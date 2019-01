Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","id":"20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992d51d-9764-463c-a244-a1750b2e68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","timestamp":"2019. január. 03. 13:49","title":"Családi tragédia Kisgyőrön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","shortLead":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","id":"20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f5d7f7-e1bc-49da-8ecf-a6842a6a58ec","keywords":null,"link":"/sport/20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","timestamp":"2019. január. 02. 11:53","title":"A Forma–3-ban folytatja Keszthelyi Vivien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lendületes növekedés külföldön még lendületesebb volt.","shortLead":"A lendületes növekedés külföldön még lendületesebb volt.","id":"20190103_Hiaba_nottek_Magyarorszagon_a_berek_europai_viszonylatban_visszaestunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e01586-d7ee-47f3-8b70-82b166c0261c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Hiaba_nottek_Magyarorszagon_a_berek_europai_viszonylatban_visszaestunk","timestamp":"2019. január. 03. 09:57","title":"Hiába nőttek Magyarországon a bérek, európai viszonylatban visszaestünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","shortLead":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","id":"20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b5ef1b-bdb0-4c40-97b9-bafd6139cecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 03. 15:10","title":"Szijjártó: 2018 volt minden idők legsikeresebb éve Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András, a Mazsihisz vezetője volt látható, ahogy pénzeső hullik rá. A címlap ellen a Zsidó Világkongresszus is tiltakozott, de a Terror Háza főigazgatója megvédte a lapot.","shortLead":"A korábban Schmidthez, most már a kormányközeli médiaholdinghoz tartozó Figyelő címlapján nemrég Heisler András...","id":"20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7e7b6b-a562-412b-84ac-c3ac54253d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Schmidt_Maria_megvedte_a_Figyelo_cimlapjat_Heisler_Andras_felhivta_baratait","timestamp":"2019. január. 02. 13:12","title":"Schmidt Mária megvédte a Figyelő címlapját: Heisler András felhívta barátait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos szélre lehet ma számítani – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Viharos szélre lehet ma számítani – jelezte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190102_Kiadtak_a_riasztast_elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f92556-4b8d-4ba1-9884-0730b22b0321","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kiadtak_a_riasztast_elfujja_a_szel_a_fel_orszagot","timestamp":"2019. január. 02. 09:02","title":"Kiadták a riasztást, elfújja a szél a fél országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. Öveket bekapcsolni, itt van 2019. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.01/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 03. 00:00","title":"Tizenkét dühös hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert brazil elnök beiktatásán, Orbán elég egyértelmű, \"rend és haladás\" címmel osztott meg egy videót közösségi oldalán. Amiben van mindenféle látványelem arról, mennyire szerették a brazilok, hogyan paskolgatják egymást a helyi fontosságokkal és hogyan integetett neki a nép. A kommentek alapján a miniszterelnök hívei nagyon elégedettek, hogy Brazíliában is ennyire szeretik a magyar kormányfőt, áradnak a gratulációk.","shortLead":"Miután napok óta azzal támadják, hogy egyedüli uniós vezetőként vesz részt az új, szélsőjobboldali nézeteiről ismert...","id":"20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9881476-4958-44fa-9f2d-61627672170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b039877d-1d4a-4309-8130-7111b92232d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Elnoki_oleles_es_visszatero_hurkas_nadrag_Orban_videoban_dicsekszik_brazil_utjaval","timestamp":"2019. január. 02. 19:21","title":"Visszatérő hurkás nadrág és elnöki ölelés: Orbán videóban dicsekszik brazil útjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]