Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre. Ez még nem a végleges változat, de így is fontos előrelépés a SpaceX-vezér bolygóközi utazást lehetővé tévő projektjében.","shortLead":"Szokásához híven Twitteren, egy fotóval jelentette be Elon Musk, hogy a Csillaghajó készen áll az első tesztelésre...","id":"20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a68201d-fbf4-4191-84de-90b331d30c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_spacex_elon_musk_urraketa_csillaghajo_starship_big_fucking_rocket","timestamp":"2019. január. 13. 20:03","title":"Fotó: Először mutatta meg \"élőben\" bolygóközi rakétáját Elon Musk, hamarosan tesztelik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4b9b8-b2a6-41a1-9128-04e6e10336b9","c_author":"Vass Péter","category":"kultura","description":"Olyan nagy becsben tartják Svédországban Ingmar Bergmant, hogy egyes munkái bekerültek az iskolai tananyagba. A művész születésének centenáriumára készült dokumentumfilmet nemrég mutatták be a hazai mozikban.","shortLead":"Olyan nagy becsben tartják Svédországban Ingmar Bergmant, hogy egyes munkái bekerültek az iskolai tananyagba. A művész...","id":"201902__ingmar_bergman__sved_ordogfiokak__faro_sziget__jelenetrol_jelenetre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4b9b8-b2a6-41a1-9128-04e6e10336b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fad96b7-aea4-47d1-bbe5-93098cf2f0c6","keywords":null,"link":"/kultura/201902__ingmar_bergman__sved_ordogfiokak__faro_sziget__jelenetrol_jelenetre","timestamp":"2019. január. 13. 17:30","title":"Eljött a mennyország a fanatikus Bergman-rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a83b58-ee36-4473-9c34-068642f7dae9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A február 7-én kezdődő Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kihirdette a rövidfilmprogramját: 17 országból érkezett 24 rövidfilm kapott meghívást az év első A-kategóriás filmünnep versenyébe, köztük Buda Flóra Anna Entropia című MOME Animáció diplomafilmje, és Tóth Luca Lidérc úr című magyar-francia koprodukcióban készült alkotása. ","shortLead":"A február 7-én kezdődő Berlini Nemzetközi Filmfesztivál kihirdette a rövidfilmprogramját: 17 országból érkezett 24...","id":"20190114_Berlinale_Buda_Flora_Anna_Toth_Luca_rovidfilm_Entropia_Liderc_ur","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7a83b58-ee36-4473-9c34-068642f7dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f747046a-716b-4c36-952b-a32cdd9804eb","keywords":null,"link":"/kultura/20190114_Berlinale_Buda_Flora_Anna_Toth_Luca_rovidfilm_Entropia_Liderc_ur","timestamp":"2019. január. 14. 15:53","title":"Két magyar rövidfilmet is meghívtak a Berlinaléra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél.","shortLead":"Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél.","id":"20190112_A_Diadalivnel_oszlattak_a_sargamellenyeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49891042-29a6-40f9-addb-72ca4f3d3d95","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_A_Diadalivnel_oszlattak_a_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. január. 12. 18:56","title":"A Diadalívnél oszlatták a sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nagy árzuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak. ","shortLead":"A nagy árzuhanás után kezdenek visszakapaszkodni az árak. ","id":"20190114_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f98e7a-c1f0-432b-b728-c661bf51f197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2019. január. 14. 13:56","title":"Drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e210223-3b6c-429e-8421-6b56bea93732","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az egyház eddig a szegények megsegítésére fordította a kihalászott pénzt, a polgármester azonban inkább az infrastruktúra fejlesztésére költené.","shortLead":"Az egyház eddig a szegények megsegítésére fordította a kihalászott pénzt, a polgármester azonban inkább...","id":"20190114_Rendesen_osszekapott_a_romai_Trevikutba_dobalt_apropenzen_az_egyhaz_es_a_varosvezetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e210223-3b6c-429e-8421-6b56bea93732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bd55a8-539a-4c74-b628-d54b77778455","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Rendesen_osszekapott_a_romai_Trevikutba_dobalt_apropenzen_az_egyhaz_es_a_varosvezetes","timestamp":"2019. január. 14. 10:11","title":"Rendesen összekapott a római Trevi-kútba dobált aprópénzen az egyház és a városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a1730-2ffe-45de-8b56-26c9c6233984","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autót összetört, majdnem megölt egy embert.","shortLead":"Két autót összetört, majdnem megölt egy embert.","id":"20190113_Amokfutot_fogtak_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405a1730-2ffe-45de-8b56-26c9c6233984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a82c93-11f9-4c14-a6dc-b1af92d222a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190113_Amokfutot_fogtak_Szombathelyen","timestamp":"2019. január. 13. 12:33","title":"Ámokfutót fogtak Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV-nek szakszervezeti vezetők azt mondták, a létszámhiány miatt szinte napról napra változik a buszsofőrök beosztása, akik ezért kimerültek, és sokan el is hagyják a pályát. ","shortLead":"Az ATV-nek szakszervezeti vezetők azt mondták, a létszámhiány miatt szinte napról napra változik a buszsofőrök...","id":"20190114_Kimerulten_jarnak_dolgozni_a_buszsoforok_a_tulorak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b474f2b2-829b-4e52-be2a-993c62cbefad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Kimerulten_jarnak_dolgozni_a_buszsoforok_a_tulorak_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 09:16","title":"Kimerülten járnak dolgozni a buszsofőrök a túlórák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]