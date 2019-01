Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szingapúri Nemzeti Egyetem közgazdászai egy átfogó kutatásban arra a következtetésre jutottak, hogy a súlyos légszennyezésnek való kitettség nemcsak egészségtelen, hanem a dolgozók termelékenységét is csökkenti. ","shortLead":"A Szingapúri Nemzeti Egyetem közgazdászai egy átfogó kutatásban arra a következtetésre jutottak, hogy a súlyos...","id":"20190107_legszennyezes_gazdasagi_kovetkezmenyei_termelekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b3dd16-9494-46f9-8647-9f2a87ce454f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_legszennyezes_gazdasagi_kovetkezmenyei_termelekenyseg","timestamp":"2019. január. 07. 14:03","title":"Senki nem fog örülni annak, ami most derült ki a légszennyezettségről – még azok sem, akik okozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős, hetes fokozatú földrengés volt vasárnap este Indonéziában, Ternate szigetétől 173 kilométerre észak-észak-nyugatra - jelentette az amerikai földtani intézet.","shortLead":"Erős, hetes fokozatú földrengés volt vasárnap este Indonéziában, Ternate szigetétől 173 kilométerre...","id":"20190106_Komoly_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a48399-e748-4668-84df-4fcf0d182a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Komoly_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","timestamp":"2019. január. 06. 19:56","title":"Komoly földrengés rázta meg Indonéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák hódítottak. ","shortLead":"Mintha kissé visszavettek volna a sztárok a strasszokból és a kövekből, az idei díjátadón leginkább az egyszínű ruhák...","id":"20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a95bf6a3-4112-4954-9f51-b7246f0950aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5988614b-12dc-4f03-97b8-73af3a1fe11d","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Golden_Globe_2019_ruha_divat_estelyi_voros_szonyeg","timestamp":"2019. január. 07. 12:55","title":"Ezek voltak a Golden Globe legdögösebb és a legcikibb ruhái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","shortLead":"A lakók takarókat és meleg ruhákat vittek neki.","id":"20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bca34a3-579b-4598-9b39-c77385fd4ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f246a66-620d-4d64-a8a2-c1819547e360","keywords":null,"link":"/elet/20190107_Osszefogtak_a_triesztiek_a_hajlektalanert_miutan_az_alpolgarmester_a_Facebookon_kelt_ki_ellene","timestamp":"2019. január. 07. 14:28","title":"Összefogtak a triesztiek a hajléktalanért, miután az alpolgármester a Facebookon kelt ki ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a43644-738f-44b6-a788-36fa04983285","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy belga filmes, Alina Kneepkens visszafelé játszva mutatja be a gumicukor-gyártást, mely nemcsak az egyszerű, de annál hatásosabb filmes forgásnak köszönhetően sikerült megdöbbentőre.\r

","shortLead":"Egy belga filmes, Alina Kneepkens visszafelé játszva mutatja be a gumicukor-gyártást, mely nemcsak az egyszerű, de...","id":"20190108_Eros_idegzetueknek_igy_keszul_a_gumicukor__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96a43644-738f-44b6-a788-36fa04983285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625985ef-1295-40cb-a8b8-e4dd8b09dd44","keywords":null,"link":"/kkv/20190108_Eros_idegzetueknek_igy_keszul_a_gumicukor__video","timestamp":"2019. január. 08. 14:06","title":"Erős idegzetűeknek: így készül a gumicukor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) tett feljelentést. ","shortLead":"Az ügyben az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) tett feljelentést. ","id":"20190108_Hat_ev_bortont_kaptak_egy_cegcsoport_tagjai_mert_elcsaltak_770_millio_eus_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120ac64-ccfa-4135-bd65-17e6bde4d3e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Hat_ev_bortont_kaptak_egy_cegcsoport_tagjai_mert_elcsaltak_770_millio_eus_penzt","timestamp":"2019. január. 08. 09:14","title":"Hat év börtönt kaptak egy cégcsoport tagjai, mert elcsaltak 770 millió EU-s pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak egy kifutópálya fog működni, a többit lezárják.","shortLead":"Csak egy kifutópálya fog működni, a többit lezárják.","id":"20190107_159_amszterdami_jaratot_torol_a_KLM_egy_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"173a3c61-c6dc-4284-bebf-57d6d689e30d","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_159_amszterdami_jaratot_torol_a_KLM_egy_vihar_miatt","timestamp":"2019. január. 07. 18:32","title":"159 amszterdami járatot töröl a KLM egy vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ace47c6-ed7b-46d6-9c6b-a0c795b539e3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Műszaki erődemonstrációból az elérhető kategóriába sorolta át új képernyőtechnológiáját a Samsung. A MicroLED nem csak a tévékben, a telefonokban is hódíthat.","shortLead":"Műszaki erődemonstrációból az elérhető kategóriába sorolta át új képernyőtechnológiáját a Samsung. A MicroLED nem csak...","id":"20190107_samsung_microled_tv_75_huvelykes_4k_teve_ces_2019_mled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ace47c6-ed7b-46d6-9c6b-a0c795b539e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f221076-9ab8-4086-a8f4-512fe3ce41cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_samsung_microled_tv_75_huvelykes_4k_teve_ces_2019_mled","timestamp":"2019. január. 07. 08:33","title":"Megjött a Samsung új tévéje – és azt mondják, ez már a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]