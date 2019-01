Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37520375-cfe5-4bf3-9c35-2d77ff303e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA közleménye szerint akár futó kutatási programok is leállhatnak, ha a minisztérium nem szabadítja fel az első negyedévi költségvetésüket, de a minisztérium szerint van elég pénze az MTA-nak így is. ","shortLead":"Az MTA közleménye szerint akár futó kutatási programok is leállhatnak, ha a minisztérium nem szabadítja fel az első...","id":"20190115_Reszletekbe_menoen_atvilagitjak_az_MTA_kutatointezeteit_de_addig_is_alig_kapnak_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37520375-cfe5-4bf3-9c35-2d77ff303e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1f3568-6366-45ac-b526-4c2f779c860e","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Reszletekbe_menoen_atvilagitjak_az_MTA_kutatointezeteit_de_addig_is_alig_kapnak_penzt","timestamp":"2019. január. 15. 16:12","title":"Részletekbe menően átvilágítják az MTA kutatóintézeteit, de addig is alig kapnak pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","shortLead":"Az autógyár két év alatt húsz százalékkal növelné minden munkavállalója bérét.","id":"20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e711b962-1ffd-4fb3-b95b-5cc73128ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7641a1-cc19-475a-8242-99828019805e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_audi_beremeles_ajanlat_sztrajk","timestamp":"2019. január. 16. 17:12","title":"Megtette bérajánlatát a sztrájkkal fenyegetett Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","shortLead":"Az egyik stewardess megpróbálta befogni, de a madár nem hagyta magát.","id":"20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348e3580-3c65-4c4a-8c8b-8ac2dd37031f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170c3c07-d9ea-455b-a820-0902b93e60d8","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Egyszer_csak_egy_madar_tunt_fel_a_Singapore_Airlines_Londonba_tarto_jaratan","timestamp":"2019. január. 15. 13:53","title":"Egyszer csak egy madár tűnt fel a Singapore Airlines Londonba tartó járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MNB elnöke, Matolcsy György még 2016 nyarán perelte be az akkor még MSZP-s parlamenti képviselőt.","shortLead":"Az MNB elnöke, Matolcsy György még 2016 nyarán perelte be az akkor még MSZP-s parlamenti képviselőt.","id":"20190116_Kuria_Kimondhato_hogy_Matolcsy_ellopta_a_kozpenzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03bc4ec-e540-4a6f-b71b-ca4557edb9d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kuria_Kimondhato_hogy_Matolcsy_ellopta_a_kozpenzt","timestamp":"2019. január. 16. 15:16","title":"Kúria: Kimondható, hogy Matolcsy ellopta a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f840ef1-101c-48c6-9b5a-2e769f007d6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub nézője szerint a buszvezető meglátogathatta egy ismerősét a Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, ezért az utasok közel háromnegyed órát vártak az útba nem eső földúton a busz fedélzetén. A járatot üzemeltető társaság szerint a sofőr csak eltévedt.","shortLead":"Az RTL Klub nézője szerint a buszvezető meglátogathatta egy ismerősét a Nagykanizsa melletti szőlőhegyen, ezért...","id":"20190115_Majd_haromnegyed_orat_kirandultatta_egy_szolohegyen_az_utasokat_a_pecsi_gyorsjarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f840ef1-101c-48c6-9b5a-2e769f007d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9504466-c618-4dc8-8c4f-2a381d58de3b","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Majd_haromnegyed_orat_kirandultatta_egy_szolohegyen_az_utasokat_a_pecsi_gyorsjarat","timestamp":"2019. január. 15. 09:18","title":"Majd' háromnegyed órát kirándultatta egy szőlőhegyen az utasokat a pécsi \"gyorsjárat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre szaftosabb részletek kerülnek napvilágra, mióta elkezdődött El Chapo, vagyis Joaquín \"El Chapo\" Guzmán mexikói drogbáró pere az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egyre szaftosabb részletek kerülnek napvilágra, mióta elkezdődött El Chapo, vagyis Joaquín \"El Chapo\" Guzmán mexikói...","id":"20190116_100_millio_dollarral_fizette_le_a_vilag_leghiresebb_drogbaroja_a_mexikoi_elnokot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3268e57-764f-42a7-a99c-03251d4dcd96","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_100_millio_dollarral_fizette_le_a_vilag_leghiresebb_drogbaroja_a_mexikoi_elnokot","timestamp":"2019. január. 16. 07:32","title":"100 millió dollárral fizette le a világ leghíresebb drogbárója a mexikói elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d29503-671d-424f-ab17-236697f3a2ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte mágnesként vonzza most a Maine állambeli Presumpscot folyó a helyieket és a kíváncsiskodókat, ugyanis egy különleges, kör alakú jégdarab jelent meg rajta Westbrook városánál. ","shortLead":"Szinte mágnesként vonzza most a Maine állambeli Presumpscot folyó a helyieket és a kíváncsiskodókat, ugyanis...","id":"20190116_jegkorong_jegtomb_maine_presumpscot_folyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04d29503-671d-424f-ab17-236697f3a2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdd7a2f-3505-428f-8eaf-a0fce52d7374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_jegkorong_jegtomb_maine_presumpscot_folyo","timestamp":"2019. január. 16. 17:03","title":"Hatalmas jégkorong alakult ki egy amerikai folyó közepén, és folyamatosan pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","shortLead":"Egy vírusos gyulladás miatt elment a hangja.","id":"20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3332e49e-6c05-47c6-aa32-beb6934d48b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a721ba0-c950-4cdd-9e70-2102b3e8731a","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Sorra_mondja_le_az_eloadasait_Kern_Andras","timestamp":"2019. január. 15. 09:13","title":"Sorra mondja le az előadásait Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]