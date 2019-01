Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit szellőztette meg egy olasz lap. Nullákból nem lesz hiány. ","shortLead":"Egyre több minden derül ki a Samsung bemutatásra váró csúcsmobiljáról, amelynek most lehetséges, európai árcéduláit...","id":"20190123_samsung_galaxy_s10_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef046ac-11d6-49c9-bc2e-6bf7d5785deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_samsung_galaxy_s10_arak","timestamp":"2019. január. 23. 16:33","title":"Mennyi?! 500 ezer forintnál is többe kerülhet a legdrágább Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147291e0-4e73-4fd6-b8fd-517d6948d7ca","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokunk számára nem természetes nemet mondani. Ha fejleszteni akarjuk magunkban az ellentmondás képességét, tudatosítanunk kell, mi vezérel minket az örökös igenre.","shortLead":"Sokunk számára nem természetes nemet mondani. Ha fejleszteni akarjuk magunkban az ellentmondás képességét...","id":"20190122_Nem_tud_nemet_mondani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=147291e0-4e73-4fd6-b8fd-517d6948d7ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfaea26-dbe9-4d64-b039-91de76a887b6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190122_Nem_tud_nemet_mondani","timestamp":"2019. január. 22. 13:15","title":"Képtelen nemet mondani? Talán ez a módszer segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079b4b45-724e-494d-ba8d-f21d41930603","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már két kislánya van.","shortLead":"Már két kislánya van.","id":"20190122_Megszuletett_Kovacs_Katalin_masodik_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079b4b45-724e-494d-ba8d-f21d41930603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887fd239-3809-4fa0-a516-3239a1bc04d6","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Megszuletett_Kovacs_Katalin_masodik_gyereke","timestamp":"2019. január. 22. 14:08","title":"Megszületett Kovács Katalin második gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","shortLead":"A cég vezetése és a szakszervezetek már hónapok óta tárgyalnak.","id":"20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8bd8e7-0d37-4610-b780-a45af1473d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_Meg_mindig_nincs_megegyezes_a_berekrol_az_Audinal","timestamp":"2019. január. 21. 21:06","title":"Még mindig nem sikerült megegyezni a bérekről az Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e78089-539d-4c14-ade2-536325684bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok előnye lehet annak, ha egy VR-sisak azt is tudja, éppen merre néz a viselője. Akár energiamegtakarítás is lehet az eredmény.","shortLead":"Sok előnye lehet annak, ha egy VR-sisak azt is tudja, éppen merre néz a viselője. Akár energiamegtakarítás is lehet...","id":"20190122_vive_pro_eye_szemmozgas_koveto_headset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e78089-539d-4c14-ade2-536325684bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ec1d5-64b5-4635-b809-7fbdc470171b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_vive_pro_eye_szemmozgas_koveto_headset","timestamp":"2019. január. 22. 14:03","title":"Ilyen is van már: ez a headset tudja, hova néz a viselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6905f0-2b8c-440b-bfe2-4521038509a5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A raktárban tárolt festmények közül adtak oda letétbe két alkotást a helyi országgyűlési képviselőnek, Hoppál Péternek, akinek az irodájában garantált a művek \"biztonsága és elmozdíthatatlansága\" – erre hivatkozik a képek tulajdonosa, a pécsi Janus Pannonius Múzeum. Többszöri kérdésünkre elárulták, hogy díjmentes letétről van szó.","shortLead":"A raktárban tárolt festmények közül adtak oda letétbe két alkotást a helyi országgyűlési képviselőnek, Hoppál Péternek...","id":"20190123_Magyarazza_a_muzeum_miert_adtak_szivesen_festmenyeket_a_fideszes_kepviselo_irodajaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6905f0-2b8c-440b-bfe2-4521038509a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ff9ae-ef89-4bcf-8ae4-dce559ad1b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Magyarazza_a_muzeum_miert_adtak_szivesen_festmenyeket_a_fideszes_kepviselo_irodajaba","timestamp":"2019. január. 23. 13:53","title":"Ingyen adtak múzeumi festményeket a fideszes irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670f6ea3-28ed-4276-b66a-17ad3277d0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Johns Hopkins egyetem elnöke azt állítja, akkor beszélt a Corvinus rektorával, amikor Magyarországon járt. ","shortLead":"A Johns Hopkins egyetem elnöke azt állítja, akkor beszélt a Corvinus rektorával, amikor Magyarországon járt. ","id":"20190123_Washington_Post_Lanczi_szerint_ha_Soros_nem_tamogatja_annyira_a_menekulteket_a_CEU_maradhatott_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=670f6ea3-28ed-4276-b66a-17ad3277d0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619c3731-f1a7-452e-a83c-e6a863355a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Washington_Post_Lanczi_szerint_ha_Soros_nem_tamogatja_annyira_a_menekulteket_a_CEU_maradhatott_volna","timestamp":"2019. január. 23. 13:04","title":"Lánczi: Ha Soros nem támogatja annyira a menekülteket és a romákat, a CEU maradhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész Csehov Cseresznyéskert című darabjában játszik majd.","shortLead":"A színész Csehov Cseresznyéskert című darabjában játszik majd.","id":"20190123_Kulka_Janos_ujra_szinpadra_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880e3d81-5188-4221-8b24-6e784d218556","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Kulka_Janos_ujra_szinpadra_all","timestamp":"2019. január. 23. 08:46","title":"Kulka János újra színpadra áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]