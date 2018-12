Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, akit azzal fenyegetett, kizárja az ülésről, ha nem vált stílust.","shortLead":"Volt, akit azzal fenyegetett, kizárja az ülésről, ha nem vált stílust.","id":"20181210_Fejezze_be_az_obegatast__masfel_percben_mutatjuk_hogy_utasit_rendre_Kover_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed267ed7-2cc5-42b5-9abc-95378ab59acf","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Fejezze_be_az_obegatast__masfel_percben_mutatjuk_hogy_utasit_rendre_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. december. 10. 14:31","title":"\"Fejezze be az óbégatást\" - másfél percben mutatjuk, hogyan utasít rendre Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d3834-f1a3-4252-af30-ca85fb79b90b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus \"kampós orrú rohadéknak\" nevezett egy nőt, és azzal hencegett, a nőt le is ütötte. Utóbbit később tagadta.","shortLead":"A politikus \"kampós orrú rohadéknak\" nevezett egy nőt, és azzal hencegett, a nőt le is ütötte. Utóbbit később tagadta.","id":"20181211_A_zsidozo_Szavay_december_31en_adja_vissza_mandatumat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470d3834-f1a3-4252-af30-ca85fb79b90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d36118a-ec1c-4be0-bd22-770f54df14e2","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_A_zsidozo_Szavay_december_31en_adja_vissza_mandatumat","timestamp":"2018. december. 11. 19:52","title":"A zsidózó Szávay december 31-én adja vissza mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól csak azok viselhetnek ilyet, akik építkezésen dolgoznak, mások nem is vásárolhatnak belőle.","shortLead":"Mostantól csak azok viselhetnek ilyet, akik építkezésen dolgoznak, mások nem is vásárolhatnak belőle.","id":"20181211_A_francia_tuntetesek_miatt_szigorit_a_lathatosagi_mellenyek_kereskedelmen_Egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7dd4c2-3068-4a2d-9628-3a9f25999b0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_A_francia_tuntetesek_miatt_szigorit_a_lathatosagi_mellenyek_kereskedelmen_Egyiptom","timestamp":"2018. december. 11. 13:05","title":"A francia tüntetések miatt szigorít a láthatósági mellények kereskedelmén Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját. Ezen már ott van a „kameralyuk”.","shortLead":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját...","id":"20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9732670-ad3f-4ea0-9746-05b8054e7304","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2018. december. 11. 18:03","title":"Ez lesz az új telefonos divat? Itt a világ első lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42ab408-1c9c-4e47-8f75-23d1cc02e6b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt megérkeznek a felhők, a szél is erős lehet.","shortLead":"Délelőtt megérkeznek a felhők, a szél is erős lehet.","id":"20181211_Elkezdodott_a_lehules_havas_eso_ho_is_eshet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42ab408-1c9c-4e47-8f75-23d1cc02e6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f0c93-3540-4cec-a993-c896fd64d269","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Elkezdodott_a_lehules_havas_eso_ho_is_eshet","timestamp":"2018. december. 11. 05:12","title":"Elkezdődött a lehűlés: havas eső, hó is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.","shortLead":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is...","id":"20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694b15c-98dc-4ed3-aaf2-c606362b87a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meng Van-csout napok óta fogva tartotta a kanadai rendőrség, szabadulásakor sírva fakadt. Az ügynek még nincs vége, a pénzügyi vezető februárban újra bíróság elé áll. ","shortLead":"Meng Van-csout napok óta fogva tartotta a kanadai rendőrség, szabadulásakor sírva fakadt. Az ügynek még nincs vége...","id":"20181212_huawei_ovadek_kanada_meng_van_csou","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75b8c1-230b-4bae-a642-b75cd6f815c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_huawei_ovadek_kanada_meng_van_csou","timestamp":"2018. december. 12. 08:03","title":"Kétmilliárd forintos óvadékért kiengedték a Huawei letartóztatott vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527200f2-5dda-44ae-b9be-068fecd227b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, van még ott egy annyi zöld, hogy egy 54 lakásos komplexum elférjen rá.","shortLead":"Kiderült, van még ott egy annyi zöld, hogy egy 54 lakásos komplexum elférjen rá.","id":"20181212_NERcegek_epithetnek_lakoparkot_a_Janoskorhaz_fole_2_milliardot_kereshetnek_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=527200f2-5dda-44ae-b9be-068fecd227b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14153498-2bf7-4d62-bfe3-a6bdcfd361bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_NERcegek_epithetnek_lakoparkot_a_Janoskorhaz_fole_2_milliardot_kereshetnek_vele","timestamp":"2018. december. 12. 09:42","title":"NER-cégek építhetnek lakóparkot a János-kórház fölé, 2 milliárdot kereshetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]