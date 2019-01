Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fe0e596-6790-491b-b560-66cba9b8892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kering egy Sneider Tamás esküvőjén készült videó a kormányhű médiában. Az esküvőn rasszista és homofób viccek is elhangzottak. A pártelnök szerint csak szórakoznak és poénkodnak vendégek.","shortLead":"Kering egy Sneider Tamás esküvőjén készült videó a kormányhű médiában. Az esküvőn rasszista és homofób viccek is...","id":"20190121_Naci_karlenditesre_emlekezteto_mozdulatokat_tett_eskuvojen_a_Jobbik_elnokenek_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fe0e596-6790-491b-b560-66cba9b8892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88f697-9b70-409c-bb1b-31bddbf3c0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Naci_karlenditesre_emlekezteto_mozdulatokat_tett_eskuvojen_a_Jobbik_elnokenek_felesege","timestamp":"2019. január. 21. 14:14","title":"Náci karlendítésre emlékeztető mozdulatokat tett esküvőjén a Jobbik elnökének felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af33ada1-8fe4-42af-9c16-aab2174ee7f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az E.On szerint egy műszaki meghibásodás miatt történt ez pont így. ","shortLead":"Az E.On szerint egy műszaki meghibásodás miatt történt ez pont így. ","id":"20190122_Pont_a_tuntetok_felett_kapcsolt_ki_a_kozvilagitas_Pecsett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af33ada1-8fe4-42af-9c16-aab2174ee7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7311e267-ce50-49b4-83dc-a9f6d6e7404c","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Pont_a_tuntetok_felett_kapcsolt_ki_a_kozvilagitas_Pecsett","timestamp":"2019. január. 22. 19:52","title":"Pont a tüntetők felett kapcsolt ki a közvilágítás Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","shortLead":"A listát felfújták az épület előtti járdára.","id":"20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97f2533-b456-4d14-8054-df27b257dfdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_A_Momentum_megmutatta_a_Legfobb_Ugyeszsegnek_melyek_azok_az_ugyek_amelyekkel_foglalkoznia_kellene","timestamp":"2019. január. 22. 07:09","title":"A Momentum megmutatta a Legfőbb Ügyészségnek, melyek azok az ügyek, amelyekkel foglalkoznia kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","shortLead":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","id":"20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dc700e-3edc-4c26-97e6-762fecd6b56e","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","timestamp":"2019. január. 21. 20:23","title":"Még sosem gyilkoltak annyit Mexikóban, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar győzelem, hogy idén Budapesté lett az Európa Sportfővárosa cím, 200 millió forintot terveznek elkölteni a rendezvényekre. Az összeg csaknem fele gálára, tanácsadásra és projektmunkatársakra megy el.","shortLead":"Magyar győzelem, hogy idén Budapesté lett az Európa Sportfővárosa cím, 200 millió forintot terveznek elkölteni...","id":"20190123_Budapest_az_europai_sportfovaros_el_is_megy_ra_200_millio_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ea1db5-e020-485c-a00d-85f9811c0f21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Budapest_az_europai_sportfovaros_el_is_megy_ra_200_millio_forint","timestamp":"2019. január. 23. 09:29","title":"Budapest az európai sportfőváros, el is megy rá 200 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A december 13-i tüntetésen igazoltatott embereket közlekedési szabálysértés miatt idézik be. ","shortLead":"A december 13-i tüntetésen igazoltatott embereket közlekedési szabálysértés miatt idézik be. ","id":"20190122_Elkezdtek_beidezni_a_decemberben_igazoltatott_tuntetoket_a_rendorsegre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e3578ce-a5b7-46a3-9b32-6822621cc972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a525819-533f-4265-92b6-2a4275931fa2","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Elkezdtek_beidezni_a_decemberben_igazoltatott_tuntetoket_a_rendorsegre","timestamp":"2019. január. 22. 16:15","title":"Elkezdték beidézni a decemberben igazoltatott tüntetőket a rendőrségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején érkeznek, azok is részesülhetnek benne.","shortLead":"A szokásos pünkösdszombati búcsút csak egy héttel a látogatás után tartják, de akik Ferenc pápa látogatásának idején...","id":"20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cef2ed-abc0-42c0-a9e4-52b437876d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94575332-6b15-49c1-8b02-0ee541ce1f1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_papa_latogatasanak_napjaira_is_kiterjesztik_a_csiksomlyoi_bucsut","timestamp":"2019. január. 22. 11:30","title":"A pápa látogatásának napjaira is kiterjesztik a csíksomlyói búcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá válhatnak. A projektet állítólag június óta tesztelik, így emberi számítás szerint most már nemsokára elő kell álniuk a programmal. ","shortLead":"A minőségi hangtechnológiáiról ismert Dolby olyan alkalmazást készít, amellyel mobiljaink sokoldalú hangstúdióvá...","id":"20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce360805-1d38-47dd-b14b-3228e8f54713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98de0e-11a3-49fc-9e5c-c547859972c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_dolby_labs_dolby_live_dolby_234_hangstudio_zeneszerkeszto_okostelefonokra","timestamp":"2019. január. 22. 17:03","title":"Ez nagyot szólhat: profi hangos alkalmazást ad ki a Dolby, több ingyenes funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]