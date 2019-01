Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év eleji csökkenés csak átmeneti volt.","shortLead":"Az év eleji csökkenés csak átmeneti volt.","id":"20190103_Csokkent_a_munkanelkuliseg_de_tobben_dolgoznak_kulfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11319469-a617-427d-b9fe-fec60e7ac5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Csokkent_a_munkanelkuliseg_de_tobben_dolgoznak_kulfoldon","timestamp":"2019. január. 03. 11:45","title":"Csökkent a munkanélküliség, de többen dolgoznak külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","shortLead":"A külföldi férfiakkal szemben vádat emeltek.","id":"20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5d41395-62c7-4cd5-b68a-bd470fa9a3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b5af67-7240-4032-9002-9f739852435c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_300_ezer_forintos_aranylancot_loptak_egy_Balatonparti_fesztivalon_de_elkaptak_oket","timestamp":"2019. január. 04. 09:22","title":"300 ezer forintos aranyláncot loptak egy Balaton-parti fesztiválon, de elkapták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671b1309-b4a1-4957-b0b2-b51edfe5abd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei városban ismeretlenek több helyre is odafújták az először a túlóratörény elfogadása utáni tüntetéseken felbukkant feliratot.","shortLead":"A Pest megyei városban ismeretlenek több helyre is odafújták az először a túlóratörény elfogadása utáni tüntetéseken...","id":"20190104_o1g_az_utat_es_egy_szobrot_is_lefujtak_piliscsaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671b1309-b4a1-4957-b0b2-b51edfe5abd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b39bd1-8647-42bf-99c5-576961414c83","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_o1g_az_utat_es_egy_szobrot_is_lefujtak_piliscsaban","timestamp":"2019. január. 04. 07:00","title":"O1G: az utat és egy szobrot is lefújtak Piliscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit gyermekorvosok szövetsége szerint a szülőknek nem kellene annyira aggódniuk, elég lenne csak finoman kontrollálni a gyerek telefonnal vagy számítógéppel töltött idejét.","shortLead":"A brit gyermekorvosok szövetsége szerint a szülőknek nem kellene annyira aggódniuk, elég lenne csak finoman...","id":"20190104_Nem_biztos_hogy_az_internet_tonkreteszi_a_gyerekeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bd2cb3-5b92-4efd-9f3c-d585836e3646","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_Nem_biztos_hogy_az_internet_tonkreteszi_a_gyerekeket","timestamp":"2019. január. 04. 12:32","title":"Nem biztos, hogy az internetezés tönkreteszi a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez ráadásul szerdai adat, a csütörtöki elemzés még nincs benne. ","shortLead":"És ez ráadásul szerdai adat, a csütörtöki elemzés még nincs benne. ","id":"20190103_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_1008_kmorat_mertek_a_Janoshegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f6c9d4-5e77-4617-939f-43ab30c23699","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Megdolt_a_fovarosi_szelrekord_1008_kmorat_mertek_a_Janoshegyen","timestamp":"2019. január. 03. 15:35","title":"Megdőlt a fővárosi szélrekord: 100,8 km/órát mértek a János-hegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Sajnálatos, hogy a Fidesz-KDNP százmilliárdos hazug gyűlöletkampánya ide vezetett” – írta közleményében a Jobbik.","shortLead":"„Sajnálatos, hogy a Fidesz-KDNP százmilliárdos hazug gyűlöletkampánya ide vezetett” – írta közleményében a Jobbik.","id":"20190104_Halalosan_megfenyegettek_a_jobbikos_Mirkoczki_Adamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=937ab315-784b-46d1-811e-b6275cb3a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c615d-602d-4e06-abdd-be02172c4f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Halalosan_megfenyegettek_a_jobbikos_Mirkoczki_Adamot","timestamp":"2019. január. 04. 13:45","title":"Halálosan megfenyegették a jobbikos Mirkóczki Ádámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","shortLead":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","id":"20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdaf4c-7456-4c99-8f5d-e039afdea078","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","timestamp":"2019. január. 03. 13:31","title":"Már tesztelik a bankok az azonnali fizetési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fb41f6-77fd-4d74-a752-64ad8ed685e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás szimbolikus helyeit kereste fel a HVG.","shortLead":"A rendszerváltás szimbolikus helyeit kereste fel a HVG.","id":"20190104_Egykor_es_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fb41f6-77fd-4d74-a752-64ad8ed685e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c4ef1e-6998-4f5a-bf20-9618e2f07707","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Egykor_es_ma","timestamp":"2019. január. 04. 13:05","title":"A múltat végképp megmutatjuk: hol színház állt, most kopjafa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]