[{"available":true,"c_guid":"96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napja arra kértük olvasóinkat, döntsenek arról, tavaly melyik volt a HVG címlapos csapatának legnagyobb dobása. A szavazást január 1-jén lezártuk, a döntés megszületett. ","shortLead":"Néhány napja arra kértük olvasóinkat, döntsenek arról, tavaly melyik volt a HVG címlapos csapatának legnagyobb dobása...","id":"20190102_hvg_legutosebb_cimlap_2018","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c2417d-aa69-4d0d-8c51-cefd4ecbdd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdc3786-b2f5-4afa-94db-5f71858c454f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_hvg_legutosebb_cimlap_2018","timestamp":"2019. január. 02. 10:55","title":"Ez lett 2018 legütősebb HVG-címlapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2397ef80-0d7e-461c-8944-98e36e79bf42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változás célja, hogy csökkenjen a várakozási idő, amíg vizsgaidőponthoz jut valaki.","shortLead":"A változás célja, hogy csökkenjen a várakozási idő, amíg vizsgaidőponthoz jut valaki.","id":"20190102_Allami_ceg_intezi_ezentul_a_tanulovezetok_vizsgaztatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2397ef80-0d7e-461c-8944-98e36e79bf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d37f0b-d89b-48c5-96ba-42595d529367","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_Allami_ceg_intezi_ezentul_a_tanulovezetok_vizsgaztatasat","timestamp":"2019. január. 02. 17:27","title":"Állami cég intézi ezentúl a tanulóvezetők vizsgáztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","shortLead":"A korábbi listavezető Emirates pedig négy helyet esett vissza. ","id":"20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=434d68cc-28ab-484a-8ab7-739666a92bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b188dd-b69e-4953-a70c-71b3715d72d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_finn_legitarsasag_lett_a_vilag_legbiztonsagosabbja","timestamp":"2019. január. 03. 17:28","title":"Egy finn légitársaság lett a világ legbiztonságosabbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ingatlanügynöknek vagy vevőnek hazudta magát, hogy felmérje a terepet.","shortLead":"Ingatlanügynöknek vagy vevőnek hazudta magát, hogy felmérje a terepet.","id":"20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_egy_even_keresztul_hollywoodi_sztarok_otthonait_fosztogatta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=608df272-7855-4841-adea-0ddd2f9228fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0eb2703-bd23-49b9-9d37-bb123819bfe6","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Elfogtak_a_ferfit_aki_egy_even_keresztul_hollywoodi_sztarok_otthonait_fosztogatta","timestamp":"2019. január. 03. 14:09","title":"Elfogták a férfit, aki egy éven keresztül hollywoodi sztárok otthonait fosztogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levélben foglaltak a kormánypárti civilek szerint a magyar emberek általános véleményét tükrözik. ","shortLead":"A levélben foglaltak a kormánypárti civilek szerint a magyar emberek általános véleményét tükrözik. ","id":"20190102_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bdadfc-f230-4d93-98d7-cd2687591686","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Levelet_irt_a_COF_Sargentininek","timestamp":"2019. január. 02. 11:54","title":"Levelet írt a CÖF Sargentininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a negyedik legnagyobb nyeremény, amit lottón nyertek Nagy-Britanniában. ","shortLead":"Ez a negyedik legnagyobb nyeremény, amit lottón nyertek Nagy-Britanniában. ","id":"20190102_41_milliard_forintot_nyert_valaki_ujevkor_a_brit_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b535be4-d5f4-4250-b80f-d89d42a8d9a6","keywords":null,"link":"/elet/20190102_41_milliard_forintot_nyert_valaki_ujevkor_a_brit_lotton","timestamp":"2019. január. 02. 17:36","title":"41 milliárd forintot nyert valaki újévkor a brit lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","shortLead":"Szanyi Tibor éles hangvételű levélben reagált a CÖF Sargentinit bíráló levelére és megvédte a zöldpárti politikust.","id":"20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d6ad0d-12f3-4fc9-9b7e-5b5a8f87daa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24cb96-27d2-4c86-bdd2-1413f22a2acb","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Szanyi_A_COF_Sargentininek_irt_levele_Orban_hatalomvesztesi_felelmet_mutatja","timestamp":"2019. január. 03. 16:00","title":"Szanyi: A CÖF Sargentininek írt levele Orbán hatalomvesztési félelméről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.","shortLead":"Januárban rántja le a leplet a HMD a régóta várt Nokia-csúcsmobilról, amiről most újabb képek és egy videó is előkerült.","id":"20190102_nokia_9_pureview_specifikacio_reszletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56049d3a-c59e-496f-8885-ccc109b2c616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f82245-4aa4-41b7-a575-d7be336e987f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_nokia_9_pureview_specifikacio_reszletek","timestamp":"2019. január. 02. 14:03","title":"Egyre biztosabb: ilyen lesz a Nokia öt kamerával szerelt csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]