt, hogy megtalálják a megfelelő színészt Freddie...","id":"20181209_A_Queenfilm_katasztrofa_lett_folna_Sacha_Baron_Cohennel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=116343e0-2166-41eb-9401-4856943aac3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb84ab5-3bfa-4f8e-ab33-8a56d370c871","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_A_Queenfilm_katasztrofa_lett_folna_Sacha_Baron_Cohennel","timestamp":"2018. december. 09. 07:50","title":"A Queen-film katasztrófa lett volna Sacha Baron Cohennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a3520-246e-412b-8df6-c60765b8b78b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"MInden idők legalacsonyabb nézettségét hozta az idei Victoria’s Secret show. Minden jel szerint a márkának újra kell gondolnia saját magát.","shortLead":"MInden idők legalacsonyabb nézettségét hozta az idei Victoria’s Secret show. Minden jel szerint a márkának újra kell...","id":"20181209_A_nezok_belefaradtak_a_pushup_melltartokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a3520-246e-412b-8df6-c60765b8b78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae0c08e-6f51-4589-906a-873e7f78489b","keywords":null,"link":"/elet/20181209_A_nezok_belefaradtak_a_pushup_melltartokba","timestamp":"2018. december. 09. 10:33","title":"A nézők belefáradtak a push-up melltartókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Neki kellett volna szétosztania a pénzt, de helyette a kaszinóba sietett vele.","shortLead":"Neki kellett volna szétosztania a pénzt, de helyette a kaszinóba sietett vele.","id":"20181210_sikkasztas_szerencsejatek_fizetes_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61287f1a-84a7-487d-9354-28a31d5fe71a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_sikkasztas_szerencsejatek_fizetes_vademeles","timestamp":"2018. december. 10. 09:08","title":"Saját és munkatársai fizetését is eljátszotta egy román férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f5754-4def-4048-b03d-9d830ac0801c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindkettő az Európai Unió támogatásából épült.","shortLead":"Mindkettő az Európai Unió támogatásából épült.","id":"20181210_Ilyet_meg_nem_latott_arkot_es_kazant_szenteltek_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=395f5754-4def-4048-b03d-9d830ac0801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a899ea43-9c31-472a-8868-80feb280d2af","keywords":null,"link":"/kkv/20181210_Ilyet_meg_nem_latott_arkot_es_kazant_szenteltek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 10. 11:12","title":"Ilyet még nem látott: árkot és kazánt szenteltek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fade93e5-24c9-4a11-89cc-21d79f0cb73c","c_author":"Windisch Judit - Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a \"rabszolgatörvényről.\"","shortLead":"Obstrukcióval próbálta megakadályozni az ellenzék, hogy szerdán szavazzon a ház a \"rabszolgatörvényről.\"","id":"20181210_Igy_tort_ki_a_botrany_a_Parlamentben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fade93e5-24c9-4a11-89cc-21d79f0cb73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11604d29-156b-46b4-bc3b-cde8d0a3861f","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Igy_tort_ki_a_botrany_a_Parlamentben__video","timestamp":"2018. december. 10. 15:54","title":"Így tört ki a botrány a Parlamentben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","shortLead":"Blinken ex-nagykövet olvasói levélben erősítette meg: a magyar kormányok nem tartják be a washingtoni megállapodást.","id":"20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f97404-1309-4fc1-b50e-cb2fc5fd8f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326b9f5d-8cbf-4890-b402-f5d65ef406ce","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Magyarorszag_nem_szolgaltatja_vissza_a_zsido_mukincseket","timestamp":"2018. december. 09. 21:03","title":"Magyarország nem szolgáltatja vissza a zsidó műkincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]