[{"available":true,"c_guid":"70925a46-65f9-4d6e-92f2-7d7a4017ac23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este taposták bele a hóba az egyezményes jelet az Időkép kamerái előtt. ","shortLead":"Szerda este taposták bele a hóba az egyezményes jelet az Időkép kamerái előtt. ","id":"20190110_Foto_Szolnokon_is_feltunt_a_hoban_az_O1G","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70925a46-65f9-4d6e-92f2-7d7a4017ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ee06f-3757-40e9-91a5-5dba1ba712d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Foto_Szolnokon_is_feltunt_a_hoban_az_O1G","timestamp":"2019. január. 10. 17:04","title":"Fotó: Szolnokon is feltűnt a hóban az O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","shortLead":"Úgy tűnik, erre tényleg figyelmeztetni kell a lakosságot.","id":"20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2b1b19-a58a-4307-9071-ef59e85b92c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3242fb5-558c-4fc8-b4e6-31496d9a843e","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Ne_fekudjenek_bombara__figyelmeztet_a_holland_vedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. január. 10. 17:43","title":"Ne feküdjenek bombára! – figyelmeztet a holland védelmi minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","shortLead":"Sem a Mércét, sem az Azonnalit nem engedik be a mai szeánszra.","id":"20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49665490-7dc3-49f3-94aa-a654aea7c132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e9b8e1-28c7-47d3-a211-456e0a26a383","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Ujabb_ket_lapot_tiltottak_ki_Orban_csutortoki_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2019. január. 10. 08:59","title":"Újabb két lapot tiltottak ki Orbán csütörtöki sajtótájékoztatójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb, határozott tartalmú szabadságvesztést kérnek.","shortLead":"Négy emberrel szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozták, a többi vádlottra hosszabb...","id":"20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f22b51-97cf-468a-89ab-6b8a4ddf7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_ugyeszseg_sulyositas_eletfogytiglan_vadlott_halalkamion","timestamp":"2019. január. 09. 15:35","title":"Életfogytiglant kér az ügyészség a halálkamion-ügy több vádlottjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731 luxusvillát tervezett eladni. A Disneyland stílusában épült kis kastélyok 500-600 ezer dollárba kerültek. Csakhogy lement az olaj ára, és a dúsgazdag arabok az Öbölből közölték: nem tudnak fizetni, ezért aztán befuccsolt a 200 millió dolláros üzlet.","shortLead":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731...","id":"20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99772e56-fb9e-4e77-b737-ce4e4def4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","timestamp":"2019. január. 10. 13:46","title":"Befuccsolt a Disneylandre hajazó giccses villapark, de a szájkosár miatt hallgat a török sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi felfedezést tettek.","shortLead":"A tavaly végleg elnémult Kepler űrtávcső által küldött adatokat vizsgálták a NASA önkéntesei, amikor egy nem mindennapi...","id":"20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079458c2-e4af-4b94-bdc3-34c882209db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d259774-8c3d-4715-b9d8-178bbd83b28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_bolygo_felfedezes_k2_288bb_exoplanet_explorers","timestamp":"2019. január. 09. 13:33","title":"A NASA algoritmusa \"elnézte\", amatőr csillagászok fedeztek fel egy ritka bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb0d03f-70b4-455d-87cd-82a207dec03c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húszéves idén a Zafira, ami mostantól a Life nevet is felveszi, és három méretben kínálják.","shortLead":"Húszéves idén a Zafira, ami mostantól a Life nevet is felveszi, és három méretben kínálják.","id":"20190109_opel_zafira_life","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb0d03f-70b4-455d-87cd-82a207dec03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b393820-9693-4086-9f93-8c8dc9ebf2b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190109_opel_zafira_life","timestamp":"2019. január. 09. 15:21","title":"Családi kisbusz lett az Opel Zafira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát, a Sátántangót olvassa.","shortLead":"A New York-i artpunk egyik alapszemélyisége, a \"punk keresztanyja\", Patti Smith Krasznahorkai László klasszikusát...","id":"20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cde0465-9c20-4a9e-bbe3-b2a8b6d85af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b24a91-b2c7-40e4-876b-ef26e2fccc1a","keywords":null,"link":"/kultura/20190110_Patti_Smith_Krasznahorkai_Laszlo_Satantango","timestamp":"2019. január. 10. 12:25","title":"Rocklegenda olvas egy magyar kultregényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]