[{"available":true,"c_guid":"524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz osztrák kancellár már most kizárta, hogy újratárgyalják a Brexit-megállapodást, az EU-országok vezetői többségében viszont úgy nyilatkoztak, hogy sajnálják, hogy a brit parlament elvetette a megállapodást, de ők felkészültek mindenre. ","shortLead":"Sebastian Kurz osztrák kancellár már most kizárta, hogy újratárgyalják a Brexit-megállapodást, az EU-országok vezetői...","id":"20190115_Felkeszulten_varjak_az_EUs_vezetok_May_uj_otleteit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=524bb95c-a25c-4409-955a-329e76487dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b441951-54f2-4820-9d8e-f41141ef89ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190115_Felkeszulten_varjak_az_EUs_vezetok_May_uj_otleteit","timestamp":"2019. január. 15. 22:17","title":"Felkészülten várják az EU-s vezetők May új ötleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Korda-házaspár életrajzi könyvéből végre kiderül, honnan eredt – ahogy Balázs Klári fogalmaz – az „iszonyatos nőfalás”.","shortLead":"A Korda-házaspár életrajzi könyvéből végre kiderül, honnan eredt – ahogy Balázs Klári fogalmaz – az „iszonyatos...","id":"20190116_Nem_fogja_elhinni_mivel_cafolta_Korda_Gyorgy_a_melegsegerol_szolo_pletykakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a2725b-6692-4d91-b9e6-3ba6de8c40bd","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Nem_fogja_elhinni_mivel_cafolta_Korda_Gyorgy_a_melegsegerol_szolo_pletykakat","timestamp":"2019. január. 16. 10:22","title":"Nem túl meglepő módon cáfolta Korda György a melegségéről szóló pletykákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oknyomozó portál összeszedte, hogy az elmúlt 3 évben a magyar rendőr-főkapitányságok összesen mennyi pénzt fizettek ki ilyen ügyekben.","shortLead":"Az oknyomozó portál összeszedte, hogy az elmúlt 3 évben a magyar rendőr-főkapitányságok összesen mennyi pénzt fizettek...","id":"20190116_Maradando_egeszsegkarosodas_es_jogellenes_bilincshasznalat_miatt_is_fizetett_karteritest_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495b0166-27d3-4ed9-8828-31e3565f8417","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Maradando_egeszsegkarosodas_es_jogellenes_bilincshasznalat_miatt_is_fizetett_karteritest_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 16. 12:59","title":"Maradandó egészségkárosodás és jogellenes bilincshasználat miatt is fizetett kártérítést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér között.","shortLead":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér...","id":"20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f2603-eca5-49da-979a-3eea974f4815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","timestamp":"2019. január. 15. 14:29","title":"Idén sem emelik a közmunkások fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük előnyben, eltekintünk azonban azoktól az alapvető információktól, amelyek a saját helyzetünk és az előttünk álló kihívás mélyebb megértését biztosítanák.","shortLead":"Napjainkban a hallgatás értékét alulbecsüljük, és többre tartjuk a beszédet a hallgatásnál. A cselekvést részesítjük...","id":"20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=848b80bb-2f2a-41a2-a18c-43339889f27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2fc56-2dcd-4858-a9c1-e2b32ce306b3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190115_Miben_es_hogyan_segit_a_figyelo_hallgatas","timestamp":"2019. január. 15. 13:15","title":"Miben és hogyan segíthet a figyelő hallgatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","shortLead":"A Magyar Idők szerint a felvételeket 2017-ben válogathatták külön a többitől.","id":"20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a03008b-38e4-4359-887d-c75097a4c2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa20012-ce3f-4cc0-8b15-33d317a73607","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Egy_siremlekben_talaltak_meg_a_Portik_es_Gyarfas_beszelgeteseirol_keszult_hangfelveteleket","timestamp":"2019. január. 16. 06:13","title":"Egy síremlékben találták meg a Portik és Gyárfás beszélgetéseiről készült hangfelvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","shortLead":"Így sem lesz azért teljesen korrekt a sorozat, de ezt a témát nem feszegetik a továbbiakban. ","id":"20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28266358-6c6c-471c-bcb4-4ac98b8ffe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65d107e-c6b6-4c81-a851-b583b497f4f3","keywords":null,"link":"/kultura/20190116_Family_Guy_meleg_homoszexualis_vicc_sorozat","timestamp":"2019. január. 16. 10:45","title":"Kivezetik a melegvicceket a Family Guy-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]