[{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","shortLead":"A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus.","id":"20190105_benzinturizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99274fac-d29a-480f-8756-81abfe0d44cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_benzinturizmus","timestamp":"2019. január. 05. 17:37","title":"Már a lengyelek járnak a németekhez tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szemmel is jól látható összeggel csökkent annak a két alkalmazottnak a fizetése, akik igen komoly bakit vétettek a Huawei új évi üzenetének posztolásakor.","shortLead":"Szemmel is jól látható összeggel csökkent annak a két alkalmazottnak a fizetése, akik igen komoly bakit vétettek...","id":"20190104_huawei_twitter_iphone_baki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b6e974-64bd-492e-b7d7-cae7984db467","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_huawei_twitter_iphone_baki","timestamp":"2019. január. 04. 14:03","title":"Megbüntette a Huawei a két munkavállalót, akik iPhone-ról posztoltak a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek ultimátumot adtak Orbánéknak. ","shortLead":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek...","id":"20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dc800b-9ca9-417e-aca3-8f9b176fd553","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","timestamp":"2019. január. 05. 13:48","title":"Halvány vonulás követte a meggyőző tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megnövekedett forgalom miatt torlódnak a személyautók a hegyeshalmi határátlépési pont közelében.","shortLead":"A megnövekedett forgalom miatt torlódnak a személyautók a hegyeshalmi határátlépési pont közelében.","id":"20190104_torlodas_hatar_hegyeshalom_ausztria_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270d69c-d96f-4651-a8e7-e4df5e7142b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_torlodas_hatar_hegyeshalom_ausztria_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 16:34","title":"Több kilométeres a dugó Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák, nem hagyják, hogy a Fidesz „visszafoglalja” a várost. Márki-Zay Péter szerint Vásárhely minta lehet a többi település előtt is.","shortLead":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák...","id":"20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c213bd7e-2b44-4d45-a458-54b308ddd775","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","timestamp":"2019. január. 05. 19:39","title":"Hódmezővásárhelyen is tüntettek: „Nem hagyjuk visszafoglalni a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d931cb-1915-4a3d-9f3a-8100dbcac16a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem arra való, amire gondolni tetszenek. Viszont pont úgy néz ki. ","shortLead":"Nem arra való, amire gondolni tetszenek. Viszont pont úgy néz ki. ","id":"20190104_Nagy_uzlet_lett_a_tobbszor_hasznalatos_gumi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d931cb-1915-4a3d-9f3a-8100dbcac16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4bdcab-a05c-4367-9cde-96bc05af7ca3","keywords":null,"link":"/elet/20190104_Nagy_uzlet_lett_a_tobbszor_hasznalatos_gumi","timestamp":"2019. január. 04. 19:41","title":"Nagy üzlet lett a többször használatos gumi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Floridai közös életet hazudott, 150 ezer forintot kért cserébe.","shortLead":"Floridai közös életet hazudott, 150 ezer forintot kért cserébe.","id":"20190106_Politikusnak_adta_ki_magat_egy_csalo_egy_tarskereso_oldalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7443f6-f769-447b-bac3-fdfbe63a270f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4011a8-1df0-43ea-9291-6c31a09906f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Politikusnak_adta_ki_magat_egy_csalo_egy_tarskereso_oldalon","timestamp":"2019. január. 06. 09:19","title":"Politikusnak adta ki magát egy csaló egy társkereső oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel vizsgálnak egy pácienst Svédországban, az uppsalai egyetemi klinika elkülönítőjében – közölték helyi hatóságok.","shortLead":"Feltételezett ebolás megbetegedéssel vizsgálnak egy pácienst Svédországban, az uppsalai egyetemi klinika...","id":"20190104_ebolagyanu_beteg_svedorszag_uppsala_korhaz_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21dfd733-5853-4f67-a1b7-2b591e5cf4b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a416e1bf-af17-4954-9555-71b9d6f5672d","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_ebolagyanu_beteg_svedorszag_uppsala_korhaz_fertozes","timestamp":"2019. január. 04. 15:02","title":"Ebolagyanús beteget ápolnak Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]