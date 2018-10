Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","shortLead":"Nagy kérdés, hogy csak jól érezte magát, vagy esetleg Theresa May-t gúnyolta ki.","id":"20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dca534a-d75f-4cda-9c2b-fef79a3cb8f9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_JeanClaude_Juncker_tenyleg_nem_bir_magaval","timestamp":"2018. október. 09. 10:40","title":"Jean-Claude Juncker tényleg nem bír magával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c9941c-f61a-4965-b669-e3bedd15a77a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A romantikus kép a rózsákat nevelgető szelíd török aggastyánról távolabb már nem is állhatna a valóságtól. Gül Babának sem ideje, sem alkalma nem volt a kertészkedésre, mivel hódítóként érkezett a város falai alá.","shortLead":"A romantikus kép a rózsákat nevelgető szelíd török aggastyánról távolabb már nem is állhatna a valóságtól. Gül Babának...","id":"20181009_Gul_Baba_a_kopasz_rozsat_nem_ultetett_inkabb_harcolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c9941c-f61a-4965-b669-e3bedd15a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8144baba-d497-49c6-8b32-15e4deb7fa6c","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_Gul_Baba_a_kopasz_rozsat_nem_ultetett_inkabb_harcolt","timestamp":"2018. október. 09. 11:44","title":"Gül Baba, a kopasz: rózsát nem ültetett, inkább harcolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22 százalék.","shortLead":"Diplomaszerzésre leginkább a budapesti fiatalokat buzdítják a szüleik, míg Heves megyében ez az arány mindössze 22...","id":"20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3f7f4f-900b-41e4-bb8f-3bd51bd96919","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Kiderult_milyen_munkarol_almodnak_a_magyar_hetedikesek","timestamp":"2018. október. 08. 12:10","title":"Kiderült, milyen munkáról álmodnak a magyar hetedikesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyre nagyobb bajban az ötszörös aranylabdás portugál, előkerült egy második nő is, aki szexuális zaklatással vádolja őt.","shortLead":"Egyre nagyobb bajban az ötszörös aranylabdás portugál, előkerült egy második nő is, aki szexuális zaklatással vádolja...","id":"20181008_Ujabb_no_allitja_megeroszakolta_Cristiano_Ronaldo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958a43a8-b23b-4504-8bf9-c2735ba225ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f662271c-cbdd-4b08-bcd0-7fbb39f1d8bf","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Ujabb_no_allitja_megeroszakolta_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. október. 08. 14:50","title":"Újabb nő állítja, megerőszakolta Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2013 januárjában mértek nagyobb inflációt, mint most. Leginkább a benzin és a dohány ára nőtt.","shortLead":"Utoljára 2013 januárjában mértek nagyobb inflációt, mint most. Leginkább a benzin és a dohány ára nőtt.","id":"20181009_inflacio_dragulas_arak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1930147c-b5c0-4230-80dc-cf9102362d54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_inflacio_dragulas_arak","timestamp":"2018. október. 09. 09:12","title":"Nagyot nőtt az infláció, közel hat éve nem volt ekkora drágulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai intézet szerint ő a felelős azért, hogy meghalt a betege, miután elküldték őt.","shortLead":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai...","id":"20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc897a-0556-4856-96dd-5ff80cf7a21c","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","timestamp":"2018. október. 09. 17:14","title":"Elbocsátott szívsebész: Engem senki sem kérdezett meg a vizsgálat során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd166cb-3013-48f5-9595-d9ea11c7ea0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az 1930-as években csapódott egy michigani farm földjébe egy jókora, 10 kg-os meteorit, a tulajdonosai viszont egészen mostanáig nem sejtették, micsoda kincs van a kezükben.","shortLead":"Még az 1930-as években csapódott egy michigani farm földjébe egy jókora, 10 kg-os meteorit, a tulajdonosai viszont...","id":"20181008_meteorit_becsapodas_michigan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd166cb-3013-48f5-9595-d9ea11c7ea0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f45b32-76f5-43ad-8eee-6a3c3ed7c2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_meteorit_becsapodas_michigan","timestamp":"2018. október. 08. 17:03","title":"Ajtótámasznak használták a 10 kg-os követ – kiderült, egy 28 milliót érő meteoritot őrizgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor fogták el őket, amikor egy emberi maradványokkal teli babakocsit tolva indultak el valahová.","shortLead":"Akkor fogták el őket, amikor egy emberi maradványokkal teli babakocsit tolva indultak el valahová.","id":"20181009_mexiko_sorozatgyilkos_hazaspar_vallomas_husz_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c934e0-41ae-446d-9fad-8a7f9a6826fe","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_mexiko_sorozatgyilkos_hazaspar_vallomas_husz_no","timestamp":"2018. október. 09. 11:37","title":"Húsz nővel végezhetett a mexikói sorozatgyilkos házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]