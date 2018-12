Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","shortLead":"A rágcsálók az esőzések miatt hagyhatták el megszokott helyüket, és özönlöttek be a városba.","id":"20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569affc9-beee-426a-8e5b-ad59feaefdd9","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Patkanyok_leptek_el_Washingtont_mar_a_Feher_Hazba_is_bekoltoztek","timestamp":"2018. december. 20. 14:24","title":"Patkányok lepték el Washingtont, már a Fehér Házba is beköltöztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak azért is felolvasták az öt pontot a koppenhágai magyar nagykövetségnél.","shortLead":"De csak azért is felolvasták az öt pontot a koppenhágai magyar nagykövetségnél.","id":"20181219_Azzal_fenyegettek_a_Daniaban_tunteto_magyarokat_hogy_kamionnal_hajtanak_belejuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c8e811-9cf1-46e8-8c12-45f464e65e64","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Azzal_fenyegettek_a_Daniaban_tunteto_magyarokat_hogy_kamionnal_hajtanak_belejuk","timestamp":"2018. december. 19. 06:17","title":"Azzal fenyegették a Dániában tüntető magyarokat, hogy kamionnal hajtanak közéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta keresi a Google a megoldást arra a problémára, hogy bizonyos weboldalak „letiltják\" a böngésző Vissza gombját, így a felhasználók nem tudnak megfelelően navigálni. Úgy tűnik, most sikerült kitalálni, mivel lehet ezt áthidalni. A funkciót be is építik a Chrome-ba.","shortLead":"Régóta keresi a Google a megoldást arra a problémára, hogy bizonyos weboldalak „letiltják\" a böngésző Vissza gombját...","id":"20181220_google_chrome_bongeszo_vissza_gomb_trukkos_weboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0a84d8-38fb-498a-bd21-6ed65d6185a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_google_chrome_bongeszo_vissza_gomb_trukkos_weboldal","timestamp":"2018. december. 20. 08:03","title":"Új funkció kerül a Chrome-ba, ami kijátssza a trükköző weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politikus a Facebookon hívta ki vitára a két humoristát.","shortLead":"A politikus a Facebookon hívta ki vitára a két humoristát.","id":"20181219_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_onnan_kapott_felkerest_ahonnan_biztosan_nem_varta_Ujhelyi_Istvantol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4156615e-fef7-42fa-89be-1c3f4f735b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec00f7e-7fa1-4dc0-a65e-a10834e800f0","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Bagi_Ivan_es_Nacsa_Oliver_onnan_kapott_felkerest_ahonnan_biztosan_nem_varta_Ujhelyi_Istvantol","timestamp":"2018. december. 19. 15:47","title":"Bagi Iván és Nacsa Olivér onnan kapott felkérést, ahonnan biztosan nem várta: Ujhelyi Istvántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2020-ra talán már állni fog az új teniszstadionunk.","shortLead":"2020-ra talán már állni fog az új teniszstadionunk.","id":"20181219_A_Vasassal_karoltve_rendezne_a_kormany_a_nagy_budapesti_teniszstadion_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b010e7a-6b80-41e3-82ab-39d7f7f3ff59","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_A_Vasassal_karoltve_rendezne_a_kormany_a_nagy_budapesti_teniszstadion_ugyet","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"A Vasassal karöltve rendezné a kormány a nagy budapesti teniszstadion ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d0d1fd-7538-42a5-95ba-aee7dcc48e6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"3-1-re áll az összecsapás a Mennyei Birodalom és Kanada között, mert egy újabb kanadai polgárt vettek őrizetbe Kínában. Erről a National Post számolt be Kanadában.","shortLead":"3-1-re áll az összecsapás a Mennyei Birodalom és Kanada között, mert egy újabb kanadai polgárt vettek őrizetbe Kínában...","id":"20181219_Huaweihaboru_ujabb_kanadait_vettek_orizetbe_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d0d1fd-7538-42a5-95ba-aee7dcc48e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30ecab-6062-45bc-aa97-e654a95dc7cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Huaweihaboru_ujabb_kanadait_vettek_orizetbe_Kinaban","timestamp":"2018. december. 19. 12:44","title":"Huawei-háború: újabb kanadait vettek őrizetbe Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júniusban derült ki, hogy hamis pecsétekkel kétszeres fizetést vettek fel a munkáért cserébe.","shortLead":"Júniusban derült ki, hogy hamis pecsétekkel kétszeres fizetést vettek fel a munkáért cserébe.","id":"20181219_Fegyelmi_eljaras_indul_a_debreceni_egyetem_igazsagugyi_orvosszakertoi_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6ee3d2-a16c-41a3-bb64-860380291ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Fegyelmi_eljaras_indul_a_debreceni_egyetem_igazsagugyi_orvosszakertoi_ellen","timestamp":"2018. december. 19. 08:07","title":"Fegyelmi eljárás indul a debreceni egyetem igazságügyi orvosszakértői ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","shortLead":"Egy tizedik emeleti lakás fölé szerelték fel az eszközt, ami négy éven keresztül megkeserítette a lakó életét.","id":"20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36d295b-33d5-49b4-bf76-3dd2d1d114b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1254b619-1ef7-40a0-ad4d-4e22edadd535","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Zugo_atjatszo_miatt_kell_serelemdijat_fizetnie_egy_telefontarsasagnak","timestamp":"2018. december. 19. 13:31","title":"Zúgó átjátszó miatt kell sérelemdíjat fizetnie egy telefontársaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]