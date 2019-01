Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","id":"20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5955239c-f18a-488d-b6a5-df47f063e864","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Kamion és autó ütközött az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Trend Micro kiberbiztonsági cég szakemberei találtak olyan androidos alkalmazást is, amelyikben minden képernyőérintés után elindult egy reklám.","shortLead":"A Trend Micro kiberbiztonsági cég szakemberei találtak olyan androidos alkalmazást is, amelyikben minden...","id":"20190109_google_play_reklam_zavaro_reklamok_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa1f8b5-ba3f-4013-82c0-739ee758039b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_google_play_reklam_zavaro_reklamok_hirdetes","timestamp":"2019. január. 09. 08:03","title":"Találtak 85 alkalmazást a Google Playben, amit nem volt ajánlatos letölteni – mégis milliók tették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros gyakoriságnövekedést jelent az elmúlt 30 évben. Félreértés ne essék, nem civilizációs betegségről van szó. ","shortLead":"Magyarországon 250-300 frissen diagnosztizált gyereket érint évente az 1-es típusú diabétesz, ami háromszoros...","id":"20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c3bc6f-6f37-4cbe-b4d2-ba71b0e1eccd","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Egyre_tobb_az_1es_tipusu_cukorbetegsegtol_szenvedo_ovodaskoru_gyerek","timestamp":"2019. január. 09. 11:02","title":"Egyre több óvodás szenved az 1-es típusú cukorbetegségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves börtönbüntetést kapott. A volt miniszter bűnlajstroma elég hosszú, a kémkedés mellett kábítószert is csempészett, valamint bankkártya csalással is próbálkozott.","shortLead":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves...","id":"20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4927c5d-0e5d-4291-9a83-df23d9ce904f","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","timestamp":"2019. január. 09. 11:25","title":"11 évet kapott az Iránnak kémkedő izraeli ex-miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f884572-f38b-464f-8406-49e8886bf57a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 05:12","title":"Ma is folytatódhat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c02da-b7f7-4cfa-b74a-b8fcd1773e68","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Több millió tábla csokoládé, autóalkatrész, de még egy tank is átrakásra kerülhet egy éjszaka alatt a gyűjtőszállításban (cross-docking), amivel szinte bármilyen alapanyag vagy késztermék 1-2 nap alatt eljuttatható Európa bármelyik pontjára. De miért gazdaságosabbak ezek a rendszerek, és mi történik addig, amíg a küldemény eljut a célig?","shortLead":"Több millió tábla csokoládé, autóalkatrész, de még egy tank is átrakásra kerülhet egy éjszaka alatt...","id":"20190102_20ot_is_sporolhatnak_a_vevok_ezzel_a_logisztikai_csavarral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=811c02da-b7f7-4cfa-b74a-b8fcd1773e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85456d6a-97a2-4161-a585-c79f9201f4ed","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190102_20ot_is_sporolhatnak_a_vevok_ezzel_a_logisztikai_csavarral","timestamp":"2019. január. 08. 12:26","title":"20%-ot is spórolhatnak a vevők ezzel a logisztikai csavarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stádium 28 Kör tagjai attól tartanak, hogy a tervezett átalakítás során megszűnik az akadémia autonómiája, a kutatók pedig elmennek.","shortLead":"A Stádium 28 Kör tagjai attól tartanak, hogy a tervezett átalakítás során megszűnik az akadémia autonómiája, a kutatók...","id":"20190109_Akademikusok_Jogilag_aggalyos_etikailag_elfogadhatatlan_az_MTAn_kialakult_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd960fe1-d87d-4f38-b817-b5e63295dc5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f18dcb5-ea83-453c-a365-9dbeb7111aed","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Akademikusok_Jogilag_aggalyos_etikailag_elfogadhatatlan_az_MTAn_kialakult_helyzet","timestamp":"2019. január. 09. 11:19","title":"Akadémikusok: Jogilag aggályos, etikailag elfogadhatatlan az MTA-n kialakult helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres bajnok katari Nasszer al-Attijah nyerte meg a Peruban zajló Dakar-rali első szakaszát, melyet a Szalay Balázs, Bunkoczi László páros a 42. helyen fejezett be.","shortLead":"A kétszeres bajnok katari Nasszer al-Attijah nyerte meg a Peruban zajló Dakar-rali első szakaszát, melyet a Szalay...","id":"20190108_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95a43841-3e27-4247-8e2f-906c19270706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ee6853-4d91-4831-acc4-179c206443ae","keywords":null,"link":"/sport/20190108_szalay_balazs_bunkoczi_laszlo_dakar_rali_verseny","timestamp":"2019. január. 08. 12:28","title":"Erősen kezdtek a Dakaron Szalay Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]