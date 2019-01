Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","shortLead":"Sérve miatti kínzó fájdalom miatt abbahagyja az edzést az olimpiai bajnok kajakos, lemondott a jövő évi olimpiáról is.","id":"20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=586e4c73-4151-457b-b8b7-0a4f0f1f9202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e6756-3906-456b-a378-00927628b84a","keywords":null,"link":"/sport/20190116_Nyaki_fajdalmai_miatt_visszavonul_DouchevJanics_Natasa","timestamp":"2019. január. 16. 14:23","title":"Nyaki fájdalmai miatt visszavonul Douchev-Janics Natasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától kapják postai úton a nyugdíjukat az érintettek, ugyanis fennakadás volt a rendszerben. A postai kézbesítés 12 munkanapon belül történik, szóval január 31-ig is elhúzódhat a dolog.","shortLead":"Mától kapják postai úton a nyugdíjukat az érintettek, ugyanis fennakadás volt a rendszerben. A postai kézbesítés 12...","id":"20190116_Keson_erkezo_nyugdijak_lesz_aki_csak_honap_vegen_kapja_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55f665-b555-4427-b851-e09565644a53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Keson_erkezo_nyugdijak_lesz_aki_csak_honap_vegen_kapja_meg","timestamp":"2019. január. 16. 12:39","title":"Lesz, aki csak a hónap végén kapja meg a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","shortLead":"Négyzetméterenként 12 ezer forint adót vetnek ki több településen is az óriásplakátokra.","id":"20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8d68be4-dff9-4da4-8815-a479b0b6b5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f54e9e-df16-499a-b79e-0ad318c00624","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Egyre_tobb_varos_vezette_be_a_plakatadot","timestamp":"2019. január. 16. 10:13","title":"Egyre több város vezette be a plakátadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismét izzott a levegő Hódmezővásárhelyen, ahol azért hívtak össze rendkívüli közgyűlést, hogy határozatot hozzanak arról, hogy az önkormányzati cégek ne alkalmazhassák a „rabszolgatörvény”. Az is kiderült, hogy van olyan önkormányzati alkalmazott, akinek ezernél is több túlóráját nem fizette ki még az előző városvezetés.","shortLead":"Ismét izzott a levegő Hódmezővásárhelyen, ahol azért hívtak össze rendkívüli közgyűlést, hogy határozatot hozzanak...","id":"20190116_MarkiZay_Peter_Volt_olyan_onkormanyzati_dolgozo_a_hivatalban_akinek_ezernel_is_tobb_kifizetetlen_tuloraja_volt_meg_korabbrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1822e466-0ad2-4295-aa40-c369fed15782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ae5853-f913-4991-b572-fa031b7ab9eb","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_MarkiZay_Peter_Volt_olyan_onkormanyzati_dolgozo_a_hivatalban_akinek_ezernel_is_tobb_kifizetetlen_tuloraja_volt_meg_korabbrol","timestamp":"2019. január. 16. 10:29","title":"Márki-Zay: Volt olyan önkormányzati dolgozó, akinek ezernél is több kifizetetlen túlórája volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak az ország keleti felében várható.","shortLead":"Eső csak az ország keleti felében várható.","id":"20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a342e4-def8-4701-ac8c-07206cae0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","timestamp":"2019. január. 16. 05:10","title":"Tovább melegszik az idő, de kicsit még marad a szél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá \"egy utolsó, szemét, becstelen gazembernek\" is hívta egy másik írásában.","shortLead":"Igen, a most igencsak elterjedt kifejezést használta a független képviselőre, de azt blogján publikálta is, továbbá...","id":"20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53079e21-3b48-461a-ae5d-e6d0d1e9f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb768f53-7e2d-45f7-b8c4-ff9f667dd1a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Pert_vesztett_fizetnie_kell_Bayer_Zsoltnak_amiert_tragar_kifejezesekkel_illette_Hadhazyt","timestamp":"2019. január. 16. 13:55","title":"Pert vesztett, fizetnie kell Bayer Zsoltnak, amiért trágár kifejezésekkel illette Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fee123-274e-43a3-a721-caf2d1c11b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dobos Menyhért arról is elmondta a véleményét, hogy riporterük az egyik alanynak elmondta, mit mondjon kamerába. Szerinte ez abszolút rendben van.","shortLead":"A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, Dobos Menyhért arról is elmondta a véleményét, hogy riporterük...","id":"20190115_A_kozmedia_egyik_vezetoje_Hadhazynak_Tokeletesen_jonak_latom_a_kozmedia_hiradoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fee123-274e-43a3-a721-caf2d1c11b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea12a29-7dfd-4db8-a5cc-aef446686654","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_A_kozmedia_egyik_vezetoje_Hadhazynak_Tokeletesen_jonak_latom_a_kozmedia_hiradoit","timestamp":"2019. január. 15. 10:09","title":"A közmédia egyik vezetője Hadházynak: Tökéletesen jónak látom a közmédia híradóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c6b6e-9513-435f-9eae-40a3c4991f75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban rendelkeznek 8,6 milliárd forinttal, csakhogy azt már előre lekötötték másra, és a minisztérium jóváhagyása szükséges az átcsoportosításhoz, azt pedig hiába várják.","shortLead":"Valóban rendelkeznek 8,6 milliárd forinttal, csakhogy azt már előre lekötötték másra, és a minisztérium jóváhagyása...","id":"20190116_Visszaszolt_az_MTA_a_miniszteriumnak_Nem_igaz_hogy_megkaptuk_a_szukseges_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c6b6e-9513-435f-9eae-40a3c4991f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d74903-0e5a-440f-ad6e-247efc40352d","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Visszaszolt_az_MTA_a_miniszteriumnak_Nem_igaz_hogy_megkaptuk_a_szukseges_penzt","timestamp":"2019. január. 16. 17:27","title":"Visszaszólt az MTA a minisztériumnak: Nem igaz, hogy megkaptuk a szükséges pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]