[{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ország nagy részén kedden is viharos szélre figyelmeztetnek. ","shortLead":"Az ország nagy részén kedden is viharos szélre figyelmeztetnek. ","id":"20190114_budapest_szelrekord_csucsdontes_meteorologia_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45ff759-1384-47be-80d5-ba5430b9b516","keywords":null,"link":"/elet/20190114_budapest_szelrekord_csucsdontes_meteorologia_figyelmeztetes","timestamp":"2019. január. 14. 19:08","title":"Megdőlt a szélrekord Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a cégmegszűnések, a felszámolások, a csődök és a végelszámolások száma csökkent az előző évhez képest, és jelentős mértékben nőtt a cégalapítási kedv is, mindez nem volt elég ahhoz, hogy megforduljon a magyarországi cégek számának folyamatos, évek óta tartó csökkenése.","shortLead":"Bár a cégmegszűnések, a felszámolások, a csődök és a végelszámolások száma csökkent az előző évhez képest, és jelentős...","id":"20190115_Kenyszertorlesek_miatt_apad_drasztikusan_a_magyar_cegek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bee35c-3aa8-44ee-aa72-a848b7657861","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Kenyszertorlesek_miatt_apad_drasztikusan_a_magyar_cegek_szama","timestamp":"2019. január. 15. 14:26","title":"Kényszertörlések miatt apad drasztikusan a magyar cégek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetség Fucsovics rendelkezésére bocsátotta erőnléti edzőjét, de a játékos elhatárolódik a válogatottban szerepléstől. ","shortLead":"A szövetség Fucsovics rendelkezésére bocsátotta erőnléti edzőjét, de a játékos elhatárolódik a válogatottban...","id":"20190114_A_teniszszovetseg_azert_meg_probalkozik_Fucsovics_es_Babos_bevonasaval_a_valogatottba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96738134-23dd-422e-bc35-5838da30a941","keywords":null,"link":"/sport/20190114_A_teniszszovetseg_azert_meg_probalkozik_Fucsovics_es_Babos_bevonasaval_a_valogatottba","timestamp":"2019. január. 14. 12:41","title":"A teniszszövetség azért még próbálkozik Fucsovics és Babos bevonásával a válogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b144d752-1e21-4dad-83e1-604debd1b716","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A decemberi budapesti meccsen a Chelsea-szurkolók egyértelműen antiszemita utalásokkal illették a Tottenhamet.","shortLead":"A decemberi budapesti meccsen a Chelsea-szurkolók egyértelműen antiszemita utalásokkal illették a Tottenhamet.","id":"20190115_Vizsgaljak_a_Chelseadrukkerek_Vidimeccsen_tett_antiszemita_megnyilvanulasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b144d752-1e21-4dad-83e1-604debd1b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779712e-7800-42ed-9277-b3dca7854aff","keywords":null,"link":"/sport/20190115_Vizsgaljak_a_Chelseadrukkerek_Vidimeccsen_tett_antiszemita_megnyilvanulasait","timestamp":"2019. január. 15. 10:36","title":"Vidi–Chelsea: fegyelmi indul az antiszemita rigmusok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e7f8bf-145c-4950-b374-603d55fdcf27","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kikészíti a hőség a denevéreket, sok közülük leesik a fáról, a segíteni próbáló embereket pedig megtámadják.","shortLead":"Kikészíti a hőség a denevéreket, sok közülük leesik a fáról, a segíteni próbáló embereket pedig megtámadják.","id":"20190114_Hosegtol_megvadult_deneverek_tamadnak_emberre_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e7f8bf-145c-4950-b374-603d55fdcf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115c5261-6824-4ebe-a054-9c31af7dabca","keywords":null,"link":"/elet/20190114_Hosegtol_megvadult_deneverek_tamadnak_emberre_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 14. 12:27","title":"Hőségtől megvadult denevérek támadnak emberre Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43172bb4-4c28-4032-929f-1da6ba1c4e36","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kalocsai rabok egy része hamarosan átkerül a kiskunhalasi menekültközpontból kialakított új börtönbe – derül ki egy kormányzati előterjesztésből. Hazánkat sorra marasztalták el a börtönök zsúfoltsága és az embertelen körülmények miatt, az új helyen viszont az európai normáknak megfelelő zárkák lesznek. A Pintér Sándor által jegyzett javaslatban az is szerepel, hogy ezt a közvélemény felé nem szükséges nagyon kommunikálni.","shortLead":"A kalocsai rabok egy része hamarosan átkerül a kiskunhalasi menekültközpontból kialakított új börtönbe – derül ki...","id":"20190115_Kalocsai_rabok_kerulnek_az_uj_borton_komfortos_zarkaiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43172bb4-4c28-4032-929f-1da6ba1c4e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b42f15b-7ce3-4838-9ff0-a934a1d14735","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Kalocsai_rabok_kerulnek_az_uj_borton_komfortos_zarkaiba","timestamp":"2019. január. 15. 06:15","title":"Kalocsai rabok kerülnek az új, kiskunhalasi börtön komfortos celláiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2a91af-3ea7-4173-b931-1d66cf558e98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Film készült Stuart Máriáról, amiből nem spórolták ki a véresebb jelenetet sem. Ahogy az természetes.","shortLead":"Film készült Stuart Máriáról, amiből nem spórolták ki a véresebb jelenetet sem. Ahogy az természetes.","id":"20190116_A_kiralyno_is_menstrual_meg_egy_filmben_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2a91af-3ea7-4173-b931-1d66cf558e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a7fee7b-0379-4224-bfb0-2a3df2fa19c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_A_kiralyno_is_menstrual_meg_egy_filmben_is","timestamp":"2019. január. 16. 07:03","title":"A királynő is menstruál, még egy filmben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix már több alkalommal emelt a havidíjakon, de a most következő az eddigi legnagyobb. Az új díjszabás a tengerentúli előfizetőkre érvényes, legalábbis egyelőre. ","shortLead":"A Netflix már több alkalommal emelt a havidíjakon, de a most következő az eddigi legnagyobb. Az új díjszabás...","id":"20190115_netflix_elofizetoi_arak_egyesult_allamok_latin_amerika_streaming_szolgaltatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86310cb6-8235-44ce-a132-5525797e9949","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_netflix_elofizetoi_arak_egyesult_allamok_latin_amerika_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. január. 16. 10:03","title":"Szomorkodhatnak az amerikaiak, soha nem látott áremelés jön a Netflixnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]