Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3165aa07-07a3-46fc-8f9f-d5b2a9d330d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt szakszervezet és az ellenzéki pártok együtt szervezték a szegedi tüntetést a helyi civilekkel a túlóratörvény ellen, a független bíróságokért és médiáért. Az ellenzéki megmozdulás nem ér véget, polgári engedetlenségi akciókkal folytatják a tiltakozást addig, amíg a követelések nem teljesülnek.","shortLead":"Öt szakszervezet és az ellenzéki pártok együtt szervezték a szegedi tüntetést a helyi civilekkel a túlóratörvény ellen...","id":"20190103_Ketezren_mentek_az_utcara_Szegeden_hogy_a_kormany_ellen_tuntessenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3165aa07-07a3-46fc-8f9f-d5b2a9d330d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb1f676-8b48-4237-9cf5-0386b1fc5192","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ketezren_mentek_az_utcara_Szegeden_hogy_a_kormany_ellen_tuntessenek","timestamp":"2019. január. 03. 20:37","title":"Ezren mentek az utcára Szegeden, hogy a kormány ellen tüntessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190103_Kutyapart_Fidesz_tuloratorveny_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950be323-87e0-47e1-904b-13ae859410e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Kutyapart_Fidesz_tuloratorveny_rendkivuli_parlamenti_ules_ellenzek","timestamp":"2019. január. 03. 18:23","title":"A Kutyapárt szerint \"példamutató módon\" kezdték meg a kormánypártok a sztrájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt éve nem érkezett olyan kevés illegális migráns Európába, mint tavaly, amikor nagyjából 150 ezer embert regisztráltak a tagállamok külső határain.","shortLead":"Öt éve nem érkezett olyan kevés illegális migráns Európába, mint tavaly, amikor nagyjából 150 ezer embert regisztráltak...","id":"20190104_frontex_jelentes_melypont_illegalis_bevandorlas_migracio_migransok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168adb4e-0cda-4285-b60f-664b881f29f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_frontex_jelentes_melypont_illegalis_bevandorlas_migracio_migransok","timestamp":"2019. január. 04. 16:32","title":"Frontex: Ötéves mélyponton az illegális bevándorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez ráadásul szerdai adat, a csütörtöki elemzés még nincs benne. ","shortLead":"És ez ráadásul szerdai adat, a csütörtöki elemzés még nincs benne. ","id":"20190103_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_1008_kmorat_mertek_a_Janoshegyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f6c9d4-5e77-4617-939f-43ab30c23699","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_1008_kmorat_mertek_a_Janoshegyen","timestamp":"2019. január. 03. 15:35","title":"Megdőlt a fővárosi szélrekord: 100,8 km/órát mértek a János-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napközben is maradni fog a hideg idő, és nem elég a havazás, hófúvások is várhatóak. ","shortLead":"Napközben is maradni fog a hideg idő, és nem elég a havazás, hófúvások is várhatóak. ","id":"20190103_Minuszok_es_hofuvasok_lesznek_a_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5800d6eb-4181-48fd-b9e6-a3f816080b02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ae3719-ded3-46e5-9e5c-c66d8c431c01","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Minuszok_es_hofuvasok_lesznek_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 03. 16:59","title":"Mínuszok és hófúvások lesznek a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","shortLead":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","id":"20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b97b973-4e19-4600-828f-6a3c7513fb5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","timestamp":"2019. január. 03. 17:14","title":"Európai központot épít Belgiumban az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","shortLead":"Megjöttek a Nagyvárad téri kórházegyüttesről készült látványtervek. ","id":"20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f866da-b993-4158-8d12-e624866430f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f10d75-65e5-47e4-a9cd-a4d78baa5372","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190103_A_legmenobb_korhazsorozatokban_latni_olyan_epuleteket_mint_amilyen_a_delpesti_korhaz_lesz__fotok","timestamp":"2019. január. 03. 18:13","title":"A legmenőbb kórházsorozatokban látni olyan épületeket, mint amilyen a dél-pesti kórház lesz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"MTA","category":"kultura","description":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő műveinek szentelt tárlatnak köszönhető. \r

","shortLead":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő...","id":"20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1068119b-2101-4bd1-828d-3659db8c3315","keywords":null,"link":"/kultura/20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","timestamp":"2019. január. 05. 09:45","title":"Rekordszámú látogatója volt tavaly a New York-i Metropolitan Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]