[{"available":true,"c_guid":"1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást kifizetni; szinte biztos, hogy nem lesz karácsonykor Erzsébet-utalvány; nem sok jót várnak a rokkantak az ellátásaikról szóló törvény újragondolásától. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kérdés megváltoztatásával magyarázzák, hogy nagyot zuhant azoknak a száma, akik nem tudnak váratlan kiadást...","id":"20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f81cdd2-48a9-4f54-b94c-6ba4fe9e7283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570fce44-ac75-45f7-ac8f-0dbbabaf8f1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Es_akkor_szegenyek_erzsebet_utalvany_rokkantak","timestamp":"2018. december. 02. 10:00","title":"És akkor hirtelen eltüntettek kétmillió szegényt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint karácsonyig már elfelejthetjük az új AirPods fülhallgatót.","shortLead":"A neves Apple-elemző Ming-Chi Kuo szerint karácsonyig már elfelejthetjük az új AirPods fülhallgatót.","id":"20181203_apple_airdpods_vezetek_nelkuli_toltes_bluetooth_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286b4df-44f3-4bfb-ae31-af5d765163d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_apple_airdpods_vezetek_nelkuli_toltes_bluetooth_5","timestamp":"2018. december. 03. 09:41","title":"Két új AirPods is érkezik, de egy darabig várni kell még rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","shortLead":"Új kihívás, a biztosítások lassú érvényesítése sújtja a kaliforniai erdőtüzek károsultjait.","id":"20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9fa6f6e-0628-48a5-be01-01ee2427d326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080380d1-e8d4-47a3-86ee-3d671be44756","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Lassu_a_karfelmeres_a_kaliforniai_erdotuzek_utan","timestamp":"2018. december. 02. 14:47","title":"Lassú a kárfelmérés a kaliforniai erdőtüzek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból származik.","shortLead":"Zéró toleranciát hirdetett meg a \"külföldiekkel” szemben Mlada Boleslav polgármestere, aki maga is bevándorló családból...","id":"20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50efd9e8-0523-4fdf-9469-408a3c467a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e08ab0-5125-48fc-8a58-d380d92946f3","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Migrans_csaladbol_szarmazo_polgarmester_ment_neki_a_vendegmunkasoknak_a_Skoda_cseh_fellegvaraban","timestamp":"2018. december. 03. 10:40","title":"Migráns családból származó polgármester ment neki a vendégmunkásoknak a Skoda cseh fellegvárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák főváros készen áll arra, hogy miután Magyarországról elüldözték a CEU-t, ők jó házigazdák legyenek.","shortLead":"Az osztrák főváros készen áll arra, hogy miután Magyarországról elüldözték a CEU-t, ők jó házigazdák legyenek.","id":"20181203_Becs_orul_hogy_a_CEU_oket_valasztotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940a8dd9-3898-4384-8798-007148c7fb69","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Becs_orul_hogy_a_CEU_oket_valasztotta","timestamp":"2018. december. 03. 11:03","title":"Bécs örül, hogy a CEU őket választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Míg itthon a kormány elkaszálta a környezetvédelmi kezdeményezést, az ausztrálok 1,5 milliárd egyszer használatos zacskót spóroltak meg.","shortLead":"Míg itthon a kormány elkaszálta a környezetvédelmi kezdeményezést, az ausztrálok 1,5 milliárd egyszer használatos...","id":"20181203_Az_ausztralok_megleptek_a_lehetetlent_80_szazalekkal_kevesebb_muanyag_zacskot_hasznalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=259ce490-f940-474d-8668-adc2f32c8e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2c0bb9-1db8-45c6-b5da-aa08cb2a2eec","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Az_ausztralok_megleptek_a_lehetetlent_80_szazalekkal_kevesebb_muanyag_zacskot_hasznalnak","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Az ausztrálok meglépték a lehetetlent: 80 százalékkal kevesebb műanyag zacskót használnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","shortLead":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","id":"20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded5bd58-41aa-4ddc-b5cb-7b50dfff9b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","timestamp":"2018. december. 03. 13:42","title":"Már Bentley-ért sem kell Bécsbe menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79f0a2a-ce37-4a6a-af0a-3d16731cce17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbocsátották hétfőn a kazahsztáni Bajkonurban a Szojuz MSZ-11 orosz űrhajót. Az asztronauták 194 napot töltenek fent. ","shortLead":"Felbocsátották hétfőn a kazahsztáni Bajkonurban a Szojuz MSZ-11 orosz űrhajót. Az asztronauták 194 napot töltenek fent. ","id":"20181203_szojuz_msz_11_urhajo_urhajosok_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fb_hordozoraketa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d79f0a2a-ce37-4a6a-af0a-3d16731cce17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46afd10a-deeb-41af-a34d-6e008f97c919","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_szojuz_msz_11_urhajo_urhajosok_nemzetkozi_urallomas_szojuz_fb_hordozoraketa","timestamp":"2018. december. 03. 20:03","title":"Három űrhajóssal a fedélzetén útnak indult a Szojuz a Nemzetközi Űrállomásra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]