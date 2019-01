Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Liu Shaolin Sándor megszerezte Magyarország történetének első összetett aranyérmét a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon: Ráadásként az ezüstérmet öccse, Liu Shaoang nyerte meg. A többi magyar versenyző is jól szerepelt: a férfi váltó első, a női pedig harmadik lett. Aratott a magyar csapat a gyorskorcsolya Eb-n Liu Shaolin Sándor vasárnap ezüstérmet nyert 1000 méteren a hollandiai Dordrechtben zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon. Újabb magyar gyorskorcsolya-siker Életfogytiglanra is ítélhetik a férfit, aki a vád szerint egy ismerősét 69 késszúrással megölte, majd elásta. Kegyetlen gyilkosság vádlottja kerül a bíróság elé Egyre gyorsabb és kiszámíthatatlanabb a mágneses változás. Elmászik az északi pólus, frissíteni kell a navigációt Ellenzéki politika az EP-választási bojkott és a közös lista szorításában. Hegedűs Dániel: Ellenzéki bipoláris depresszió Összecsapások voltak a sárgamellényes tiltakozók és a rendfenntartók között szombat délután a párizsi Diadalívnél. A Diadalívnél oszlatták a sárgamellényeseket A lakástakarékos konstrukcióban gyűjtők háromnegyede nem tudja, mibe fektesse majd a pénzét, a lakásfinanszírozási bizonytalanságok pedig a válság utáni óvatosság elillanásával párosulnak. Az államilag támogatott lakástakarék-pénztárak (ltp-k) hiányában sokan el sem kezdenek takarékoskodni, és az önrész összegyűjtése helyett inkább a személyi kölcsönök felé fordulnak. A lakástakarékok lelövése után arra várunk, hogy valaki megmondja, mibe fektessük a pénzünket A magyar férfi kézilabda-válogatott 34-24-re legyőzte Angola csapatát a német-dán közös rendezésű világbajnokság csoportkörének második fordulójában, vasárnap Koppenhágában. Győztek a magyar kézisek