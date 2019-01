Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","shortLead":"Mintha egy Marsa induló kolónia lakósátra lenne.","id":"20190113_bmw_lakokocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=901d5933-af27-42fb-90b0-e19419557a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286d179d-5ba0-4f99-88f1-aacef0ee18f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_bmw_lakokocsi","timestamp":"2019. január. 13. 10:18","title":"Már lakókocsit is csinál a BMW. Persze a maga stílusában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba2180f-d148-4ec5-8fd3-4f920e518b1e","c_author":"Varga Kinga","category":"kultura","description":"A negatív kritika megrázza, ha tudja is, mit rontott el, a jót viszont fenntartással kezeli Fehér Balázs Benő, a színész-rendező szerepben is bizonyított fiatal művész.","shortLead":"A negatív kritika megrázza, ha tudja is, mit rontott el, a jót viszont fenntartással kezeli Fehér Balázs Benő...","id":"201902__feher_balazs_beno_szinesz_rendezo__alszenvedelyrol_rutinrol__nincs_garancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ba2180f-d148-4ec5-8fd3-4f920e518b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d95027-660d-431a-a3d2-bc79eccc74d1","keywords":null,"link":"/kultura/201902__feher_balazs_beno_szinesz_rendezo__alszenvedelyrol_rutinrol__nincs_garancia","timestamp":"2019. január. 12. 12:30","title":"Fehér Balázs Benő: Az előadásunk arról szól, mi történik, ha elveszik a szabadságunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi az egytrillió a tízediken. Utána pedig a válaszra valami zenét kell produkálni. ","shortLead":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi...","id":"20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288def33-b430-45ab-8334-e2664da4a65f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","timestamp":"2019. január. 13. 16:13","title":"Ilyen (mulatságos), amikor a zenészek megkérdezik a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint aggályos, hogy több politikus is élőben közvetítette az eseményeket. ","id":"20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f93c2f4-7473-4e91-928c-afdad6557ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Peterfalvi_Szabalyt_serthettek_az_ellenzeki_kepviselok_az_MTVAszekhazban","timestamp":"2019. január. 14. 09:30","title":"Péterfalvi: Szabályt sérthettek az ellenzéki képviselők az MTVA-székházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján. 500 méteren fordított volt a sorrend: Liu Shaoang arany-, Liu Shaolin Sándor ezüstérmes.","shortLead":"Liu Shaolin Sándor arany-, öccse, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert 1500 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló...","id":"20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2814058c-0001-4fa2-b8ea-2fab917d4972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6f7e12-42b6-4b90-a665-8604dec30b6f","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Magyar_eremeso_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_Ebn","timestamp":"2019. január. 12. 16:25","title":"Magyar éremeső a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt, még hatan lehetnek a romok alatt.","shortLead":"Egy ember meghalt, még hatan lehetnek a romok alatt.","id":"20190114_Ujabb_lakohaz_robbant_fel_Oroszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6bc0f6-d0d7-4ef9-b578-f126d7a15c19","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Ujabb_lakohaz_robbant_fel_Oroszorszagban","timestamp":"2019. január. 14. 08:30","title":"Újabb lakóház robbant fel Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","shortLead":"Nővére volt élettársa verte fejbe és lőtte meg csütörtökön.","id":"20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca5dd17-77c0-49f1-a473-869ac37c2722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44bc029-8579-4b9d-8327-6baa3fe36cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Elet_es_halal_kozott_a_haromeves_kislany","timestamp":"2019. január. 12. 19:20","title":"Élet és halál között a meglőtt hároméves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","shortLead":"Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta.","id":"20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2449052-ddaa-4e4e-9662-b40042812e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kegyetlen_gyilkossag_vadlottja_kerul_a_birosag_ele","timestamp":"2019. január. 14. 10:32","title":"Kegyetlen gyilkosság vádlottja kerül a bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]