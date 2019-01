Bár őstörténet kutatásával számos egyetemi tanszék, és egy akadémiai kutatócsoport is foglalkozik, tavaly novemberben az amatőr történészként is tevékenykedő Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elhatározta, hogy létrehívja a Magyarságkutató Intézetet. Meg is lelték a január elsejével létrejött intézet vezetőjét Horváth-Lugossy Gábor személyében. (Akit kerestünk is, hogy megszólaltassuk, ha válaszol, frissítjük a cikket.)

Horváth-Lugossy jogász, idén január elsejéig a KSH műszaki és üzemeltetési osztályvezetője volt, emellett pedig az Opten adatbázis szerint egy társasházakat kezelő cég, a Magyar Társasház Kft. cég tulajdonosa. (A cég ügyvezetője, Weisz Gábor Miklós kérdésünkre azt felelte, hogy ő már távozott a cég tulajdonosai közül.)

A vállalkozás korábbi, 2014 és 2016 közti ügyvezetője az a Szakács Árpád volt, aki a Magyar Időkben megjelenő cikksorozatával hónapok óta fújja a kultúrharc harsonáját. Többek között neki köszönhető, hogy Prőhle Gergelynek távoznia kellett a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről, és azt átvehette a Magyar Idők rovatvezetőjének, Orbán János Dénesnek a köre. A PIM-ről, és új vezetőjéről, Demeter Szilárdról a HVG e heti számában olvashatnak cikket.

Szakács Árpád és Horváth-Lugossy Gábor nem mindig utazott csöpögő vízcsapok elhárításában. Horváth-Lugossy alapította meg a Szakács szerkesztésében megjelenő Nagy Magyarország című történelmi folyóiratot kiadó Kárpátia Stúdió Kft.-t, amiből azonban Horváth-Lugossy Gábor hamar távozott, s ma Szakács Árpád a cég tulajdonosa. A folyóirat létrehozását azzal magyarázta a publicista 2011-ben, hogy „továbbra is a balliberális oldal uralja a történetkutatást, miközben napjainkban is zajlik a konzervatív vonal kiszorítása.” Ennek most vége szakadhat egykori üzlettársának a Magyarságkutató élére történő kinevezésével.

A Kárpátia Stúdió Kft. 2010-es évek elején valóságos médiaportfóliót próbált felépíteni, ám akkor a Fidesz még a Jobbiknak engedte át a történelem alternatív feldolgozását, állami támogatás híján megbukott az Erdélyország és a Nagy Magyarország című történelmi folyóirat is. 2017 őszéig volt aktív a tortenelemportal.hu internetes folyóiratuk, a könyvkiadó azonban továbbra is kiad évente egy-két művet.

Borítóképünkön Szakács Árpád látható.