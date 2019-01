Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem visz Törőnek.","shortLead":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem...","id":"20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f3922-bd7b-4561-a43b-f1360dbed498","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","timestamp":"2019. január. 20. 10:08","title":"Vitája volt Törőcsik Andrásnak a kórházban, mert szobatársa nem szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton még barátokkal vacsorázott.","shortLead":"Szombaton még barátokkal vacsorázott.","id":"20190121_Blikk_Andy_Vajnara_a_villa_gondnoka_talalt_ra_vasarnap_reggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e2cb9-4017-4368-aee8-d42d27ce9f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e636a-ecc6-43a1-9931-c6509b1d5e90","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Blikk_Andy_Vajnara_a_villa_gondnoka_talalt_ra_vasarnap_reggel","timestamp":"2019. január. 21. 06:05","title":"Blikk: Andy Vajnára a villa gondnoka talált rá vasárnap reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az este kezdődhet a havazás, lesznek olyan részei is az országnak, ahol 10 centi hó lehet kedd estére.","shortLead":"Az este kezdődhet a havazás, lesznek olyan részei is az országnak, ahol 10 centi hó lehet kedd estére.","id":"20190121_Nemsokara_ujra_leszakad_a_ho_a_fel_orszagra_kiadjak_a_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b266aa0-a16b-4c5c-9349-2d9bda66d2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b8b347-9f85-42dd-8066-8425749a270d","keywords":null,"link":"/idojaras/20190121_Nemsokara_ujra_leszakad_a_ho_a_fel_orszagra_kiadjak_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. január. 21. 13:01","title":"Nemsokára újra leszakad a hó, a fél országra kiadják a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét embert állítottak elő az ellenőrzés során, és több esetben indult eljárás a taxisok ellen is. ","shortLead":"Hét embert állítottak elő az ellenőrzés során, és több esetben indult eljárás a taxisok ellen is. ","id":"20190121_Razzia_volt_a_bulinegyedben_taxisokat_is_ellenoriztek_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d91b7a-987f-4d24-a58c-c39d39b79bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Razzia_volt_a_bulinegyedben_taxisokat_is_ellenoriztek_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 21. 05:41","title":"Razzia volt a bulinegyedben: taxisokat is ellenőriztek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","shortLead":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","id":"20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acba27-1c4f-4eb6-9cab-36db0b7e5bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","timestamp":"2019. január. 20. 21:24","title":"Rátámadt a saját családjára, és megölte a kisbabájukat is az oregoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28995fee-e994-4f6a-9885-671993e6d5b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti működőképes pickuphoz megszólalásig hasonló Lego monstrum elkészítése 18 embernek adott igen sok munkát.","shortLead":"Az eredeti működőképes pickuphoz megszólalásig hasonló Lego monstrum elkészítése 18 embernek adott igen sok munkát.","id":"20190121_nem_pixeles_hanem_334_ezer_lego_kockabol_keszult_ez_a_6_meteres_chevy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28995fee-e994-4f6a-9885-671993e6d5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f080a-e434-481c-b944-53577de55831","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_nem_pixeles_hanem_334_ezer_lego_kockabol_keszult_ez_a_6_meteres_chevy","timestamp":"2019. január. 21. 11:21","title":"Nem pixeles, hanem 334 ezer Lego kockából áll ez a 6 méteres Chevy – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le belga–svéd ellenfelét a Babos–Mladenovic-páros az Australian Open nyolcaddöntőjében.","shortLead":"Két szettben győzte le belga–svéd ellenfelét a Babos–Mladenovic-páros az Australian Open nyolcaddöntőjében.","id":"20190121_A_legjobb_nyolcba_jutottak_Babosek_Melbourneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbae71f-4670-4784-b632-942b47ff70aa","keywords":null,"link":"/sport/20190121_A_legjobb_nyolcba_jutottak_Babosek_Melbourneben","timestamp":"2019. január. 21. 07:09","title":"A legjobb nyolcba jutottak Babosék Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f25c-7041-43d2-ac83-ea83a2334b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felújítás az év második felében kezdődik majd. ","shortLead":"A felújítás az év második felében kezdődik majd. ","id":"20190121_Felujitjak_ket_evre_bezar_a_Kiraly_furdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f25c-7041-43d2-ac83-ea83a2334b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa68fce4-562d-43e1-94ec-a1fff801839a","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Felujitjak_ket_evre_bezar_a_Kiraly_furdo","timestamp":"2019. január. 21. 10:10","title":"Felújítják, két évre bezár a Király fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]