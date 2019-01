Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl fizeti a legtöbbet a teljes állásban ott dolgozóknak, de egyórányi munkáért az Aldiban lehet a legtöbbet keresni.","shortLead":"A Lidl fizeti a legtöbbet a teljes állásban ott dolgozóknak, de egyórányi munkáért az Aldiban lehet a legtöbbet keresni.","id":"20190121_Az_Aldinal_vagy_a_Lidlnel_lehete_jobban_keresni_Attol_fugg_mennyi_idot_dolgozik_az_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0db8ab-5819-4d76-ac14-f704f888765b","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Az_Aldinal_vagy_a_Lidlnel_lehete_jobban_keresni_Attol_fugg_mennyi_idot_dolgozik_az_ember","timestamp":"2019. január. 21. 14:29","title":"Az Aldinál vagy a Lidlnél lehet-e jobban keresni? Attól függ, mennyi időt dolgozik az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67daf925-c49b-4c6f-89db-32f5753ccecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadság, szerelem werkfilmjében Andy Vajna arról mesélt, miért kötődik személyesen az 56-os eseményekhez, és hogyan motiválta mindez, hogy elkészítse a filmet. A werkfilmet most megnézheti a hvg.hu-n.","shortLead":"A Szabadság, szerelem werkfilmjében Andy Vajna arról mesélt, miért kötődik személyesen az 56-os eseményekhez, és hogyan...","id":"20190121_56_befolyasolta_az_egesz_eletemet_Igy_lett_szemelyes_film_a_Szabadsag_szerelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67daf925-c49b-4c6f-89db-32f5753ccecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d9516-48a9-4d6d-bb13-3f7195e4142a","keywords":null,"link":"/elet/20190121_56_befolyasolta_az_egesz_eletemet_Igy_lett_szemelyes_film_a_Szabadsag_szerelem","timestamp":"2019. január. 21. 13:27","title":"“56 befolyásolta az egész életemet\" – így készült Andy Vajna személyes mozifilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tüntetésen P. Árpád megpróbálta a rendezvényről tudósító operatőr kezében lévő kamerát kiütni. Garázdaság gyanúja miatt kihallgatták.","shortLead":"A szombati tüntetésen P. Árpád megpróbálta a rendezvényről tudósító operatőr kezében lévő kamerát kiütni. Garázdaság...","id":"20190120_Kihallgattak_a_ferfit_aki_szidta_az_Echo_TV_stabjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b71174df-b92b-46c3-a241-5c27aa7ee912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b08b431-6ddb-4928-8e07-02ff67613339","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Kihallgattak_a_ferfit_aki_szidta_az_Echo_TV_stabjat","timestamp":"2019. január. 20. 11:04","title":"Kihallgatták a férfit, aki szidta az Echo TV stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt is termeszt Csongrádon. A feltaláló bora már versenyeken is nyert, pedig még pincéje sincs, de tervezi, hogy az idén az is lesz. ","shortLead":"A fényáteresztő beton gyártásával, a fejlesztésekkel sem állt le Losonczi Áron, de dédapja egykori ültetvényén szőlőt...","id":"20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f5f2e7-0ebe-4395-a6ac-5a8d20edba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ca56e7-54ea-44e7-9428-f25585b1b466","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Bort_arul_az_uvegbeton_feltalaloja","timestamp":"2019. január. 21. 15:20","title":"Világraszóló találmánnyal rukkolt elő, most visszavonultan él Csongrádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de úgy tűnik, a befektetőket nem sikerült megnyugtatni.","shortLead":"A többségi tulajdonos közleményben tudatta, hogy a cég piaci pozícióját nem befolyásolja a \"sajnálatos esemény\", de...","id":"20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fdbc2a-157f-451d-9e88-912b1f5e6375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Zuhanni_kezdtek_az_Est_Media_reszvenyei_Andy_Vajna_halalanak_hirere","timestamp":"2019. január. 21. 16:23","title":"Zuhanni kezdtek az Est Média részvényei Andy Vajna halálának hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olaszország továbbra sem nyitja meg kapuit a migránsok előtt - szögezte le Matteo Salvini olasz belügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy több mint száz menekült veszett a Földközi-tengerbe vagy tűnt el a hétvégén.","shortLead":"Olaszország továbbra sem nyitja meg kapuit a migránsok előtt - szögezte le Matteo Salvini olasz belügyminiszter azzal...","id":"20190120_Salvini_nem_nyitja_meg_Olaszorszagot_a_menekultek_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d189817b-b807-4c58-9051-dc35c3e5d088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ea5a2d-bb81-44b7-b403-78b9f3d0476d","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Salvini_nem_nyitja_meg_Olaszorszagot_a_menekultek_elott","timestamp":"2019. január. 20. 10:26","title":"Salvini nem nyitja meg Olaszországot a menekültek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","shortLead":"A brit lap hétfőn publikált cikke egy értelmező szótárnak is beillik.","id":"20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a9477-63a5-4079-8e48-94e05e9208b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Megmagyarazza_az_olvasoinak_a_Guardian_mi_az_az_O1G_es_ki_az_a_Nagy_Blanka","timestamp":"2019. január. 21. 14:53","title":"Megmagyarázza az olvasóinak a Guardian, mi az az O1G, és ki az a Nagy Blanka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc4e8b5-a4fe-4c6c-b66f-50afb15e6587","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tony Mendez 25 éven keresztül dolgozott a CIA-nak, 78 éves korában halt meg Parkinson-kórban.\r

\r

","shortLead":"Tony Mendez 25 éven keresztül dolgozott a CIA-nak, 78 éves korában halt meg Parkinson-kórban.\r

\r

","id":"20190121_Elhunyt_Az_Argoakcio_filmet_ihleto_CIAugynok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cc4e8b5-a4fe-4c6c-b66f-50afb15e6587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbbc9de-51ec-47c2-b1e6-36206e9ff6f2","keywords":null,"link":"/kultura/20190121_Elhunyt_Az_Argoakcio_filmet_ihleto_CIAugynok","timestamp":"2019. január. 21. 12:09","title":"Elhunyt Az Argo-akció filmet ihlető CIA-ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]