[{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy-másfél évet szánnának rá arra, hogy a neten is elérhetővé tegyék a földhivatal szolgáltatásait.","shortLead":"Egy-másfél évet szánnának rá arra, hogy a neten is elérhetővé tegyék a földhivatal szolgáltatásait.","id":"20190122_Sokkal_konnyebb_lesz_a_foldhivatali_ugyintezes_ha_valora_valik_a_kormany_terve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc1ade0-5e93-4ac9-938d-ea8a8703963c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Sokkal_konnyebb_lesz_a_foldhivatali_ugyintezes_ha_valora_valik_a_kormany_terve","timestamp":"2019. január. 22. 08:24","title":"Sokkal könnyebb lesz a földhivatali ügyintézés, ha valóra válik a kormány terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A törvényben előirányzottnál 6,2 százalékkal magasabb lett a hiány.","shortLead":"A törvényben előirányzottnál 6,2 százalékkal magasabb lett a hiány.","id":"20190122_1445_milliard_forint_lett_az_allamhaztartas_hianya_2018ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841a3370-69c2-4915-a0ec-017233098203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_1445_milliard_forint_lett_az_allamhaztartas_hianya_2018ban","timestamp":"2019. január. 22. 11:39","title":"1445 milliárd forint lett az államháztartás hiánya 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákoknak rengeteg feladatot kellett megoldaniuk kevés idő alatt.","shortLead":"A diákoknak rengeteg feladatot kellett megoldaniuk kevés idő alatt.","id":"20190122_Ez_egy_gyorsasagi_verseny__ilyen_volt_a_kozepiskolai_felveteli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cd2982-4df1-48ca-b916-a2d2c07ba382","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Ez_egy_gyorsasagi_verseny__ilyen_volt_a_kozepiskolai_felveteli","timestamp":"2019. január. 22. 14:23","title":"\"Ez egy gyorsasági verseny\" – ilyen volt a középiskolai felvételi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal szerződést bontottak, korábbi területüket sorompó és kopasz biztonsági őrök védik, délután fél 5-től senki sem mehet a tó partjára. Ez a Modern Városok Programról, benne a Fertő tó felújításáról szóló cikksorozatunk harmadik része. ","shortLead":"A Fertő tavi beruházásnak nemcsak nyertesei, vesztesei is vannak. Az eddig ott működő hajóztató vállalkozókkal...","id":"20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd7ad0a5-3952-4d91-aff5-1ad3a2e739af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6deae57-a38d-48bd-b4d3-29fb785be481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Varatlanul_kidobtak_a_setahajoztato_cegeket_a_Ferto_torol","timestamp":"2019. január. 21. 11:10","title":"Partra vetette a tervezett nagyberuházás a Fertő tavi hajóztatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsaynek a magyar kultúra a Balatont, a lángost és József Attilát jelenti.","shortLead":"Iain Lindsaynek a magyar kultúra a Balatont, a lángost és József Attilát jelenti.","id":"20190122_A_brit_nagykovet_szokirakossal_emlekezik_meg_a_magyar_kultura_napjarol__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43c94e-1587-4527-947c-06d91c95218b","keywords":null,"link":"/elet/20190122_A_brit_nagykovet_szokirakossal_emlekezik_meg_a_magyar_kultura_napjarol__foto","timestamp":"2019. január. 22. 13:19","title":"A brit nagykövet szókirakóssal emlékezik meg a magyar kultúra napjáról – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b32044-38c5-41f6-a747-4afda316d094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Hideo Sawada 2015-ben még arról beszélt, hogy a világ leghatékonyabb hotele lesz a 90 százalékban robotokat foglalkoztató Henn-na, mára viszont a gépek felét \"ki kellett rúgni\".","shortLead":"A japán Hideo Sawada 2015-ben még arról beszélt, hogy a világ leghatékonyabb hotele lesz a 90 százalékban robotokat...","id":"20190121_henn_na_japan_robothotel_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35b32044-38c5-41f6-a747-4afda316d094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba91b722-b8dd-453b-89f3-463da7b78d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_henn_na_japan_robothotel_munka","timestamp":"2019. január. 21. 17:03","title":"Gépdráma, géphorror: leselejtezték a robotokat a világ első robothotelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","shortLead":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","id":"20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acba27-1c4f-4eb6-9cab-36db0b7e5bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","timestamp":"2019. január. 20. 21:24","title":"Rátámadt a saját családjára, és megölte a kisbabájukat is az oregoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","shortLead":"A két éve üzembe helyezett VÉDA-rendszert eddig garanciálisan javították, viszont ez az időszak lejárt.","id":"20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd8b08aa-096e-4cdc-b77e-f9e1a8bc0db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d68a7a-d6e7-4032-869d-a88914004169","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_veda_rendszer_traffipax_sebessegmero","timestamp":"2019. január. 21. 08:58","title":"Több mint négyszázszor kellett szervizeli a szupertraffipaxokat tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]