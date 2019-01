Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyit meg egy dögunalmas repülést megért neki.","shortLead":"Ennyit meg egy dögunalmas repülést megért neki.","id":"20190114_600_dollar_o1g_miami_florida_magyar_informatikus_pilota_repules_cessna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28ae3090-c6eb-418d-a8cd-38d9d8b5d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5cd382-2ae7-470d-814f-ef9864493546","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_600_dollar_o1g_miami_florida_magyar_informatikus_pilota_repules_cessna","timestamp":"2019. január. 14. 20:08","title":"600 dollárt költött a világ legnagyobb O1G-jére a magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész héten a közmédiánál marad Hadházy Ákos és Szél Bernadett. Kitartanak, először az a céljuk, hogy beszélhessenek az MTVA vezérigazgatójával, majd Papp Dániel távozását követelték. De az épület előtt megtartott sajtótájékoztatójuk után nem mehettek vissza az MTVA épületébe.","shortLead":"Egész héten a közmédiánál marad Hadházy Ákos és Szél Bernadett. Kitartanak, először az a céljuk, hogy beszélhessenek...","id":"20190115_Rendort_hivott_Hadhazy_mert_nem_engedik_be_az_MTVAhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b670e3-4d09-4ed4-9f7c-8339d966a5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba990261-9c70-44fc-9d19-fc10567bfe6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Rendort_hivott_Hadhazy_mert_nem_engedik_be_az_MTVAhoz","timestamp":"2019. január. 15. 11:05","title":"Rendőrt hívott Hadházy, mert nem engedik be az MTVA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96383806-61a9-41b5-8334-fb2739411952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videós tartalmakat ingyen streamelő szolgáltatásokból eddig sem volt hiány, most azonban új szereplő csatlakozott hozzájuk az IMDb képében.","shortLead":"A videós tartalmakat ingyen streamelő szolgáltatásokból eddig sem volt hiány, most azonban új szereplő csatlakozott...","id":"20190114_amazon_imdb_freedive_ingyen_filmek_sorozatok_filmnezes_online_teljes_filmek_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96383806-61a9-41b5-8334-fb2739411952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e1cb0-9790-4aa3-bc4d-657737046cee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_amazon_imdb_freedive_ingyen_filmek_sorozatok_filmnezes_online_teljes_filmek_ingyen","timestamp":"2019. január. 14. 08:03","title":"Új oldal indult, ahol ingyen lehet filmeket, sorozatokat nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160164f5-05a1-4ddc-8416-4694d62ca7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két autóipari óriás együtt fejleszt a közel jövőben termékeket. A szövetségbe elsőként két új pickup-ot ad majd a Ford és egy új furgont a Volkswagen.","shortLead":"A két autóipari óriás együtt fejleszt a közel jövőben termékeket. A szövetségbe elsőként két új pickup-ot ad majd...","id":"20190115_ford_volkswagen_szovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160164f5-05a1-4ddc-8416-4694d62ca7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b32c41-e3be-4ebb-8feb-d32c1143c83c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190115_ford_volkswagen_szovetseg","timestamp":"2019. január. 15. 17:38","title":"Összeállt a Volkswagen és a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56931f22-5556-4763-8798-a6507a112987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hódok által épített gátak még árvízmentes időszakokban is gondot okozhatnak, de ha elbontják, akkor is visszaépítik. ","shortLead":"A hódok által épített gátak még árvízmentes időszakokban is gondot okozhatnak, de ha elbontják, akkor is visszaépítik. ","id":"20190114_Arvizeket_okozhatnak_az_elszaporodott_hodok_a_Dunantulon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56931f22-5556-4763-8798-a6507a112987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e213646-194b-4b73-9fb1-70701cb7fb6f","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Arvizeket_okozhatnak_az_elszaporodott_hodok_a_Dunantulon","timestamp":"2019. január. 14. 10:07","title":"Árvizeket okozhatnak az elszaporodott hódok a Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b429586c-e1d7-4da7-aab9-6652e75f879e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök sokkolóval tették ártalmatlanná.","shortLead":"A rendőrök sokkolóval tették ártalmatlanná.","id":"20190115_Bozotvago_kessel_hadonaszo_ferfi_okozott_panikot_egy_londoni_metroallomason__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b429586c-e1d7-4da7-aab9-6652e75f879e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb8fabc-ca00-4066-9d2f-dbad8448ad9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Bozotvago_kessel_hadonaszo_ferfi_okozott_panikot_egy_londoni_metroallomason__video","timestamp":"2019. január. 15. 15:31","title":"Bozótvágó késsel hadonászó férfi okozott pánikot egy londoni metróállomáson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állati termékek ára csökkent, de ez sem tudta ellensúlyozni, hogy a növényi termékek árai megugrottak.","shortLead":"Az állati termékek ára csökkent, de ez sem tudta ellensúlyozni, hogy a növényi termékek árai megugrottak.","id":"20190114_Oriasit_dragultak_a_zoldsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f32bdb-ddd9-4f93-a56e-c29f0ebf7993","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Oriasit_dragultak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. január. 14. 09:09","title":"Óriásit drágultak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab115b9-916a-44ca-8719-6ef771b8bc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeiben, a domb- és hegyvidékeken kell a legnagyobb szélre számítani.","shortLead":"Az ország középső részeiben, a domb- és hegyvidékeken kell a legnagyobb szélre számítani.","id":"20190115_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_riasztast_keddre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aab115b9-916a-44ca-8719-6ef771b8bc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60980af-68d3-4419-8803-a2058addb7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Viharos_szel_miatt_adtak_ki_riasztast_keddre","timestamp":"2019. január. 15. 08:58","title":"Viharos szél miatt adtak ki riasztást keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]