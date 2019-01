Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201902_en_magyarok_te_magyarsz_o_magyarik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80e8c034-9d27-4d3d-98ae-51301aa9d0c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3fba45-1ac5-49b7-a5b5-801f5227c4ba","keywords":null,"link":"/itthon/201902_en_magyarok_te_magyarsz_o_magyarik","timestamp":"2019. január. 10. 15:00","title":"Jakus Ibolya: Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","shortLead":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","id":"20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2776a498-1ce1-45f8-baed-ab96dd1c65b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","timestamp":"2019. január. 09. 12:01","title":"Leállt Hosszú Katinka hivatalos weboldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d88ecd-efe1-4153-86a7-1d46e44053b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél idősebb valaki, annál gyakoribb, hogy valótlanságot terjeszt a legnagyobb közösségi oldalon – erre a megállapításra jutottak a New York és a Princeton Egyetem kutatói.","shortLead":"Minél idősebb valaki, annál gyakoribb, hogy valótlanságot terjeszt a legnagyobb közösségi oldalon – erre...","id":"20190110_facebook_alhir_kamuhir_fake_news_valotlansag_65_ev_princeton_egyetem_new_york_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7d88ecd-efe1-4153-86a7-1d46e44053b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c215065-37ae-4c43-aa4d-e5d2801ecf90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_facebook_alhir_kamuhir_fake_news_valotlansag_65_ev_princeton_egyetem_new_york_egyetem","timestamp":"2019. január. 10. 12:33","title":"A 65 év felettiek terjesztik a legtöbb álhírt a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként katonákra vonatkozó szigorú szabályok alá essenek – előre bejelentsék például, ha külföldre akarnak utazni vagy honvédelmi továbbképzésre kényszerítsék őket. Van olyan osztály, ahol minden orvos a felmondását tervezi. Újra a működésképtelenség szélére érhet a sürgősségi centrum is. ","shortLead":"És nemcsak orvosok, hanem ápolók, műtősök, adminisztratív dolgozók is lázadnak ellene, hogy honvédelmi alkalmazottként...","id":"20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d43b-a555-40cc-b478-fc980edf8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8240b9e9-37f7-419a-9623-d19646f6e1e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Tomegevel_tavozhatnak_orvosok_a_Honvedkorhazbol_a_rajuk_kenyszeritett_statuszvaltas_miatt","timestamp":"2019. január. 09. 06:30","title":"Tömegével távozhatnak orvosok a Honvédkórházból, mert honvédségi állományba veszik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül az amerikai segélyhívót tárcsázta.","shortLead":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül...","id":"20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b82b736-4b89-427e-898f-d8e694a1df95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"Téves riasztás: egy űrhajós mellényomott, véletlen a segélyhívót tárcsázta a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit választja.","shortLead":"Ilyen az, amikor valaki a kicsit munkásabb és az egyszerűbb, de nem annyira szabályos megoldás közül az utóbbit...","id":"20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=708430bc-e194-41ad-9713-8a9e29924e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb16b2d-971b-41b8-a016-a952e5a03658","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_a_nap_fotoja_havas_hatso_lampa_mellett_kodlampaval_vakit_a_csepeli_autos_kresz","timestamp":"2019. január. 10. 06:41","title":"A nap fotója: Havas hátsó lámpa mellett ködlámpával vakít a csepeli autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd017674-1c32-4a86-866b-80f1a50a2eef","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Üzleti szempontból persze nagyon is örvendetes, hogy ilyen klasszikus célokról álmodnak a millenniálok.","shortLead":"Üzleti szempontból persze nagyon is örvendetes, hogy ilyen klasszikus célokról álmodnak a millenniálok.","id":"20190109_Elkepesztoen_unalmas_es_kiszamithato_dolgokra_vagynak_az_ezredfodulosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd017674-1c32-4a86-866b-80f1a50a2eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51627f12-61aa-4f64-b5a8-167a1439578c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Elkepesztoen_unalmas_es_kiszamithato_dolgokra_vagynak_az_ezredfodulosok","timestamp":"2019. január. 09. 13:28","title":"Elképesztően unalmas és kiszámítható dolgokra vágynak az ezredfordulósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","shortLead":"Csütörtöki sajtótájékoztatón, az Orbán-infón a kormányfő hosszan beszélt Soros Györgyről.","id":"20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70c868ab-c797-4b8a-b54f-b55ce8baa697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d93c98-92d5-416a-8e36-3b34e299547a","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_uzent_Sorosnak_Gyavasag_az_allampolgarsag_moge_bujni","timestamp":"2019. január. 10. 11:58","title":"Orbán üzent Sorosnak: Gyávaság a származás mögé bújni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]