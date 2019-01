Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Órákig keresték a holttestet.","shortLead":"Órákig keresték a holttestet.","id":"20190106_Dermeszto_trefa_Ausztriaban_hoembert_gazolt_a_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5f9ed8-8e25-4f7c-9b61-c070723c2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cf3cd1-c18b-461a-aa99-51cbac062613","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Dermeszto_trefa_Ausztriaban_hoembert_gazolt_a_vonat","timestamp":"2019. január. 06. 12:07","title":"Dermesztő tréfa Ausztriában: hóembert gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta a HVG portré rovatának e heti vendége. Mesélt nagy rendezőkről, akikkel együtt dolgozott, a feleségéről, a Ferenc pápa tiszteletére írt miséről.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/kultura/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 05. 20:00","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159be8ec-5eae-4133-9edd-93acc50848e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kétütemű füstokádást és nyitott tetős autózást egymással kombináló NDK négykerekű elsősorban exhibicionista sofőrök számára lehet jó választás.","shortLead":"Ez a kétütemű füstokádást és nyitott tetős autózást egymással kombináló NDK négykerekű elsősorban exhibicionista...","id":"20190106_kicsit_tulgondoltak_ezt_az_175_millio_forintert_kinalt_hazai_kabrio_trabit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159be8ec-5eae-4133-9edd-93acc50848e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888fde99-1d9b-48d1-bc40-e5a9e4a00ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190106_kicsit_tulgondoltak_ezt_az_175_millio_forintert_kinalt_hazai_kabrio_trabit","timestamp":"2019. január. 06. 06:41","title":"Kicsit túlgondolták ezt az 1,75 millió forintért kínált hazai kabrió Trabit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"","category":"itthon","description":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","shortLead":"Megvolt az év első hatos lottó sorsolása is.","id":"20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4754ea4f-e315-4896-b158-5ac320f1a41b","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Itt_van_hat_szam_abbol_ot_400_ezret_hozott_valakiknek","timestamp":"2019. január. 06. 17:01","title":"Itt van hat szám, abből öt 400 ezret hozott valakiknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"\"Rendbe tette\" az erdélyi médiát, most a Petőfi Irodalmi Múzeum élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","shortLead":"\"Rendbe tette\" az erdélyi médiát, most a Petőfi Irodalmi Múzeum élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","id":"201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5755af69-3fd9-4a15-bf29-e35bbcdf1a79","keywords":null,"link":"/kultura/201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","timestamp":"2019. január. 06. 07:00","title":"Új időknek új dalnokai: akit Orbán elküldött ismét rendet rakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4","c_author":"Gergely Márton, Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem élezni próbálják mindenütt. Ezt a gyúanyagot pedig még veszélyesebbé teszi a globális gazdaság bizonytalansága. ","shortLead":"A nemzetközi porondon és Magyarországon is az erőpolitizálás ideje jött el. A konfliktusokat nem megoldani, hanem...","id":"201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cdbcc07-0fd8-4de9-97f1-45b5ab9217a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ea6920-2cf3-4a87-a8b6-29e2ac2ced0f","keywords":null,"link":"/itthon/201901__konfliktusterkep_2019re__trump_hadakozik__orban_sallert_oszt__tizenket_duhos_honap","timestamp":"2019. január. 05. 10:00","title":"Tizenkét dühös hónap: öveket bekapcsolni, elindult 2019","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","shortLead":"Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban.","id":"20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fad2ef0-126b-44a2-bf71-fa1b110b5124","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Kikerik_a_biztonsagi_orok_nevet_akik_foldre_tepertek_Varju_Laszlot","timestamp":"2019. január. 06. 13:27","title":"Kikérik a Varju Lászlót leteperő biztonsági őrök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset körülményeit írta le - szúrta ki a 24.hu.","shortLead":"Alig egy nap alatt több mint 24 ezren osztották meg a Facebookon egy férfi posztját, amiben egy péntek hajnali baleset...","id":"20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfaa5098-581d-4c9c-88b4-88ede00498ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Balesetezett_a_telekocsi_az_egyik_utas_meglopta_a_magatehetetlen_sofort_es_elmenekult","timestamp":"2019. január. 05. 14:15","title":"Balesetezett a telekocsi, az egyik utas meglopta a magatehetetlen sofőrt és elmenekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]