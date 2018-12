Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken dél felé egyre többfelé havazás kezdődik, az éjszaka folyamán és szombaton egész nap folytatódik. ","shortLead":"Pénteken dél felé egyre többfelé havazás kezdődik, az éjszaka folyamán és szombaton egész nap folytatódik. ","id":"20181214_Az_ejszaka_megjon_a_ho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccee91b-4cbe-40c3-af26-ff0519f032c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Az_ejszaka_megjon_a_ho","timestamp":"2018. december. 14. 16:12","title":"Az éjszaka megjön a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d6fe56-d9ee-4c6e-883c-e9b0d59db7ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elhalasztotta az egységes dohánytermék-csomagolások bevezetését, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége szerint a döntés segítheti az ágazat stabilizálódását.","shortLead":"A kormány elhalasztotta az egységes dohánytermék-csomagolások bevezetését, a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége...","id":"20181214_Ket_evet_csuszik_a_nagy_valtozas_a_nemzeti_dohanyboltokban_orulnek_a_kereskedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d6fe56-d9ee-4c6e-883c-e9b0d59db7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b82f1f-a12a-42c9-8cf2-43a05e3b83ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Ket_evet_csuszik_a_nagy_valtozas_a_nemzeti_dohanyboltokban_orulnek_a_kereskedok","timestamp":"2018. december. 14. 11:41","title":"Két évet csúszik a nagy változás a nemzeti dohányboltokban, örülnek a kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át az egy évtizeddel függetlenné vált egykori dél-szerbiai tartomány, Koszovó kis létszámú fegyveres erejét. Az USA és Nagy-Britannia támogatja a döntést, a többi tagállam sajnálkozik és attól tart, még nagyobb lesz a feszültség a Balkánon.","shortLead":"A NATO-t is megosztja az a pénteken elfogadott törvény, melynek értelmében fokozatosan hadsereggé alakítják át...","id":"20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25c9ecf0-3f5b-4c4d-a5f9-26a81d6b96ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b019a1d5-dfc4-4341-826d-d9b8b97db839","keywords":null,"link":"/vilag/20181214_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_Koszovo_is_hadsereget_kap","timestamp":"2018. december. 14. 13:00","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, Koszovó is hadsereget kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","shortLead":"Hétvégén országos havazásra lehet számítani.","id":"20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fdd5a5-66a2-4a8d-90a3-ef39e089dc4c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_havazas_idojaras_meteorologia_szombat","timestamp":"2018. december. 13. 09:42","title":"Jön a havazás, szombaton hullhat le a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","shortLead":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","id":"20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548adc94-107c-4bc7-884e-573287be6d1c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","timestamp":"2018. december. 13. 14:34","title":"Igazoltatták a rendőrök egy belvárosi kocsma vendégeit az esti tüntetés után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Jakabszálláson, az 54-es főút és a Petőfi Sándor utca kereszteződésénél történt.","shortLead":"A baleset Jakabszálláson, az 54-es főút és a Petőfi Sándor utca kereszteződésénél történt.","id":"20181212_busz_kisbusz_baleset_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae009ba2-c8cc-418b-bdad-b6fa8a044068","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_busz_kisbusz_baleset_serultek","timestamp":"2018. december. 12. 22:42","title":"Busz és kisbusz ütközött, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a42a23e-453e-43b6-8ab7-193fa402edc1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A történtek után az ellenzéki pártoknak nem lenne szabad visszatérniük az Országházba.","shortLead":"A történtek után az ellenzéki pártoknak nem lenne szabad visszatérniük az Országházba.","id":"20181214_TGM_Mit_tegyen_a_parlamenti_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a42a23e-453e-43b6-8ab7-193fa402edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675a7f49-059e-4523-9c33-3fa76c38f784","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_TGM_Mit_tegyen_a_parlamenti_ellenzek","timestamp":"2018. december. 14. 11:20","title":"TGM: Mit tegyen a parlamenti ellenzék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelt pedig a CEU távozása és a fideszes médiaholding is aggodalommal tölti el. Biztosan nincs még vége a 7. cikkely szerinti eljárásnak.","shortLead":"Brüsszelt pedig a CEU távozása és a fideszes médiaholding is aggodalommal tölti el. Biztosan nincs még vége a 7...","id":"20181213_Kilenc_orszagot_aggaszt_kulonosen_a_magyar_jogallamisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485efb0f-57b8-48b0-84f5-c1635a61f5a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Kilenc_orszagot_aggaszt_kulonosen_a_magyar_jogallamisag","timestamp":"2018. december. 13. 17:27","title":"Kilenc országot aggaszt különösen a magyar jogállamiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]