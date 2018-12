Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára vezető úton, a balesetben egy ember meghalt, egy pedig megsérült - közölte a rendőrség és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).","shortLead":"Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi péntek este Bács-Kiskun megyében, az 52-es főútról Kerekegyházára...","id":"20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a40570-270e-4f80-9ed8-b4cb28731b5f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Halalos_baleset_tortent_Kerekegyhazanal","timestamp":"2018. december. 14. 23:16","title":"Halálos baleset történt Kerekegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először lehet hallani arról, milyen erőforrást kaphat a Samsung 2019-ben érkező csúcsmobilja, ami a mobilipar mellett a laptopok és a táblagépek piacát is újraírhatja.","shortLead":"Most először lehet hallani arról, milyen erőforrást kaphat a Samsung 2019-ben érkező csúcsmobilja, ami a mobilipar...","id":"20181215_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4896-e750-47fa-a584-aa8537294ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb86c6a-965a-47e1-b939-2cb0ff194fca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_samsung_galaxy_f_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. december. 15. 15:03","title":"Brutális akkumulátort és teljesítményt kaphat a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett fejkendőtilalom ellen is.","shortLead":"Főleg a szociális megszorítások miatt vonultak az utcákra az emberek, de sokan tiltakoztak a bevezetni tervezett...","id":"20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7b9d6d9-d3a4-44e2-b604-fa8e6766d37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275a6dc-6640-4029-aa71-5ee238c0f38c","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Az_osztrakoknal_is_forro_a_helyzet_17_ezren_tuntettek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 15. 21:55","title":"Az osztrákoknál is forró a helyzet, 17 ezren tüntettek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","shortLead":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","id":"20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d728d-7807-4796-ad19-40dcb491f0e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","timestamp":"2018. december. 15. 16:34","title":"44 százalékkal kevesebb családi pótlékot kapnak jövőre az Ausztriában dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","shortLead":"Egész nap eshet, egyes területeken hófúvás is kialakulhat.","id":"20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e7b28b-ac3b-448e-8dad-34fde1bea3e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_Megerkezett_a_havazas_bekemenyit_a_tel","timestamp":"2018. december. 15. 07:10","title":"Megérkezett a havazás, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár tudományos kutatások szerint sürgősen csökkenteni kellene a széndioxid kibocsátást világszerte, különben egy évtizeden belül katasztrófa következhet, mégsem hoztak döntést a klímacsúcson a kormányok.","shortLead":"Bár tudományos kutatások szerint sürgősen csökkenteni kellene a széndioxid kibocsátást világszerte, különben...","id":"20181216_Tizenket_evunk_van_a_vilag_megmentesere_a_klimacsucson_megsem_hoztak_dontest_a_kormanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c15bbbd-7a9b-48eb-8d81-d32b99d8c180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca52562-1504-4ff4-98d0-bf557d1f87f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181216_Tizenket_evunk_van_a_vilag_megmentesere_a_klimacsucson_megsem_hoztak_dontest_a_kormanyok","timestamp":"2018. december. 16. 07:17","title":"Tizenkét évünk van a világ megmentésére, a klímacsúcson mégsem hoztak döntést a kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom képviselője a Facebookra írta ki, hogy ha veszélyben érzik a Szent Koronát, a Kossuth térre hívja a Betyársereg háromszáz jól képzett emberét.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom képviselője a Facebookra írta ki, hogy ha veszélyben érzik a Szent Koronát, a Kossuth térre hívja...","id":"20181214_volner_janos_betyarsereg_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ea0ae3-edf2-43ca-b138-b870dbfa34d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_volner_janos_betyarsereg_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 14. 18:07","title":"Volner ráeresztené a Betyársereget a tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","shortLead":"A kérdésre a rendőrség is keresi a választ.","id":"20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3814a01-32f1-49c0-8acd-2915b3faa613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7c865e-6191-4fbc-9c01-6c9f42ed3ddf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Ki_az_a_barbar_aki_egy_kacsaszobrot_megrongal","timestamp":"2018. december. 15. 08:07","title":"Ki az a barbár, aki egy kacsaszobrot megrongál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]