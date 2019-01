Vádat emeltek a kőbányai szatír ellen, aki a vasútállomáson mutogatta magát

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48dd1154-be49-49f5-9aa9-2d96a2e7fbb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú épp óvodába vitte a kislányt, amikor az állatok rájuk támadtak.","shortLead":"A fiú épp óvodába vitte a kislányt, amikor az állatok rájuk támadtak.","id":"20190115_Harom_pitbull_tamadt_egy_13_eves_fiura_es_hugara_Otvoskonyiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dd1154-be49-49f5-9aa9-2d96a2e7fbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f969646-38b5-482d-9279-3bb52e8330e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Harom_pitbull_tamadt_egy_13_eves_fiura_es_hugara_Otvoskonyiban","timestamp":"2019. január. 15. 19:48","title":"Három pitbull támadt egy 13 éves fiúra és húgára Ötvöskónyiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több német városból pedig továbbra is zavartalan a légi közlekedés Budapestre.","shortLead":"A munkabeszüntetés a frankfurti reptér forgalmát érinti elsősorban, de más sok másik német nagyvárosét is, igaz, több...","id":"20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb6f0dd-c79f-4b36-a3f3-7a99b720e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a92b05-01c7-40e5-81f9-4ab536936325","keywords":null,"link":"/kkv/20190115_Nemet_repteri_sztrajkok_nyolc_budapesti_jaratot_toroltek","timestamp":"2019. január. 15. 13:02","title":"Német reptéri sztrájkok: nyolc budapesti járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Személyiségi jogaira hivatkozva nem árulják el a hódmezővásárhelyi hivatalban, hogy kinek gyűlt össze ezernél is több túlórája a polgármesteri hivatalban.","shortLead":"Személyiségi jogaira hivatkozva nem árulják el a hódmezővásárhelyi hivatalban, hogy kinek gyűlt össze ezernél is több...","id":"20190116_Nem_arulja_el_a_vasarhelyi_onkormanyzat_hogy_melyik_dolgozonak_volt_ezernel_is_tobb_tuloraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51d8-fc2d-4d36-9c1d-a0d42267d2f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Nem_arulja_el_a_vasarhelyi_onkormanyzat_hogy_melyik_dolgozonak_volt_ezernel_is_tobb_tuloraja","timestamp":"2019. január. 16. 15:54","title":"Nem árulja el a vásárhelyi önkormányzat, hogy melyik dolgozónak volt ezernél is több túlórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","shortLead":"Létezik egy olyan KRESZ-tábla, melyet nagyon sok sofőr figyelmen kívül hagy, pedig abszolút nem kellene.","id":"20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67368bd6-fb8f-4291-8d90-05f2402fa5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da0f943-bc67-49e2-bb38-38d02c9ad1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_a_nap_videoja_az_oldalszel_nemcsak_a_repulokre_az_autokra_is_veszelyes","timestamp":"2019. január. 16. 06:41","title":"A nap videója: az oldalszél nemcsak a repülőkre, az autókra is veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb funkciót jelentett be a Viber: a csoportos beszélgetésekben és közösségi csatornákon belül használható szavazást. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a felmerülő kérdésekről gyorsan és egyszerűen döntést hozzanak. Az újításnak köszönhetően minden résztvevő egyszerűen követheti, hogy ki, mit gondol egy-egy témáról, anélkül, hogy elvesznének az üzenetek tengerében.","shortLead":"Újabb funkciót jelentett be a Viber: a csoportos beszélgetésekben és közösségi csatornákon belül használható szavazást...","id":"20190117_viber_szavazas_funkcio_polls","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f277b23-7485-48e3-a9aa-986b6c9c1b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_viber_szavazas_funkcio_polls","timestamp":"2019. január. 17. 08:03","title":"Új funkció jött a Viberbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér között.","shortLead":"A kormányzat nem gondolta meg magát, miközben egyre nagyobbra nyílik az olló a közmunkások bére és a nettó minimálbér...","id":"20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f2603-eca5-49da-979a-3eea974f4815","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Iden_sem_emelik_a_kozmunkasok_fizeteset","timestamp":"2019. január. 15. 14:29","title":"Idén sem emelik a közmunkások fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227863b3-e20c-490c-a2a2-56b21a09d227","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hatóságok ajánlják, hogy szerdáig, ha tehetik, inkább ne is induljanak útnak az arrafelé tartók.","shortLead":"A hatóságok ajánlják, hogy szerdáig, ha tehetik, inkább ne is induljanak útnak az arrafelé tartók.","id":"20190115_Akadozik_a_kozlekedes_a_MagasTatraban_az_iteletido_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=227863b3-e20c-490c-a2a2-56b21a09d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040866ec-5190-4b3e-89b9-b6364de13fd9","keywords":null,"link":"/elet/20190115_Akadozik_a_kozlekedes_a_MagasTatraban_az_iteletido_miatt","timestamp":"2019. január. 15. 13:23","title":"Szükségállapotot hirdettek, a közlekedés is akadozik a Magas-Tátrában az ítéletidő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3811d980-943d-4c87-a6a1-745ec4dd73a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pengék számának növelése helyett inkább más úton fejlesztené a borotválkozást a Gillette.","shortLead":"A pengék számának növelése helyett inkább más úton fejlesztené a borotválkozást a Gillette.","id":"20190116_gillette_heated_razor_borotva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3811d980-943d-4c87-a6a1-745ec4dd73a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c345d771-efc9-4db5-a5fb-1db4acc18d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_gillette_heated_razor_borotva","timestamp":"2019. január. 16. 13:03","title":"Olyan borotvát villantott a Gillette, amit gombnyomásra felfűthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]