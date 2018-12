Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4685b6aa-26a3-4cff-a2ae-ef19185a4307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben valószínűleg nemmel válaszolnának a címben feltett kérdésre. Na de még akkor is ez volna a felelet, ha cserébe rengeteg pénzt kapna? Az Egyesült Államokban már erre is van példa.","shortLead":"A legtöbben valószínűleg nemmel válaszolnának a címben feltett kérdésre. Na de még akkor is ez volna a felelet, ha...","id":"20181214_vitamin_water_kiserlet_egy_evig_okostelefon_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4685b6aa-26a3-4cff-a2ae-ef19185a4307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1310db21-abbf-4cb5-a95d-44a2352a6152","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_vitamin_water_kiserlet_egy_evig_okostelefon_nelkul","timestamp":"2018. december. 14. 13:03","title":"Kibírná egy évig okostelefon nélkül? És ha 28 milliót kap ezért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c4e574-55fc-4392-87af-9fc97add2860","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Miközben Budapesten forrongott a főváros, Norvégiában egy fotós a tökéletes pillanattal találta magát szemben.","shortLead":"Miközben Budapesten forrongott a főváros, Norvégiában egy fotós a tökéletes pillanattal találta magát szemben.","id":"20181214_46p_wirtanen_ustokos_fenyofa_tommy_eliassen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c4e574-55fc-4392-87af-9fc97add2860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc0d2d0-79d3-403f-b2ee-aa1a7dfc7dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_46p_wirtanen_ustokos_fenyofa_tommy_eliassen","timestamp":"2018. december. 14. 09:03","title":"Ha ez nem trükkfelvétel, akkor már most az idei karácsonyi szezon legszebb fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap szerint R. Szilveszter lesben állt, várta, hogy a nő a közelébe érjen, majd nekihajtott.","shortLead":"A lap szerint R. Szilveszter lesben állt, várta, hogy a nő a közelébe érjen, majd nekihajtott.","id":"20181213_Blikk_Biciklivel_gazolhatta_el_gyilkosa_a_soroksari_futonot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b01d19-4716-4e6b-bb16-f09d98857ced","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Blikk_Biciklivel_gazolhatta_el_gyilkosa_a_soroksari_futonot","timestamp":"2018. december. 13. 21:20","title":"Blikk: Biciklivel gázolhatta el gyilkosa a soroksári futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem a rabszolgatörvény vitte utcára, hanem az előző kilenc év. Kérdés, mit érhetnek el a Fidesz-kormánnyal szemben.","shortLead":"Egy ügy, ami egységbe kovácsolta a parlamenti ellenzéket és az utcán tüntető tömegeket. De a tüntetőket nem...","id":"20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ccd3bb7-04a3-4b39-8c40-46ff23b95c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac5227-9c4d-4f32-92ac-0668fa096f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_tulora_torveny_rabszolgatorveny_400_ora_tulora_tuntetesek","timestamp":"2018. december. 14. 15:11","title":"A túlóratörvény csak a szikra volt, most tört fel a csalódottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac5a4c4-4993-4326-8fff-e233d5ee0784","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az inkák előtt virágzott az Andok egyik legnagyobb kultúrája. A bolíviai kormány most különleges múzeumot épít a részben víz alá került város leleteire.","shortLead":"Az inkák előtt virágzott az Andok egyik legnagyobb kultúrája. A bolíviai kormány most különleges múzeumot épít...","id":"20181214_Viz_alatti_muzeumot_epitenek_a_ketezer_eves_kincseknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ac5a4c4-4993-4326-8fff-e233d5ee0784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee54f20c-a860-43a7-97de-7d5fd408c4c9","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Viz_alatti_muzeumot_epitenek_a_ketezer_eves_kincseknek","timestamp":"2018. december. 14. 06:54","title":"Víz alatti múzeumot építenek a kétezer éves civilizáció kincseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","shortLead":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","id":"20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2865f-0b58-4ea6-b0cd-1a3da67d80af","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","timestamp":"2018. december. 14. 08:21","title":"Itt a 450 kW-os villanyautótöltés, ami olyan gyors, hogy hűteni kell a kábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk a helyszínről.","shortLead":"A szorosan egymás mellett álló rendőrsorfalat füstgránátokkal és petárdákkal dobálják a tüntetők. Videóközvetítésünk...","id":"20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a67f988-14e3-4dfc-a3dd-fab2588a6295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc272236-c95f-4fc6-8c72-b8f8ce9acec2","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_tuntetok_fustgranatot_dobaltak_a_rendorok_koze_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. december. 13. 20:50","title":"Füstgránátot dobáltak a rendőrök közé a Kossuth téren, könnygázzal válaszoltak - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f0e14-3fe1-4bec-9cf2-53e11709a1c6","c_author":"","category":"kultura","description":"Orbán, Tiborcz, Kósa, Rogán, és Kocsis Máté kerültek a tüntetők helyére","shortLead":"Orbán, Tiborcz, Kósa, Rogán, és Kocsis Máté kerültek a tüntetők helyére","id":"20181214_Kijavitotta_a_Hircsarda_a_Ripost_tuntetoket_gyalazo_cimlapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f0e14-3fe1-4bec-9cf2-53e11709a1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3549c749-002c-4b57-be07-095e2639f954","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Kijavitotta_a_Hircsarda_a_Ripost_tuntetoket_gyalazo_cimlapjat","timestamp":"2018. december. 14. 21:05","title":"Kijavította a Hírcsárda a Ripost tüntetőket gyalázó címlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]