[{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","shortLead":"A kézilabdázó azt mondta, a szezon végén befejezné az aktív kézilabdázást. ","id":"20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf3c6a4-e906-4190-ad4d-b6ecdb58d534","keywords":null,"link":"/sport/20190103_Az_iden_visszavonulna_Nagy_Laszlo","timestamp":"2019. január. 03. 14:32","title":"Az idén visszavonulna Nagy László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A PIMCO-nak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektje van, 4 milliárdos állami támogatást és érvényes környezethasználati engedélyt is kapott.","shortLead":"A PIMCO-nak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektje van, 4 milliárdos állami támogatást és érvényes...","id":"20190104_Ujabb_ceget_vettek_Meszaros_Lorinc_nem_is_akarmilyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269f095c-535c-488d-984f-8eff00ce5e33","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Ujabb_ceget_vettek_Meszaros_Lorinc_nem_is_akarmilyet","timestamp":"2019. január. 04. 07:08","title":"Újabb céget vett Mészáros Lőrinc, nem is akármilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kultúrtao eltörlése után így kaparnak a támogatásért.","shortLead":"A kultúrtao eltörlése után így kaparnak a támogatásért.","id":"20190103_atrium_kaparos_sorsjegy_kulturtao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512e0cc7-92b7-4a90-9030-ad5f6033dbb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_atrium_kaparos_sorsjegy_kulturtao","timestamp":"2019. január. 03. 14:08","title":"Kaparós sorsjegyekkel próbál túlélni az Átrium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 70 éves férfit a lakásában szúrta halálra. ","shortLead":"A 70 éves férfit a lakásában szúrta halálra. ","id":"20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_karacsonykor_megolt_otthonaban_egy_idos_ferfit_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577260e2-8353-462e-a648-c0f6e01a48b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_karacsonykor_megolt_otthonaban_egy_idos_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2019. január. 03. 13:19","title":"Elfogták a férfit, aki karácsonykor megölt otthonában egy idős férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c90dc6c-9fd1-4ea1-85a3-01756c3c9d4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 japán sportautó egyszerre korzózott az orosz fővárosban.","shortLead":"40 japán sportautó egyszerre korzózott az orosz fővárosban.","id":"20190102_Video_Ilyen_egy_orosz_Nissan_GTRes_vonulas_Moszkvaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c90dc6c-9fd1-4ea1-85a3-01756c3c9d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828a107c-6aef-4e29-9a06-627dfe69cb15","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Video_Ilyen_egy_orosz_Nissan_GTRes_vonulas_Moszkvaban","timestamp":"2019. január. 02. 14:45","title":"Videó: Ilyen egy orosz Nissan GT-R-es vonulás Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András, a Mazsihisz vezetője volt látható, ahogy pénzeső hullik rá. A címlap ellen a Zsidó Világkongresszus is tiltakozott, de a Terror Háza főigazgatója megvédte a lapot.","shortLead":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András...","id":"20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7e7b6b-a562-412b-84ac-c3ac54253d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","timestamp":"2019. január. 02. 13:12","title":"Schmidt Mária megvédte a Figyelő címlapját: Heisler András felhívta barátait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak jól az iPhone Xs-ek, így az elmaradt bevételt az iPhone XR-eken próbálja behozni az Apple. Többek között ezért is készített 2018 végén egy látványos kis kedvcsináló klipet.","shortLead":"Nem fogynak jól az iPhone Xs-ek, így az elmaradt bevételt az iPhone XR-eken próbálja behozni az Apple. Többek között...","id":"20190102_apple_iphone_xr_reklam_liquid_retina_kijelzo_szinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08868da7-37b8-4c83-aa25-cbc494ba3dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_apple_iphone_xr_reklam_liquid_retina_kijelzo_szinek","timestamp":"2019. január. 02. 17:03","title":"Nem fogy jól az iPhone Xs Max? Nem baj, akkor az Apple az iPhone XR-t nyomatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","shortLead":"Egy 75 éves német nő lett rosszul, még a levegőben meghalt. ","id":"20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad77bcf-ae43-43b5-92ef-d4d225959ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d972aa-8f62-455a-9c58-5e709668e0e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_mert_meghalt_egy_utas","timestamp":"2019. január. 03. 13:55","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy gép, mert meghalt egy utas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]